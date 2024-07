FEATURED STIRI TECH Kaspersky Premium – aur la testul Anti-Phishing al AV-Comparatives Ionut Razvan Share







Pe măsură ce natura omniprezentă a atacurilor de phishing continuă să crească și nu mai puțin de 515 milioane de încercări au fost împiedicate în doar șase luni, nevoia critică de soluții complexe de securitate cibernetică este clară. În acest climat, Kaspersky Premium pentru Windows a exemplificat o astfel de fiabilitate, obținând cel mai bun rezultat în cadrul 2024 Anti-Phishing Test realizat de AV-Comparatives. Soluția Kaspersky a primit o certificare „Approved” pentru detectarea a 93% dintre adresele URL de phishing – cel mai mare procent dintre toți cei 15 participanți. Această realizare consolidează angajamentul Kaspersky de a proteja utilizatorii împotriva potențialelor pierderi de date personale esențiale și de a asigura o experiență digitală sigură. Potrivit statisticilor Kaspersky, phishing-ul rămâne un tip de atac răspândit la nivel global și extrem de popular. În special, în primele șase luni ale anului 2024, numai sistemul anti-phishing al Kaspersky a dejucat 515 milioane de încercări de a urmări link-uri de phishing. În comparație, raportul anual recent al Kaspersky, „Spam and Phishing 2023” arăta că pe parcursul întregului an 2023 fuseseră detectate 709 milioane de încercări de phishing. Testul Anti-Phishing, realizat de AV-Comparatives, evaluează eficacitatea soluțiilor de securitate la protejarea utilizatorilor împotriva amenințărilor de tip phishing în timpul navigării pe web și utilizării webmail-ului. Testul din 2024 implică adrese URL active de phishing, care vizează date precum acreditările de conectare pentru diverse servicii online, inclusiv PayPal, bănci și rețele sociale. Kaspersky Premium pentru Windows a primit certificarea „Approved” din partea AV-Comparatives în cadrul testului anti-phishing, care confirmă capacitatea soluției de a proteja împotriva site-urilor web rău intenționate, ce vizează furtul de informații sensibile ale utilizatorilor. În evaluarea derulată în 2024, Kaspersky Premium pentru Windows a demonstrat cea mai mare rată de protecție, detectând 93% dintre adresele URL de phishing. În plus, soluția și-a reconfirmat fiabilitatea, neînregistrând alarme false pe niciun site web legitim testat. În special în acest an, doar 8 dintre cei 15 furnizori care și-au trimis produsele pentru evaluare, au îndeplinit cerințele necesare pentru a parcurge procesul de certificare. La începutul acestui an, Kaspersky New Consumer Solutions a primit premiul „Produsul anului” din partea AV-Comparatives. Această recunoaștere evidențiază furnizarea consecventă a soluțiilor de rezultate remarcabile pe tot parcursul anului 2023, demonstrând stabilitate și protecție complexă pentru utilizatori. Raportul complet de testare AV-Comparatives Anti-Phishing este disponibil prin intermediul acestui link.

