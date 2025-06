De ce buzunarele noastre s-au săturat să fie solidare cu bugetul de stat

Un IT-ist, un fermier, un corporatist și un doctor intră într-un bar. În loc să-și strȃngă mȃna și să dea noroc cu o bere, se uită în jur și stau cu mȃinile lipite de buzunare. Dar nici la muncă nu s-ar duce, pentru că efectiv nu mai merită. Nu e banc. Este o imagine destul de exactă a României economice din 2025: patru oameni din patru categorii sociale și economice diferite, dar toți afectați de același val de creșteri de taxe vehiculate “pe surse” sub pretextul solidarității.

Au toți un lucru în comun: când statul se uită la bugetul devalizat, pare să vadă doar buzunarele lor. Și toți se uită de unde ar putea să mai taie, poate că berea aceea nu e o idee bună, ce atȃta socializare, pentru că meditațiile copilului trebuie plătite, gardul trebuie reparat, chiria nu așteaptă și medicamentele trebuie cumpărate. Paradoxal, partidele în negocieri de guvernare pare că nu se uită de unde să mai taie, doar cum să ia și mai mult de la cei care plătesc deja prea mult.

Conform Eurostat, România se află în top 5 al țărilor UE cu cea mai mare povară fiscală pe muncă: 41,3%, peste media UE de 38,8%. Dacă adăugăm și contribuțiile angajatorului, 100 de lei de salariu net costă în realitate peste 170 de lei. Diferența se duce la stat, sub formă de CAS, CASS, CAM și impozit pe venit.

(Sursa: Eurostat – Tax wedge on labour)

Țară Povara fiscală pe muncă (%) Belgia 45,8 Germania 43,9 Austria 42,5 România 41,3 Franța 40,0 Italia 39,2 Polonia 35,6 Irlanda 26,3

Nota bene, în toate statele cu fiscalizare mare pe muncă, există un sistem cuprinzător de deductibilități, care reduce povara fiscală pentru majoritatea contribuabililor. Nu e cazul nostru, singura deductibilitate e o sumă anuală derizorie pentru contribuția la pensia facultativă.

Solidaritate? Cu cine?

Argumentul vehiculat e că salariații mai bine plătiți (s-au vehiculat variante de prag între 10.000 brut la 10.000 net pe lună) ar trebui să plătească un procent mai mare de impozit decȃt cei cu salarii mici, o „taxă de solidaritate”.

Trecȃnd peste faptul că ei plătesc deja mai mult – pentru că 10% din 5.000 de lei = 500 de lei, iar din 10.000 de lei = 1.000 de lei – supraimpozitarea salariilor mai mari nu ajută cu nimic bunăstarea salariatului cu salariu mai mic. Pentru că această “redistribuire” teoretică a bunăstării trece prin

meandrele administrației statului. Și aici e buba: banii, mulți sau puțini, adunați de la toți, sunt cheltuiți ineficient. Reacțiile din societate, indiferent de orientarea politică, resping total acest argument: oamenii nu mai vor să fie solidari cu o administrație ineficientă, cu o clasă politică care alimentează, în mod iresponsabil, deficite de peste 9% din PIB.

Stabilirea unor praguri fixe pentru impozitare mai ridicată poate crea efecte inverse: angajații vor evita depășirea artificială a unui prag ca să nu fie penalizați, ceea ce înseamnă venituri mai mici declarate și taxe mai puține colectate.

În privat, salariile mari reflectă competență, productivitate și asumare de responsabilitate. În sectorul public, exemple precum medicii specialiști arată cât de valoroși sunt acei profesioniști pe care nu-i avem în număr suficient.

Problema nu sunt acești oameni, ci lipsa de responsabilizare în administrație. Nimeni nu-și pierde funcția pentru un deficit bugetar de 9% sau pentru un gap de TVA de 30%.

Reducerea inegalităților? O falsă problemă

Datele arată că justificarea taxării progresive prin invocarea inechității sociale nu își găsește fundament statistic. Romȃnia are a treia cea mai mică inegalitate socială din Uniunea Europeană, după indicele Gini calculat pe veniturile din salarii, conform unui studiu EUROFOUND din 2024 citat în studiul realizat de ASE pentru Confederația Patronală Concordia Sistemul fiscal din Romȃnia: prosperitate, convergență și sustenabilitate fiscal – bugetară.

Echitate?

Este firesc să susținem prin contribuții sociale pe cei care nu pot munci sau care se află temporar în afara pieței muncii, la fel cum este legitim să sprijinim sistemul de pensii, bazat pe solidaritatea dintre generații. Dar ce facem cu cei care beneficiază fără să fi contribuit proporțional?

Poate că e momentul să redeschidem discuția despre plafonarea contribuțiilor la sănătate și integrarea lor într-un sistem fiscal mai simplu și mai echitabil, în cota unică de impozit pe venit.

Când nu mai merg argumentele “morale”, vin cele macroeconomice

“Nu avem alte soluții pe termen scurt, trebuie să prezentăm un plan fiscal credibil, altfel ratingul scade, fondurile europene se opresc, e dezastru, deci plătiți, dacă vreți să fiți parte din soluție, nu din problemă.” Doar că nici salariații, nici angajatorii lor, nu sunt autorii problemei, dimpotrivă, ei au fost mereu soluția. Iar în discuție este mereu impactul bugetar de termen scurt, nu impactul economic.

Toate scenariile de creșteri de impozite înseamnă scădere economică, care duce la pierderi de locuri de muncă, la sărăcirea oamenilor. Niciun scenariu de creștere a impozitării pe muncă nu rezolvă problema deficitului bugetar excesiv. Pentru că doar mai puțin de 7% dintre salariați trec pragul de 10.000 lei net/lună, nici măcar teoretic nu se adună în plus la buget mai mult de 0,2% din PIB. În schimb are un impact cert în scădere economică, care ne duce în recesiune, închideri de companii, pierderi de locuri de muncă.

Istoria recentă ne arată că majorările de taxe au avut costuri economice serioase și nu au produs redresări sustenabile.

În 2010, majorarea TVA de la 19% la 24% a dus la o explozie a inflației (7,96%) și o cădere a consumului cu peste 5%. Deficitul a fost „acoperit”, dar economia s-a contractat.

(Sursa: BNR – Raport anual 2010 – https://www.bnro.ro/PublicationDocuments.aspx?icid=6874).

În 2009, introducerea impozitului forfetar a dus la închiderea a peste 135.000 de firme. IMM-urile au fost cele mai lovite. Măsura a fost abandonată după 2 ani de costuri economice. (Sursa: CNIPMMR – Impactul fiscalității asupra IMM).

Sectorul IT&C: cum să nu îți tratezi campionii

Sectorul IT&C este un caz de manual despre cum instabilitatea fiscală poate pune frână unui motor economic exact când ar trebui turat pentru avantaj competitiv.

Industria IT a generat în 2023 aproape 8% din PIB și un excedent comercial de peste 20 miliarde EUR în 5 ani, în timp ce contribuția în taxe și impozite a sectorului e cu 33% peste media națională. Este singurul sector economic din Romȃnia cu o productivitate orară peste media Uniunii Europene. Și aduce singur circa 7 miliarde de euro net din export. După eliminarea facilităților fiscale în 2023, 63,2% dintre firmele IT au raportat impact negativ asupra performanței financiare, iar 21,1% au avut venituri în scădere în 2024. 76,3% dintre companii spun că reducerea poverii fiscale pe muncă este o prioritate absolută.

(Sursa: ANIS Industry Study 2024). Am avut în 2023 o scădere cu 10.000 de locuri de muncă, de la circa 200.000 la 190.000. A urmat încă o creștere peste noapte a fiscalizării muncii din sectorul IT, în decembrie 2024.

Și totuși, România e singura țară din regiune care penalizează fiscal propriul sector digital în loc să-l sprijine. În Polonia, tinerii beneficiază de scutiri de taxe pentru a încuraja angajarea, iar companiile sunt încurajate să inoveze cu alte reduceri fiscale. În Estonia, taxarea profiturilor e amânată până la distribuirea dividendelor. În România se taxează în avans, pe cifră de afaceri. În România, discutăm despre suprataxarea muncii, talentului și inovației – pentru că a pune presiune fiscală suplimentară pe venituri sau pe sectoarele performante nu înseamnă solidaritate, ci o taxă pe succes.

Într-o lume în transformare accelerată, România nu poate merge înainte cu politici reactive și improvizații fiscale. Avem nevoie de un plan de consolidare bazat pe digitalizare, investiții productive și combaterea evaziunii, nu pe supraimpozitarea segmentelor deja performante sau vulnerabile. Avem de ales între a continua presiunea asupra celor care contribuie deja semnificativ sau a repoziționa politicile publice spre sprijin, inovare și parteneriat economic real. Alegerea ar trebui să fie simplă.

Autor: Corina Vasile, Director Executiv, ANIS