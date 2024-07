STIRI Packeta România crește rețeaua de magazine online și selleri parteneri Ionut Razvan Share







acketa România, platformă digitală globală pentru comerțul online, membră a Packeta Group, anunță extinderea rețelei de magazine online și selleri parteneri la peste 1.800, aproape dublu față de acum un an. Totodată, aproape un sfert din totalul magazinelor online și sellerilor parteneri livrează acum produse în afara României, o creștere de aproape dublă față de anul precedent – lucru care reflectă un interes crescut din partea magazinelor online românești de a accesa piețe internaționale și de a diversifica sursele de venit. În paralel, Packeta Group a investit în extinderea rețelei de puncte pick-up și în îmbunătățirea serviciilor oferite la nivel internațional. În prezent, Packeta Group deține o rețea de peste 16.000 de puncte pick-up proprii, inclusiv peste 6.900 de lockere Z-BOX și peste 144.000 de puncte pick-up partenere și livrează colete pentru peste 49.000 de magazine online. „Toate aceste eforturi creează un context favorabil pentru partenerii platformei, facilitând procesul de livrare și accesibilitatea pentru clienți. Continuăm să ne îmbunătățim infrastructura și serviciile pentru a sprijini partenerii noștri în atingerea obiectivelor lor de afaceri”, spune Alexandr Jeleascov, Managing Director Packeta România. Extinderea internațională reprezintă o oportunitate semnificativă pentru magazinele online din România, iar succesul acesteia depinde în mare măsură de parteneriatele strategice cu furnizorii de servicii logistice, care oferă flexibilitate în opțiunile de livrare, consultanță logistică personalizată, livrări rapide și prețuri competitive, soluții de retur eficiente, asistență locală și experiență pe piețele țintă. În livrările din afara țării, magazinele online și sellerii parteneri s-au orientat, în principal, către țările din proximitatea României, regiunea balcanică și alte țări europene cu comunități semnificative de români. Integrarea serviciilor Packeta România cu platforme și marketplace-uri locale și internaționale, a adus un aport semnificativ în accelerarea procesului de extindere a livrărilor internaționale pentru magazinele online românești. Iar parteneriatele și buna colaborare cu cei peste 70 de transportatori internaționali a avut un impact semnificativ în reducerea timpilor și costurilor de livrare internațională. La creșterea înregistrată anul acesta au contribuit și optimizarea proceselor de livrare și oferirea de opțiuni variate, precum puncte pick-up pentru expedierea, ridicarea sau returul coletelor, livrarea la adresa clientului și livrarea în lockere, adaptate preferințelor individuale ale clienților. Mai mult, Packeta România facilitează creșterea vânzărilor magazinelor online partenere prin integrarea acestora direct pe site-ul Packeta.ro. Magazinele online partenere dispun de un landing page dedicat care redirecționează rapid clienții către platformele lor. Această inițiativă, disponibilă pentru magazinele care livrează cu Packeta permite o conexiune mai ușoară între clienți și comercianți. Prezența pe Packeta.ro oferă magazinelor online acces la un nou canal de promovare cu peste 40.000 de vizitatori lunar, facilitând atragerea de noi clienți și creșterea vizibilității acestora. Pentru 2024, pe segmentul cross-border, Packeta România ia în calcul o dublare a volumului livrărilor față de cea înregistrată anul trecut. Totodată, optimizarea proceselor și reducerea timpilor de livrare, implementarea soluțiilor de inteligență artificială și automatizare, care pot revoluționa procesele logistice și creșterea nivelului competițional în această industrie, vor favoriza extinderea comerțului transfrontalier.

