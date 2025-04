FEATURED STIRI eCommerce în CEE: Tranzacțiile transfrontaliere au crescut cu 15% în 2024, la 24 de miliarde de euro Ionut Razvan Share







Tranzacțiile de comerț electronic transfrontalier din Europa Centrală și de Est (CEE) au crescut cu 15% în 2024, atingând 24 de miliarde de euro, potrivit CEE Ecommerce Survey realizat de Mediaposte Hit Mail, în parteneriat cu Bulgarian eCommerce Association. În timp ce comerțul electronic intern rămâne puternic, vânzările transfrontaliere sunt în creștere. Conform aceluiași studiu, peste 70% dintre consumatorii europeni au efectuat achiziții de la magazine online internaționale. În regiunea CEE, această creștere este susținută de îmbunătățirea logisticii de transport, soluțiile de plată digitale și o cerere tot mai mare pentru produse străine. “Una dintre cele mai importante decizii pentru comercianții online, astăzi, este alegerea între a vinde prin intermediul marketplace-urilor sau a se concentra propriile platforme. Conform studiului citat, 48% dintre comercianți fie deja vând pe marketplace-uri, fie plănuiesc să o facă în curând”, declară Nikola Ilchev, fondator Balkan eCommerce Summit. eMAG, cu prezență în România, Bulgaria și Ungaria, conduce în peisajul marketplace-urilor regionale, 50% dintre comercianții chestionați fiind deja activi pe platformă. Skroutz (Grecia) și Amazon urmează îndeaproape, oferind vânzătorilor din CEE acces la baze vaste de clienți. Anul trecut a adus o creștere semnificativă a vânzărilor online pe piețele din CEE, comerțul mobil, strategiile omnichannel și expansiunea transfrontalieră având un rol esențial. Consumatorii insistă pe livrări mai rapide, experiențe localizate și opțiuni de plată stabile, lucru ce ajută comercianții să inoveze și să investească în logistică mai inteligentă și personalizare. În plus, ascensiunea marketingului bazat pe inteligență artificială și a automatizării remodelează modul în care brandurile interacționează cu publicul, făcând esențială pentru companii nevoia de a ține pasul cu tendințele transformării digitale. Balkan eCommerce Summit 2025 a evoluat în principalul eveniment pentru comerțul digital din regiune. Mult mai mult decât o simplă întâlnire, acest summit anual acționează ca o pârghie pentru colaborările transfrontaliere și oportunitățile de transformare, redefinind și ridicând ecosistemul comerțului electronic din Balcani. Sofia se pregătește să devină centrul parteneriatelor și dezvoltării comerțului electronic în Balcani. În perioada 29-30 aprilie, Arena Sofia va găzdui unul dintre cele mai mari evenimente de comerț electronic din regiune. Pentru profesioniștii din comerțul electronic care doresc să obțină informații valoroase, să construiască conexiuni și să fie la zi cu tendințele în mișcare rapidă, Balkan eCommerce Summit 2025 oferă o oportunitate de neratat. Acest eveniment de prim rang reunește lideri din industrie, inovatori digitali și experți pe piață din întreaga regiune, oferind strategii acționabile și soluții practice pentru a prospera în peisajul comerțului electronic în evoluție. Combinația de profesioniști experimentați și gânditori inovatori asigură un schimb bogat de idei, făcând din summit un teren propice pentru strategii îndrăznețe și acționabile. Summit-ul din acest an ridică ștacheta cu ateliere practice, discuții interactive și sesiuni care provoacă inovația în comerțul electronic bazat pe inteligență artificială și oportunități transfrontaliere. Mai multe informații despre eveniment sunt disponibile la balkanecommerce.com.

