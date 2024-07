Chio obține rentabilitate a cheltuielilor de publicitate de 16 ori mai mare și vânzări în creștere prin rețeaua Retail Media Profi

Chio, un brand european de top de gustări, în parteneriat cu retailerul cu cea mai mare acoperire națională, Profi și cu Footprints AI, startup-ul de tehnologii avansate pentru monetizarea datelor dedicate retailerilor, obține o rentabilitate de 16 ori mai mare a cheltuielilor de publicitate prin recenta campanie de retail media.

Valorificând capabilitățile avansate ale rețelei de Retail Media Profi, implementată de Footprints AI, noul canal media a captat aproape jumătate din toate conversiile digitale din cadrul campaniei naționale Chio, generând o creștere de 3% în vânzări comparativ cu toate celelalte canale.

Rezultate excepționale

Achiziție de utilizatori. Campania de retail media desfășurată în cadrul rețelei Profi stabilește un nou standard pentru eficiența canalului, obținând 48% din totalul conversiilor digitale și traficului pe website, depășind astfel platformele digitale tradiționale precum YouTube, Facebook, social media ads sau influencer marketing.

Vânzări în creștere. Cu o alocare de doar 6% din totalul bugetului de media către retail media, campania a depășit obiectivele, generând o creștere spectaculoasă de 12% în volumele de vânzări în magazinele participante și adăugând 3 procente la vânzările suplimentare față de canalele tradiționale.

Return on Ad Spend (ROAS): Aceste rezultate au determinat o rentabilitate a cheltuielilor de publicitate (ROAS) impresionantă, de 16 ori mai mare decât celelalte canale media pentru brandul Chio, demonstrând capacitatea inegalabilă a retail media de a stimula vânzările.

„Campania test de retail media ne-a depășit așteptările, obținând rezultate remarcabile cu o investiție de doar 6 procente din bugetul total. Am putut comunica personalizat și relevant cu fiecare categorie de consumatori Chio și am avut posibilitatea de a analiza în timp real impactul campaniei și de a ajusta strategiile pe parcurs. Vom aprofunda comunicarea cu consumatorii gustărilor noastre folosind retail media și plănuim să integrăm acest canal constant în mixul nostru de media”, a declarat Marian Chiracheș, Head of Marketing Intersnack România și Bulgaria.

Strategia campaniei. Desfășurată pe multiple canale retail media (in-store, on-site, off-site), campania a livrat mesajele publicitare în mod dinamic și hiper-personalizat, vizând consumatorii pe baza comportamentelor acestora de consum și a geolocalizării. Comunicarea a fost realizată pe întregul parcurs al procesului de cumpărare, cu un accent deosebit pe momentul achiziției. Chio a avut oportunitatea de a analiza impactul campaniei asupra obiectivelor de vânzări în timp real. Această viziune a fost susținută de recomandările generate de tehnologia AI.

„Ne bucură faptul că am demarat această rețea de retail media dezvoltată împreună cu partenerul local de tehnologie Footprints AI, și că astfel putem oferi o experiență de shopping îmbunătățită pentru clienții noștri, și brandurilor, ecosistemul pentru desfășurarea unor campanii mai eficiente.

Depunem eforturi continue pentru a perfecționa infrastructura rețelei noastre de retail media, deja foarte bine conectată, deoarece privim cu multă încredere către viitorul ei și la beneficiile pe care le aduce tuturor celor trei actori implicați în acest proces: consumatorul, brandul și retailerul”, a spus Călin Costinaș, Deputy CEO Profi.

„Transformarea accelerată a retail media plasează Footprints AI într-o poziție unică. Operăm cea mai extinsă rețea de retail media din România, lucrând cu date reale de la peste 8,5 milioane de consumatori. Platforma noastră globală, avansată și disponibilă comercial, folosește inteligența artificială pentru a transforma datele în timp real în informații valoroase, anonimizate, pentru branduri. Iar în contextul în care modelele de monetizare a datelor se maturizează, datele captive ale retailerilor permit acum cea mai personalizată experiență de comunicare cu consumatorii practicată vreodată, fapt care invită la o colaborare mai strânsă între advertiseri și retaileri, creând oportunități bilaterale de creștere și inovație”, spune Dan Marc, CEO Footprints AI.