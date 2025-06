FEATURED STIRI Studiu Visa: Românii folosesc tehnologiile moderne de plată Ionut Razvan Share







Anul acesta, 32% dintre români intenționează să-și petreacă vacanțele în străinătate, cele mai populare destinații fiind Grecia, Italia și Spania. Un procent considerabil – aproape 40% dintre ei – se declară „amatori de experiențe”, fiind atraşi de inedit şi de provocări care să îi scoată din zona de confort. În medie, turiştii români intenţionează să stea aproape 9 zile în afara țării și să cheltuiască aproximativ 840 de euro de persoană per călătorie, suma fiind cheltuită în special pentru mâncare, excursii și suveniruri. Românii care călătoresc în străinătate preferă plățile digitale: peste 80% plătesc cu carduri sau dispozitive inteligente, iar o treime dintre aceștia preferă portofelele digitale, potrivit rezultatelor studiului Visa “Intenții de călătorie și plată 2025” [1]. Studiul Visa, realizat în șapte țări din Europa Centrală și de Est (ECE), inclusiv România, arată că plățile digitale devin o practică obișnuită pentru turiștii români care își petrec vacanțele peste hotare. Peste 4 din 5 români aleg să plătească la destinație folosind cardul, telefonul sau ceasul inteligent, numărul celor care preferă plăţile electronice fiind în ușoară creștere față de anul trecut[2]. Portofelele digitale câștigă și ele tot mai multă popularitate, cu o creștere de 4% față de anul anterior, fiind metoda preferată de plată în străinătate pentru 1 din 3 români. Pentru turiștii din ECE, confortul (64%), rapiditatea (61%) și siguranța (55%) reprezintă principalele avantaje ale plăților cu cardul în afara țării de origine. Cardurile Visa permit efectuarea de plăți mai rapide și mai sigure în peste 180 de valute, la peste 150 de milioane de comercianţi din peste 200 de țări și teritorii. „Studiul nostru arată că românii – fie în etapa de planificare a unei călătorii, fie aflați deja în vacanță în străinătate – preferă să plătească utilizând portofele digitale, care pot fi folosite în rețeaua globală Visa și beneficiază de tehnologiile noastre avansate. Tokenizarea le oferă un nivel suplimentar de securitate, astfel încât să poată plăti liniştiţi şi să se poată bucura de călătorie, indiferent unde și cum aleg să plătească”, declară Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România. Românii cheltuiesc responsabil, dar ar plăti mai mult pentru servicii bancare digitale dedicate călătoriilor Turiștii români demonstrează și că au un comportament financiar responsabil: peste jumătate dintre ei își planifică atent cheltuielile înainte de plecare, iar 1 din 2 își monitorizează bugetul în timpul vacanței prin serviciile bancare digitale pe care le are la dispoziție. Dintre cei care își organizează din timp bugetul, 81% afirmă că au reușit să se încadreze în sumele stabilite inițial. Totuși, aproape 16% recunosc că își mai ajustează cheltuielile pentru a ține pasul cu cei care îi însoțesc în călătorie, chiar dacă asta înseamnă că depășesc bugetul planificat. Deși românii se descurcă bine în gestionarea bugetelor de vacanță, studiul Visa arată că există unele instrumente care le-ar putea îmbunătăți experiența. Printre acestea se numără conturile sau cardurile în valute multiple cu acces la cursuri de schimb actualizate, aplicațiile bancare ce permit o evidență în timp real a cheltuielilor și le clasifică automat, precum și cardurile speciale pentru călătorii. Dezvoltarea unor servicii personalizate în acest sens este esențială pentru atragerea, implicarea și fidelizarea clienților. Consumatorii români vor ca băncile să le ofere soluții care să le îmbunătățească experiența de călătorie, iar ei sunt dispuși să plătească pentru acestea. În prezent, cele mai utilizate servicii sunt schimbul valutar (46%), conturile în valută (38%) și asigurarea de călătorie atașată cardurilor de credit sau debit (23%). Totodată, românii își doresc ca băncile să le pună la dispoziție servicii precum schimb valutar mai rapid și mai avantajos, dar și reduceri mai mari la biletele de avion și la cazare. „Studiul nostru arată că românii sunt interesați să utilizeze servicii bancare auxiliare legate de călătorii și, în medie, sunt dispuși să plătească 11,50 lei pe lună pentru acestea, iar o parte dintre ei ar accepta chiar şi costuri de peste 25 de lei. De aceea, pe lângă experiența de plată mai bine integrată, mai sigură și mai comodă pe care le-o facilitează atât în viața de zi cu zi, cât și în vacanțe, Visa colaborează cu băncile pentru a pune la dispoziția clienților produse și servicii special concepute pentru călătorii. Acestea oferă beneficii şi asistenţă pentru vacanţe în ţară şi în străinătate, inclusiv reduceri speciale sau un control mai flexibil asupra cheltuielilor”, spune Elena Ungureanu. Cum își planifică românii călătoriile și ce activităţi preferă la destinație? Majoritatea românilor își organizează călătoriile pe cont propriu, iar 2 din 5 aleg pachete de vacanță. În ambele situații, cei mai mulți preferă să achiziționeze serviciile prin canale online și să plătească digital. Atunci când își planifică următoarea vacanță, românii se bazează în principal pe sfaturi de la prieteni și familie (51%), dar și pe surse de încredere precum broșuri ale agențiilor de turism (45%) și site-uri de călătorii (42%). De remarcat este faptul că 12% folosesc deja inteligența artificială pentru planificarea călătoriilor. La fel ca în restul Europei Centrale și de Est, AI-ul începe discret să preia rolul de consultant de vacanță, semn că și planificarea turistică trece printr-o transformare digitală. Vizitarea atracțiilor locale și a muzeelor, alături de relaxare, odihnă și lectură, se numără printre principalele obiective de călătorie ale turiștilor români. Aproape 2 din 5 dintre aceștia se consideră „amatori de experiențe”, în căutarea unor momente inedite sau a unor aventuri care să-i scoată din zona de confort. Un sfert dintre călători se identifică drept „vânători de oferte”, mereu în căutarea celor mai bune prețuri și preocupați de strategiile de economisire. Cu toate acestea, peste 40% dintre români declară că, deși le plac reducerile, nu fac compromisuri atunci când vine vorba de confort, siguranță sau mâncare. Deși vânătoarea de oferte și dorința de explorare sunt predominante, doar 7% dintre români sunt dispuși să posteze din locații populare. Interesant este faptul că procentul celor care își aleg destinațiile de vacanță în funcție de tendințele de pe rețelele sociale este dublu, ajungând la 13%. Provocări și îngrijorări legate de călătorii Visa a analizat, de asemenea, și cele mai frustrante probleme legate de călătorii pentru consumatorii din ECE. Printre principalele îngrijorări se numără întreruperile neașteptate (zboruri întârziate sau anulate, bagaje pierdute), aglomerația excesivă din unele zone turistice și temerile legate de escrocherii, hoți de buzunare și siguranță, în general. Deși nu reprezintă o preocupare majoră la nivel regional, 1 din 8 turiști români recunoaște că a fost luat prin surprindere de indisponibilitatea unor metode de plată în străinătate – atunci când opțiunile preferate nu erau disponibile sau nu erau operaţionale în ţara respectivă.

