Packeta România: intrarea deplină a României în spațiul Schengen crește livrările cross-border cu 25%

Eliminarea controalelor la frontiere simplifică livrările și reduce costurile pentru sellerii români care vând în Europa

Packeta sprijină extinderea comerțului cross-border prin infrastructură logistică conectată direct la piețele din regiune București, 3 aprilie 2025 – Intrarea completă a României în spațiul Schengen, fără controale la frontierele terestre, aeriene și maritime, oferă un nou impuls comerțului transfrontalier. În acest context, Packeta România, platformă digitală globală pentru comerțul online, parte a Packeta Group, estimează o majorare de 25% a volumului de livrări internaționale în 2025, susținută de apetitul crescut al românilor pentru cumpărături din străinătate, precum și de tendința locală a sellerilor de a se extinde pe piețe externe. Comerțul cross-border în plină ascensiune Comportamentul consumatorilor români s-a orientat tot mai mult către achiziții online cross-border. România se remarcă între țările UE prin apetitul ridicat al cumpărătorilor săi de a comanda de peste hotare. Un studiu desfășurat la nivel european relevă că aproximativ 70% dintre cumpărătorii online români au făcut cel puțin o achiziție de la un magazin din străinătate, procent ce plasează România în topul UE la acest capitol (media UE fiind de circa 58%). Practic, românii sunt printre europenii cu cele mai multe cumpărături online de peste graniță. Destinațiile preferate includ piețele asiatice și vest-europene. Motivele acestui comportament țin de prețuri mai bune și varietate mai mare: consumatorii caută oferte avantajoase și produse care nu se găsesc pe plan local. De asemenea, experiența de cumpărare online a devenit mai comodă, majoritatea românilor apreciind cumpărăturile pe internet pentru economia de timp, iar servicii precum livrarea gratuită și descrierile detaliate ale produselor contează tot mai mult. Iar pentru companii, eliminarea controalelor la frontierele terestre, aeriene și maritime simplifică semnificativ tranzitul mărfurilor, reducând timpii de așteptare și costurile logistice. Acest context favorabil stimulează atât exporturile, cât și importurile, facilitând accesul la piețele europene și creând oportunități pentru extinderea afacerilor locale. „Integrarea României în Schengen aduce beneficii concrete pentru clienții noștri și pentru partenerii selleri care expediază peste granițe. Observăm deja un interes puternic pentru cumpărături din străinătate, iar tendința se va intensifica pe măsură ce timpii de livrare și costurile de transport scad”, spune Alexandr Jeleascov, Managing Director al Packeta România. „De partea cealaltă, magazinele românești au acum acces mai ușor la publicul din țările vecine, fapt care le poate impulsiona vânzările și vizibilitatea internațională”. Factori de creștere pentru cross – border Creșterea comerțului online dincolo de granițe este strâns legată de: Flexibilitatea opțiunilor de livrare : românii aleg tot mai des locuri de ridicare tip pick-up și locker-e, apreciind libertatea de a-și prelua coletele după propriul program;

Plata online și încrederea în platforme : adoptarea plăților electronice a urcat semnificativ, pe fondul extinderii modalităților de plată integrate direct în aplicațiile de livrare.

Viteză și trasabilitate : investițiile în tehnologie au redus timpul mediu de procesare a comenzilor, iar consumatorii pot urmări în timp real unde se află pachetul lor.

: investițiile în tehnologie au redus timpul mediu de procesare a comenzilor, iar consumatorii pot urmări în timp real unde se află pachetul lor. Compararea internațională a prețurilor: mulți cumpărători români își caută produsele în țări din Vest sau Asia, motivați de oferte variate și discounturi care uneori nu se regăsesc local. Pe lângă fluxul tot mai mare de colete importate (circa 60% din total pentru Packeta România în 2024), compania estimează o creștere vizibilă a volumului exportat de sellerii locali – lucru posibil datorită infrastructurii extinse a Packeta Group, care funcționează ca un coridor logistic către zeci de țări europene și nu numai. „Pentru noi, cross-border-ul înseamnă mai mult decât simpla trecere a coletelor peste granițe – este o oportunitate de dezvoltare rapidă pentru magazinele online românești care până acum se loveau de costuri și proceduri complicate. De aceea, investim în servicii de livrare ușor de integrat, pentru ca orice seller local să-și poată extinde rapid portofoliul de clienți internaționali”, adaugă Alexandr Jeleascov. Accent pe rețea și eficiență operațională Packeta România a anunțat recent extinderea depozitului din Oradea și modernizări la cel din București, pentru a sprijini fluxurile transfrontaliere. În plus, anul acesta compania pune accent pe: Optimizarea rutelor și îmbunătățirea timpilor de tranzit, valorificând eliminarea controalelor rutiere și parteneriatele cu jucători logistici din Ungaria, Bulgaria și Grecia;

Integrarea digitală : soluții rapide de tip API pentru magazinele online, gestionare avansată a coletelor și actualizări la aplicația Packeta pentru urmărirea livrărilor;

Diversificarea opțiunilor de pick-up: locker-ele și punctele automatizate câștigă teren, asigurând consumatorilor variante flexibile de ridicare a coletelor.

