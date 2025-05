AI. NEWS FEATURED STIRI Studiu Visa: 4 din 5 români consideră esențială securitatea plăților atunci când fac cumpărături online Ionut Razvan Share







În peisajul digital actual extrem de dinamic, consumatorii își doresc soluții de plată care să îmbine securitatea și confortul. Pentru 79% dintre consumatorii români, securitatea este aspectul cel mai important legat de plăți atunci când fac cumpărături online, iar 90% dintre ei ar alege o altă metodă de plată dacă aceasta ar fi mai sigură, arată cel mai recent studiu Visa privind plățile în comerțul electronic în Europa Centrală și de Est (2025)[1]. Faptul că sunt dispuși să încerce noi soluții de plată arată cât de important este pentru consumatorii români să poată alege modalitatea preferată de plată, mai ales dacă pot beneficia și de un grad mai înalt de securitate. Confortul și simplitatea – cheia satisfacției consumatorilor Consumatorii, inclusiv cei din România, se așteaptă acum, mai mult ca oricând, la experiențe de cumpărare simplificate și fără impedimente. Studiul Visa arată că aproape două treimi (65%) dintre cumpărători finalizează plata online în mai puțin de 30 de secunde, iar peste jumătate dintre consumatorii români (55%) ar renunța la coșul de cumpărături online dacă nu pot folosi metoda de plată preferată. În același timp, 1 din 7 consumatori europeni (14%) își abandonează cumpărăturile atunci când trebuie să introducă manual detaliile cardului. De altfel, disponibilitatea metodei de plată preferate este esențială pentru mai mult de 9 din 10 respondenți în aproape toate piețele din Europa Centrală și de Est. Prin urmare, comercianții se văd nevoiți să simplifice procesul de finalizare a comenzii. Pentru a rămâne competitivi, aceștia trebuie să asigure consumatorilor o gamă largă de opțiuni de plată, care să ofere atât confort, cât și libertatea de a alege. Plățile sigure ar trebui să fie ceva normal „Pe măsură ce plățile digitale evoluează, interesul consumatorilor români față de inovație crește, 3 din 4 dintre aceștia fiind gata să experimenteze metode noi de plată. În acest cadru dinamic, securitatea și confortul capătă o importanță crucială. Când succesul sau eșecul unei vânzări depinde de fiecare secundă petrecută în procesul de finalizare a comenzii, soluțiile sigure de plată precum Visa Click to Pay, bazate pe tokenizare, reprezintă un avantaj competitiv major. Tokenizarea rezolvă cu succes ambele probleme în același timp. Prin înlocuirea datelor sensibile ale cardului cu un cod unic, criptat, reducem riscul de fraudă și simplificăm experiența de plată. Pentru comercianți, acest lucru înseamnă rate de conversie mai mari și mai puține cumpărături abandonate. Pentru cumpărători, oferă încrederea de a finaliza achizițiile fără ezitare. Misiunea noastră este de a face ca plățile sigure să fie și foarte simple, astfel încât finalizarea comenzii să devină un pas invizibil, nu un obstacol, la fiecare cumpărătură online “, a declarat Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România. Visa Click to Pay – eficientizarea comerțului digital și îmbunătățirea procesului de checkout Visa Click to Pay este un standard global inovator pentru plățile online, care fluidizează comerțul electronic prin eliminarea introducerii manuale a datelor cardului, asigurând un nivel ridicat de securitate și îmbunătățind experiența generală de cumpărare. Click to Pay funcționează eficient în toate sistemele de carduri, pe toate dispozitivele și browser-ele, atâta timp cât comerciantul de la care se face achiziția acceptă soluțiile Visa. Pentru că le permite clienților să finalizeze tranzacțiile cu mai puține click-uri și fără să introducă manual numărul cardului, această transformare a procesului de plată ca vizitator (guest checkout) este comparabilă cu revoluția adusă de plățile contactless în magazinele fizice. Prin simplificarea proceselor de plată și prin utilizarea tehnologiei avansate de tokenizare pentru protejarea datele cardului, Visa Click to Pay reduce riscul de abandon al coșului de cumpărături și facilitează revenirea clienților pentru noi achiziții. Astfel, comercianții se bucură de rate de conversie mai mari și obțin venituri mai mari, ceea ce impulsionează economia și contribuie la o dezvoltare mai amplă a comerțului digital. [1] VISA E-COMMERCE PAYMENT STUDY (CEE) 2025, dacă nu este indicată o altă sursă. VISA E-COMMERCE PAYMENT STUDY (CEE) 2025 realizat în România de compania de cercetare RESPONSE NOW s.r.o. în martie 2025, pe un eșantion reprezentativ de 1.000 de respondenți (18-65 de ani).

