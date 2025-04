ENTERTAINMENT STIRI Noul radio Panasonic Stereo RF-D40 cu Internet Radio, DAB+, FM și Bluetooth Ionut Razvan Share







Noul RF-D40 de la Panasonic este destinat ascultătorilor cu orizonturi largi deoarece combină transmisiunile digitale DAB+ și FM cu radioul pe Internet. Pentru o mai mare plăcere de a asculta, RF-D40 deschide lumea utilizând rețeaua Wi-Fi a ascultătorului care se poate astfel conecta la posturi de radio și podcast-uri din întreaga lume. Cu Bluetooth® 5.3 încorporat, ascultătorii se pot bucura de aplicațiile preferate de streaming de pe telefoanele lor beneficiind de un sunet stereo clar. Explorați lumea, din confortul casei Datorită funcției Internet Radio, RF-D40 poate găsi genuri muzicale preferate sau posturi din anumite țări pentru ascultătorii săi. Aceștia se pot reconecta cu locațiile speciale din întreaga lume, din confortul casei. Pur și simplu conectați radioul la rețea prin Wi-Fi, iar RF-D40 va face restul. Există chiar și o funcție Podcast încorporată care nu depinde de un telefon mobil pentru a funcționa. Există 30 de presetări atât pentru radio pe internet, cât și pentru podcasturi – oferind ascultătorilor o mulțime de opțiuni și confort. Radioul, prietenul cunoscut Nimic nu este mai simplu sau mai reconfortant decât să pornești un radio și să accesezi direct postul preferat. RF-D40 oferă ascultătorilor, chiar și celor cu cele mai variate gusturi, 30 de preselecții atât pentru DAB+, cât și pentru radio FM – toate recepționate clar și simplu datorită unei antene telescopice adecvate, care poate fi reglată pentru un semnal perfect. Lumea a fost făcută pentru sunet stereo Radioul compact RF-D40 are dimensiunea perfectă pentru dormitor, birou sau raftul din bucătărie. În interiorul corpului său din lemn, în spatele elegantului panou din aluminiu periat, se află două difuzoare full-rage pentru un sunet stereo de 6 W, o adevărată plăcere de ascultare. Sunetul este îmbunătățit și mai mult de carcasa din lemn și de cele două porturi de bas pasive din spate. Wireless și USB adaugă opțiuni suplimentare Pe măsură ce ascultătorii explorează mai mult conținut pe telefoanele lor mobile, Panasonic oferă opțiunea de a-l auzi corect și confortabil. Conectați dispozitivele inteligente prin Bluetooth® 5.3 pentru a asculta playlist-urile pe difuzoarele stereo încorporate ale RF-D40. Dacă cineva dorește să redea fișiere audio direct de pe un stick USB, atunci RF-D40 îi oferă și această opțiune – cu o mufă USB 3.0 ascunsă discret în spatele său. Aceasta servește și ca mufă de încărcare pentru dispozitive, atunci când este conectată cu un cablu de încărcare compatibil. Conceput pentru lumea reală RF-D40 de la Panasonic are butoane funcționale clar etichetate și un buton de volum mare, pe carcasa sa elegantă din aluminiu. Cu toate acestea, uneori este plăcut să rămâi în confortul patului sau al scaunului preferat și atunci telecomanda devine utilă. „La Panasonic, știm că nu toată lumea dorește să controleze totul de la o aplicație. De asemenea, radioul este un produs social, toată lumea din casă trebuie să se poată bucura de el – de aceea am inclus o telecomandă dedicată”, Tamas Nagy, Manager Marketing Home AV (Europa). Cu o lume audio la îndemâna lor, ascultătorii vor dori să fie siguri că sunt la locul potrivit. RF-D40 face acest lucru ușor, cu un ecran color clar. Luminozitatea este reglabilă, perfectă pentru persoanele care au nevoie de un radio pentru dormitorul lor. Orice unitate audio selectată pentru un dormitor are nevoie de un ceas cu alarmă și o funcție de oprire temporizată încorporate. RF-D40 nu face excepție – le are pe amândouă. Există două alarme (în timpul săptămânii și în weekend) și o opțiune de sleep pentru a alege cât timp să ascultați podcasturile înainte de a adormi.

