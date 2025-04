STIRI Gala ANIS 2025: Excelența în tehnologie premiată la nivel național Ionut Razvan Share







Cea de-a 11-a ediție a Galei Premiilor de Excelență ANIS a reunit liderii industriei IT din România pentru a celebra performanțele excepționale ale companiilor, echipelor și profesioniștilor din domeniu. Gala a marcat încheierea ANIS International Summit 2025, un eveniment de referință care a reunit peste 300 de invitați din companiile tech de top, autorități, mediu universitar și societate civilă. „Excelența nu este doar o destinație, ci o atitudine constantă. Gala ANIS este despre comunitate, despre cei care aleg să contribuie, să inspire și să inoveze, chiar și în vremuri complicate”, a declarat Edward Crețescu, Președintele ANIS. Cele 9 premii acordate în cadrul Galei au recunoscut inițiative remarcabile din 8 domenii-cheie ale industriei tech românești, astfel: Categoria Education Program of the Year

Câștigător: pogramul Innovation Labs al Tech Lounge Association

Finaliști: Eviden Technologies Romania, Uniunea Profesorilor de Informatică din România Categoria ESG Program of the Year

Câștigător: programul propus de SoftServe Romania – Driving Sustainability: SoftServe’s Emission Reduction Journe

Finaliști: Lenovo România cu “ESG Program”, SAFEFLOWS cu „Safeflows Platform” Categoria Innovation Program of the Year

Câștigător: compania NXP Semiconductors Romania pentru programul„ Radar SDK”

Finaliști: Adservio, Kinderpedia Categoria Startup of the Year

Câștigător: startup-ul OGRE Artificial Intelligence

Finaliști: Apollo Technologies, Green Rent Categoria R&D Project of the Year

Câștigător: compania NXP Semiconductors Romania cu proiectul „Battery Management Solution (BMS)”

Finaliști: Adobe Systems Romania cu proiectul „Adobe Firefly Design Model”, AROBS Engineering cu proiectul „AROBS AlertBox prototype” Categoria Software Outsourcing Project of the Year

Câștigător: Rinf.tech, cu proiectul Vertical Lift Module (VLM) pentru Kardex

Finaliști: Bonsai Labs cu proiectul „European LegalTech leader & Not Diamond”, VOIS Romania, cu proiectul „Infrastructure Operation Services” Categoria Software Product of the Year a avut 2 subcategorii: INTERNATIONAL Software Product

Câștigătoare a fost desemnată Adobe Systems Romania, cu „ Real-Time Customer Data Platform”

Finaliști: NTT DATA cu „SEKKURA”, NXP Semiconductors România, cu „Security Firmware and Drivers” LOCAL Software Product

Câștigătoare a fost desemnată Bright Spaces, cu „Bright Spaces Platform”

Finaliști: Ascendia cu „LIVRESQ”, Kinderpedia cu „Kinderpedia All in One Software” 8. Company of the Year

Compania anului a fost desemnată: Adobe Systems Romania

Finaliști: AROBS Transilvania Software, Zitec În plus, tot în cadrul Galei ANIS 2025 au fost acordate două premii speciale: Best Personal Contribution – Gabi Bartic (BRIO Teste Educaționale), pentru cel mai activ contributor la activitatea ANIS.

(BRIO Teste Educaționale), pentru cel mai activ contributor la activitatea ANIS. Member of the Year – BRINEL | IQANTO, câștigat pentru implicarea activă în dezvoltarea industriei de software și servicii IT. Premianții au fost selectați dintr-un total de 85 de aplicații din partea a 48 de companii, de către un juriu specializat: Edward Crețescu – Președintele Juriului si Președinte ANIS

– Președintele Juriului si Președinte ANIS Vlad Andriescu – Redactor Șef, Start-up.ro

– Redactor Șef, Start-up.ro Cristina Baghiu – Co-Fondator și Coordonator European Digital Innovation Zone Hub

– Co-Fondator și Coordonator European Digital Innovation Zone Hub Stelian Brad – Președinte, Cluj IT Cluster

– Președinte, Cluj IT Cluster Radu Burnete – Director Executiv, Confederația Patronală Concordia

– Director Executiv, Confederația Patronală Concordia Simona Caraiman – Prorector, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

– Prorector, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași Mihnea Crăciun – Director General, Endeavor România

– Director General, Endeavor România Cătălina Dodu – Partener, Cybersecurity Leader EY South Cluster and Technology Leader EY România, Board Member ANIS

– Partener, Cybersecurity Leader EY South Cluster and Technology Leader EY România, Board Member ANIS Andrei Dudoiu – Co-Fondator și CEO SeedBlink

– Co-Fondator și CEO SeedBlink Matei Dumitrescu – Fondator, Commons Accel, Board Member ANIS

– Fondator, Commons Accel, Board Member ANIS Mirela Gavra – Fondator The Diplomat

– Fondator The Diplomat Marius Istrate – Președinte, Techangels România

– Președinte, Techangels România Andrei Kelemen – CEO, Cluj IT Cluster

– CEO, Cluj IT Cluster Lukasz Marc – Senior Economist, The World Bank

– Senior Economist, The World Bank Marius Marcu – Decan, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Politehnica Timișoara

– Decan, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Politehnica Timișoara Cătălin Mihacea – Președinte Sibiu IT Cluster

– Președinte Sibiu IT Cluster Ion Moldoveanu – Technology Manager, DB Global Technology Center

– Technology Manager, DB Global Technology Center Bianca Muntean – Director Executiv, Transilvania IT Cluster

– Director Executiv, Transilvania IT Cluster Răzvan Rughiniș – Profesor, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București

– Profesor, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București Adrian Seceleanu – Redactor Business Hi Tech, Ziarul Financiar

– Redactor Business Hi Tech, Ziarul Financiar Ciprian Stănescu – Președinte, Social Innovation Solutions

– Președinte, Social Innovation Solutions Svetlana Stoilova – Lead Adviser Digital Economy, Business Europe

– Lead Adviser Digital Economy, Business Europe Dan Zaharia – Fondator, Fab Lab Iași Ediția din acest an a “Premiilor de Excelență ale Industriei IT“ a avut sprijinul IBM Romania, Adobe Romania, Bitdefender, NXP Semiconductors Romania, HCLTech Romania, Mastercard, BRINEL | IQANTO, Cognizant Technology Solutions Romania, Vodafone, Banca Transilvania, Regina Maria – Rețeaua de sănătate, bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ.

