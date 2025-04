FEATURED STIRI TECH & TRENDING Peste 40 de lideri din industria IT&C se reunesc pentru a contura viitorul inovației digitale la ANIS International Summit 2025 Ionut Razvan Share







ANIS International Summit 2025, evenimentul de referință al industriei IT din România, va reuni peste 40 de speakeri din partea autorităților, mediului de afaceri și mediul academic. Tema ediției din acest an „Tehnologie și Inovație: Construind un viitor digital și competitiv” va angaja dezbateri privind cele mai importante provocări și oportunități în transformarea digitală, inteligența artificială, securitatea cibernetică, finanțarea inovației și tehnologiile emergente. Factori de decizie, experți din industrie și antreprenori și lideri în inovație vor participa alături de reprezentanți ai companiilor din domeniu, la o zi plină de paneluri, conversații informale (fireside chat) și mese rotunde. Evenimentul se va încheia cu Gala ANIS 2025, care celebrează excelența, în 8 categorii relevante pentru domeniul tehnologic de azi. Ce aduce ANIS International Summit 2025? Expuneri privind strategii posibile pentru viitor, susținute de oficiali guvernamentali și lideri ai unor companii tehnologice de top.

Peste 40 de speakeri de prestigiu care vor aborda teme esențiale precum: Transformarea digitală și inovația – Reglementări, oportunități de finanțare și transformarea pieței muncii pentru o economie orientată spre viitor.

Viitorul AI și securității cibernetice – Perspective de la Adobe, IBM și Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

Finanțarea și capitalul de risc în tehnologie – Investitori de top, inclusiv SeedBlink, TechAngels și GapMinder VC, oferind strategii pentru atragerea finanțărilor europene și private.

Inovația în industrii cheie – Cum influențează digitalizarea sectoare precum bancar, energie, sănătate, producție și automotive. Discuții exclusive tip Fireside Chat, inclusiv o sesiune despre tranziția industriei IT din România de la outsourcing la inovare, susținută de Bitdefender și o sesiune despre enterprise technologies, susținută de IBM.

Mese rotunde dedicate despre Inteligența Artificială, securitatea cibernetică (NIS2) și investițiile în capital de risc (venture capital), cu participarea unor lideri din organizații internaționale și fonduri de investiții. Printre speakerii invitați se numără: Bogdan Ivan, Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

Victor Negrescu, Vicepreședinte, Parlamentul European

Sorin Ion, Secretar de stat, Ministerul Educației și Cercetării

Dan Cîmpean, Director, Directoratul Național de Securitate Cibernetică

Dragoș-Cristian Vlad, Președinte, Autoritatea pentru Digitalizarea României

Thomas Reynaert , Vice President, Government & Regulatory Affairs, EMEA, IBM

Vice President, Government & Regulatory Affairs, EMEA, IBM Răzvan Costache, Director of Innovation B2C, Bitdefender

Diana Rusu, Innovation Consultant, Banca Mondială

Cris Radu, VP Engineering Adobe & Site Leader Adobe România

Svetlana Stoilova, Lead Adviser, BusinessEurope

ANIS International Summit 2025 va fi un forum esențial pentru dezbateri despre politici, investiții și tehnologii inovatoare care vor contribui la transformarea digitală și competitivitatea globală a României. Agenda completă a summit-ului – https://anis.ro/international-summit/.

Partener Gold: Adobe Romania

Partener Silver: Bitdefender, NXP Semiconductors Romania, HCLTech Romania, Mastercard

Parteneri: BRINEL | IQANTO, Cognizant Technology Solutions Romania, Vodafone

Parteneri strategici: Banca Transilvania, Regina Maria – Rețeaua de sănătate, bpv Grigorescu Ștefănică

