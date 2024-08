STIRI Packeta România deschide peste 45 de poziții noi în mai multe departamente din București și Oradea Ionut Razvan Share







Packeta România, platformă digitală globală pentru comerțul online și membră a Packeta Group, anunță deschiderea a peste 45 de posturi vacante în departamentele: Vânzări, Operațional-depozite (București și Oradea) și Customer suport, pe care își propune să le ocupe în perioada imediat următoare. Posturile sunt disponibile atât în București, cât și în Oradea, fiind esențiale pentru eficientizarea proceselor operaționale și îmbunătățirea experienței clienților. Această extindere a echipei vine ca răspuns la creșterea semnificativă a numărului de clienți parteneri și a volumelor de colete procesate și, în același timp, ca răspuns la dezvoltarea accelerată a comerțului Cross Border. Packeta România își extinde constant rețeaua de magazine online și selleri parteneri, ajungând, în prezent, la peste 1.800. Aproape un sfert dintre aceștia livrează produse în afara României, reflectând o dublare față de anul anterior. Această creștere substanțială evidențiază interesul tot mai mare al magazinelor online românești pentru piețele internaționale și diversificarea surselor de venit. „Extinderea rețelei de parteneri a întărit poziția noastră pe piața logistică internațională. Acest lucru implică necesitatea extinderii echipei pentru a garanta servicii de calitate și pentru a răspunde prompt cerințelor în creștere ale clienților noștri. Deschiderea celor peste 45 de posturi vacante este o măsură strategică menită să susțină dezvoltarea companiei. Suntem într-o perioadă de expansiune și avem nevoie de profesioniști care să se alăture echipei noastre, iar un prim pas este trimiterea CV-urilor pe adresa de email: cariere@packeta.ro. Oferim oportunități de carieră într-un mediu dinamic și provocator, unde angajații noștri pot contribui direct la succesul companiei și al partenerilor noștri”, spune Cristina Grosu, Head of Human Resources Department Packeta România. Pe lângă răspunsul la creșterea generală a volumului de colete, deschiderea noilor posturi face parte din pregătirile pentru cel mai intens sezon de shopping din an. Lunile noiembrie și decembrie reprezintă perioade cruciale în industria de logistică, marcate de campanii de vânzări ample precum Black Friday și Crăciun. Această perioadă aduce un flux considerabil de colete, iar extinderea echipei este esențială pentru a asigura o gestionare eficientă și rapidă a comenzilor, menținând, în același timp, calitatea serviciilor oferite. „Având în vedere deschiderea noilor posturi vacante, planurile Packeta România vizează închiderea anului cu peste 200 de angajați și subcontractori în România. Această creștere semnificativă a echipei reflectă angajamentul nostru de a susține dezvoltarea continuă a companiei și de a asigura un serviciu de calitate superioară pentru toți clienții și partenerii noștri. Extinderea echipei nu doar că ne va permite să răspundem mai eficient cerințelor pieței, dar și să ne pregătim pentru volumele de activitate anticipate în viitorul apropiat”, mai spune Cristina Grosu.

