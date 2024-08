STIRI HONOR a organizat RankinLIVE Ionut Razvan Share







HONOR și-a extins colaborarea cu renumitul fotograf Rankin în această săptămână, lansând o ediție de trei zile a evenimentului RankinLive în centrul Londrei. În cadrul evenimentului de lansare, la care au participat jurnaliști din întreaga Europă, a avut loc un workshop despre cum să obții fotografia portret perfectă și o sesiune de întrebări și răspunsuri cu Rankin. În cadrul evenimentului, Rankin a prezentat procesul său în opt pași pentru a obține portrete de nivel profesional cu dispozitivul HONOR 200 Pro, oferind sfaturi utile pentru perfecționarea fotografiei. Prezentarea a inclus și o demonstrație live a numeroaselor funcții ale HONOR 200 Pro, printre care și modurile portret Harcourt, dezvoltate în colaborare cu legendarul studio francez Studio Harcourt, special pentru lansarea seriei HONOR 200. Cei opt pași ai lui Rankin pentru a obține portretul perfect: Pas Sfaturi utile 1. Locație Asigurați-vă că aveți o iluminare bună și un fundal neutru, astfel încât camera să se concentreze pe subiect, nu pe fundal. 2. Subiect Pentru început, lucrați cu persoane apropiate, care se vor simți mai relaxate în fața camerei, mai ales pe măsură ce vă perfecționați abilitățile de fotografiere. 3. Styling Acordați atenție detaliilor precum părul, îmbrăcămintea și recuzita. Evitați hainele cu modele complexe, deoarece acestea pot fi mai greu de focalizat și pot distrage atenția de la subiect. 4. Iluminat Iluminarea joacă un rol important în stabilirea stării de spirit, a umbrelor și a texturii în fotografie. Chiar și o lampă de masă simplă poate oferi o varietate de opțiuni de iluminare, fără a fi necesar un studio profesional. 5. Setări Puteți începe cu moduri și filtre prestabilite, precum modul Harcourt disponibil pe H200. Pe măsură ce căpătați mai multă încredere, explorați și alte setări, cum ar fi diafragma, distanța focală și contrastul. 6. Poziționare Adoptați abordări îndrăznețe: folosiți mâinile, recuzita și diverse expresii faciale pentru a aduce cât mai multă diversitate în fotografiile subiectului. 7. Conexiune Stabiliți o conexiune cu subiectul: vorbiți cu el și ajutați-l să se simtă confortabil. Dacă este posibil, încercați să-l faceți să râdă pentru a obține cele mai naturale și expresive fotografii. 8. Rezultatul Colaborați cu subiectul pentru a selecta cele mai bune fotografii. Folosiți-vă instinctul pentru a identifica rapid cele mai reușite imagini. În timpul atelierului, Rankin a folosit membrii publicului ca subiecți pentru a demonstra capabilitățile de portret ale HONOR 200 Pro. El a subliniat cum postura, stilul și diversele condiții de iluminare pot îmbunătăți semnificativ calitatea portretelor. Restul evenimentului de trei zile a fost deschis publicului, permițând oricui să se înscrie și să-și rezerve un loc pentru a fi fotografiat de Rankin. Sesiunea de întrebări și răspunsuri a acoperit o varietate de subiecte, Rankin povestind pe larg despre cariera sa, pasiunea pentru fotografie și modalitățile de a obține cele mai bune rezultate de la subiecți. De asemenea, a discutat despre progresul tehnologiei AI și impactul acesteia asupra fotografiei, oferind sfaturi valoroase pentru tinerii fotografi în devenire. Discuția s-a încheiat cu o serie de anecdote despre celebritățile pe care le-a fotografiat de-a lungul carierei sale. Prețuri și disponibilitate Seria HONOR 200 este disponibilă în magazinele de retail: Orange Romania, Vodafone, Altex, Emag & EVOMAG. HONOR 200 Pro este disponibil în două variante de culoare: Black & Ocean Cyan și are un preț recomandat de 3999 de lei.

HONOR 200 este disponibil în două variante de culoare: Emerald Green & Black și are un preț recomandat de 3199 de lei.

HONOR 200 Lite este disponibil în trei variante de culoare: Midnight Black, Cyan Lake & Starry Lake, și are un preț recomandat de 1599 de lei.

