ENTERTAINMENT STIRI TECH & TRENDING Panasonic anunță patru camere video profesionale 4K 60p 10bit cu obiectiv cu unghi larg de 25 mm*1 și zoom optic de 24x Ionut Razvan Share







Panasonic prezintă patru noi modele de camere video profesionale 4K pentru a satisface toate nevoile de producție video, difuzare și distribuție: AG-CX20, AG-CX18, HC-X1600 și HC-X1200. Atât AG-CX20, cât și AG-CX18 vin cu un mâner detașabil, în timp ce HC-X1600 este compatibilă cu un mâner vândut separat. Camerele video 4K 60p pe 10 biți combină un corp compact și ușor cu performanțe optice de neegalat, oferind un unghi larg de 25 mm și un zoom optic de 24x. Această serie a fost foarte apreciată de regizorii care filmează cu o singură persoană și în alte locații de filmare profesionale unde sunt necesare o mobilitate ridicată și calitate a imaginii performante. Pentru cele mai recente modele, am încorporat îmbunătățiri bazate pe feedback-ul primit pentru a le face și mai utile pentru o gamă largă de producții video. Principalele îmbunătățiri sunt : Vizor îmbunătățit: Vizor OLED de înaltă rezoluție cu 1.770K puncte și ocular mai mare.

Port USB-C actualizat: Portul USB a fost înlocuit cu un port Type-C, care poate alimenta de asemenea camera video.

Adăugarea modului de înregistrare low bitrate (suport firmware): Un nou mod low bitrate pentru înregistrarea FHD MP4 va fi adăugat în următoarea actualizare de firmware. Acesta va permite rate de 28 Mbps (50p/59.94p), 24 Mbps (23.98p) și 20 Mbps (25p/29.97p).

Zoom îmbunătățit cu viteză redusă: Suportă zoom cu viteză redusă, care este de aproximativ 2,8 ori mai lent decât modelul anterior, pentru a extinde gama de exprimare video.

Suport pentru afișarea gridului de ghidare: A fost adăugat un grid de ghidare care permite utilizatorilor să verifice compoziția și orizontalitatea.

Funcționalitate de rețea îmbunătățită: Suportă Wi-Fi 5 GHz *2 și permite funcționalitatea USB tethering *3 .

și permite funcționalitatea USB tethering . Operabilitate îmbunătățită prin conectarea la o aplicație*2: Aplicația dedicată “HC-ROP” suportă acum funcția live view, facilitând operarea camerei de pe un dispozitiv inteligent. Modelele high-end AG-CX20/AG-CX18 suportă streaming live FHD*4 prin Wi-Fi și ethernet. În plus, modelul AG-CX20 va fi compatibil cu protocolul SRT*4 pentru streaming de înaltă calitate, cu latență redusă. Din punct de vedere al sistemului, AG-CX20/AG-CX18 sunt echipate cu 3G-SDI și permit ieșire simultană pe HDMI. AG-CX20 oferă, de asemenea, conectivitate IP compatibilă cu NDI HX2 pentru streaming live fără probleme într-un mediu de rețea. Panasonic va continua să lanseze camere video care răspund unei game largi de nevoi, de la regizorii care realizează filmări și interviuri la fața locului până la creatorii video care urmăresc producția video de înaltă calitate și streaming live. ________________________________ * 1 echivalent aparat foto de 35 mm. *2 Cu excepția HC-X1200 *3 numai AG-CX20/AG-CX18 *4 Va fi adăugat prin actualizarea firmware-ului. *4 În scopul conformității cu REGULAMENTUL DELEGAT RED (UE) 2022/30, o funcționalitate de streaming cu RTP/RTSP/RTMP nu va mai fi furnizată începând cu vara anului 2025 (AG-CX20EJ/AG-CX18EJ/AG-CX18EH /HC-X1600E/ HC-X1600EE). Compararea caracteristicilor HC-X1200 HC-X1600 AG-CX18 AG-CX20 • Înregistrare 4K 60p • Obiectiv wide de 25 mm și zoom optic de 24x • AF 4K de înaltă precizie • O.I.S. hibrid cu 5 axe • HEVC 4:2:0 pe 10 biți • Filtru ND intern • Design pentru dispersia căldurii • Două inele manuale • Slot dublu pentru card SD • USB PD (Tip-C) • Acumulator cu autonomie crescută Caracteristici HC-X1200 + • Wi-Fi încorporat (5GHz/2.4GHz) • HC ROP • Înregistrare MOV (4:2:2-10bit rec, 24bit- LPCM) • 4:2:2 Înregistrare internă pe 10 biți • Streaming live FHD • Compatibil cu mâner detașabil opțional • Vizor înclinabil cu ocular mare • Intrare XLR x 2*3 • Lumină LED *3 Caracteristici HC-X1600 + • 3G SDI-Out • Ieșire simultană SDI/HDMI • Tethering USB • Ethernet*2 • Înregistrare Dual Codec(*1 • Mâner detașabil inclus AG-CX18 Caracteristici + • P2 MXF • Suport pentru card microP2 • Compatibil cu NDI HX2 Protocolul SRT*1 *1 Va fi adăugat prin actualizarea firmware-ului. *2 Este necesar adaptorul de conversie USB-LAN. *3 Este necesar mânerul opțional. Performanță optică pentru filmare precisă Obiectivul integrat oferă un zoom optic 24x remarcabil de puternic, care variază de la unghi larg de 25 mm*1 la tele de 600 mm*1. i.ZOOM atinge 32x în modul 4K și 48x în modul FHD. Sistemul de lentile 4-Drive acționează independent cele patru grupuri de lentile, obținând astfel un zoom optic de 24x și o dimensiune compactă a corpului. Sunt prevăzute două inele manuale, unul pentru focalizare și celălalt pentru zoom sau diafragmă. Inelele manuale sunt proiectate cu dimensiuni diferite, astfel încât inelul corespunzător poate fi controlat fără erori prin atingerea cu degetele. Filtrele ND pot fi selectate de la 1/4, 1/16, 1/64 și Clear, în timp ce sticla este utilizată ca o măsură împotriva arsurilor cauzate de concentrarea luminii solare. *1 Echivalent cameră de 35 mm. AF de mare viteză și de mare precizie, inclusiv detectarea feței AF/AE Viteza superioară de focalizare, stabilitatea și performanța de urmărire atât pentru 4K, cât și pentru FHD sunt obținute datorită funcției Face Detection AF/AE împreună cu motorul precis de focalizare a obiectivului. Face Detection AF/AE asigură o focalizare precisă și o expunere suficientă pentru subiecți. În plus, urmărirea subiectului cu recunoașterea culorilor poate fi activată prin simpla atingere a panoului LCD, permițând urmărirea precisă. 5-Axis HYBRID O.I.S. permite captarea stabilă a imaginilor În plus față de OIS (stabilizarea optică a imaginii), stabilizarea electronică a imaginii funcționează pentru a detecta și corecta mișcarea în 5 axe, inclusiv neclaritatea datorată rotației. Acest lucru asigură o corecție puternică în condiții instabile, cum ar fi filmarea în unghiuri joase și înalte. Sistemul Ball O.I.S. reduce frecarea pe secțiunea de acționare, realizând o corecție delicată chiar și pentru un tremurat cu amplitudine mică. Acest lucru produce imagini frumoase suprimând tremuratul mâinii chiar și la zoom optic mare, de 24x. Corp compact care permite 4K/60p datorită unei tehnologii unice de dispersie a căldurii Modul de evacuare a căldurii cu un ventilator subțire permite obținerea atâta al unui corp compact și ușor cât și înregistrarea la înaltă definiție 4K 60p. Prin aspirarea aerului din panoul din spate al camerei și dispersarea eficientă a căldurii din panoul frontal, se obține o filmare fiabilă și extinsă. Înregistrare de înaltă calitate cu moduri versatile Camerele video permit înregistrarea pe o varietate de viteze de biți și formate pentru a satisface nevoile profesionale. Acest lucru a permis înregistrarea internă 4:2:2 pe 10 biți cu maxim 29,97 p în UHD și maxim 59,94p în FHD. Atunci când este setată pentru înregistrare pe 10 biți, camera video oferă ieșire HDMI 4K 60p 4:2:2 10 biți, permițând captarea de imagini de înaltă calitate cu un recorder extern. Înregistrarea HEVC extrem de eficientă (LongGOP/10-bit 4:2:0/MOV) este de asemenea posibilă pentru înregistrarea UHD 59.94p la o rată mare de biți de 200 Mbps. În ceea ce privește formatele de fișier, pe lângă MOV*1, MP4 și AVCHD, AG-CX20 oferă, de asemenea, P2 MXF ideal pentru sistemul de editare pentru stațiile de difuzare, iar înregistrarea prin codecurile AVC-Intra/AVC-LongG este posibilă. În plus, formatele de înregistrare cu rată redusă de biți de 28 Mbps (50p/59.94p), 24 Mbps (23.98p) și 20 Mbps (25p/29.97p) sunt planificate să fie adăugate la înregistrarea FHD MP4 în următoarea actualizare de firmware. *1 Cu excepția HC-X1200 Funcții și caracteristici care sprijină folosirea profesională a camerei O sursă de lumină video este încorporată în mâner. Luminozitatea poate fi reglată cu ajutorul butonului rotativ de reglare pentru filmarea în condiții de iluminare slabă. Pentru fotografierea în condiții și mai întunecate, luminile IR*1 disponibile la comercianți sunt compatibile pentru filmarea în IR (infraroșu). Monitorul de înaltă rezoluție de 3,5 inci cu aproximativ 2.760 K puncte oferă o vizibilitate excelentă chiar și în lumina puternică a soarelui. Acesta are un panou tactil electrostatic care permite o operare lină la selectarea meniurilor, iar dimensiunea ocularului a fost mărită pentru a asigura confortul la filmarea pentru perioade lungi de timp. Acumulatorul inclus cu capacitate mare nu iese în evidență atunci când este atașat și permite filmarea pe o perioadă extinsă. *1 Recomandat: lumină cu lungimea de undă de 850 nm Timp de înregistrare continuă (aprox.) CX20/CX18 X1600/X1200 50Hz: 4h 50min. 60Hz: 4h 35min. 50Hz: 6h 30min. 60Hz: 6h 10min. Atunci când utilizați monitorul LCD și nu utilizați terminalul extern Slotul dublu pentru card SD satisface toate nevoile de înregistrare Sunt prevăzute două sloturi pentru carduri de memorie SD. Cu funcția Unlimited Relay Recording, mediul de înregistrare este comutat automat și fără probleme de la slotul 1 la slotul 2. Înregistrarea simultană sau înregistrarea Background sunt, de asemenea, selectabile pentru a se potrivi fluxului de lucru și necesității cardului. Înregistrare nelimitată *1 în modul relay: Datele sunt înregistrate continuu prin comutarea automată a cardului SD de înregistrare de la Slot 1 la Slot 2. Prin schimbarea cardului SD plin cu un card SD nou, imaginile pot fi înregistrate continuu timp de mai multe ore.

Datele sunt înregistrate continuu prin comutarea automată a cardului SD de înregistrare de la Slot 1 la Slot 2. Prin schimbarea cardului SD plin cu un card SD nou, imaginile pot fi înregistrate continuu timp de mai multe ore. Înregistrare simultană: Date identice sunt înregistrate pe carduri în ambele sloturi în acest mod de înregistrare redundant.

Date identice sunt înregistrate pe carduri în ambele sloturi în acest mod de înregistrare redundant. Înregistrare Background: Un card SD poate fi setat în Slot 2 pentru a înregistra continuu, iar un alt card SD poate fi setat în Slot 1 pentru a înregistra scenele necesare prin activarea și dezactivarea REC.

Un card SD poate fi setat în Slot 2 pentru a înregistra continuu, iar un alt card SD poate fi setat în Slot 1 pentru a înregistra scenele necesare prin activarea și dezactivarea REC. Înregistrare Dual Codec*2 (numai AG-CX20/AG-CX18): Înregistrează imagini simultan în două formate diferite, cum ar fi Main (UHD/FHD) și Sub (FHD), etc. Acest lucru realizează un flux de lucru eficient. *1 Dacă timpul de înregistrare în mod Relay ajunge la 10 ore, filmarea se va opri temporar, apoi va reporni automat câteva secunde mai târziu. *2 Va fi adăugat prin actualizarea firmware-ului. Înregistrare audio PCM liniară de înaltă rezoluție 48-kHz/24-bit Intrarea audio XLR selectabilă +48V Phantom Power Supply/MIC/LINE cu volum manual este disponibilă pentru fiecare dintre cele 2 canale. De asemenea, este posibil formatul PCM liniar pe 24 de biți (MOV/P2 MXF*1), AAC pe 16 biți (MP4) sau formatul Dolby Audio (AVCHD) cu înregistrare audio pe 2 canale de înaltă calitate. Mânerul opțional (VW-HU1) este necesar pentru HC-X1600. *1 Numai AG-CX20 Funcțiile de rețea versatile extind fluxul de lucru al utilizatorului Camera este compatibilă cu banda 5GHz Wi-Fi® (IEEE802.11ac)*1 în plus față de banda de 2,4 GHz. Este acum posibil USB tethering*2 folosind un smartphone și în medii de rețea instabile, cum ar fi cele cu interferențe radio frecvente. Vizualizarea live este acum disponibilă prin intermediul aplicației dedicate pentru tabletă/smartphone “HC ROP”, care îmbunătățește operabilitatea pentru controlul wireless al setărilor camerei, controlul obiectivului etc. AG-CX20/AG-CX18 oferă RTMP (Real-Time Messaging Protocol)*3, permițând transmiterea live a concertelor, transmisiunilor de evenimente sportive, știri etc. către Facebook, YouTube și altele. AG-CX20 va permite protocolul de transmisie a imaginilor de generație următoare SRT în următoarea actualizare a firmware-ului, permițând streaming live cu o calitate ridicată a imaginii și latență redusă. Camerele AG-CX20/AG-CX18 sunt compatibile ethernet pentru o transmisie live mai stabilă, fiind disponibilă conexiune LAN prin utilizarea unui adaptor de conversie USB LAN disponibil în comerț. În plus, AG-CX20 dispune de modul NDI HX2, care permite transmiterea și controlul camerei printr-o conexiune IP fără a fi nevoie de convertoare externe. AG-CX20/AG-CX18 permit, de asemenea, ieșire simultană 3G-SDI și HDMI, cu ieșire video de până la FHD 60p 4:2:2 pe 10 biți din SDI. *1 Toate modelele, cu excepția HC-X1200, se conectează prin Wi-Fi. *2 USB tethering este posibil numai cu AG-CX20/AG-CX18. *3 Protocoale acceptate: RTSP/RTP/RTMP/RTMPS. În scopul conformării cu REGULAMENTUL DELEGAT RED (UE) 2022/30, o funcționalitate de streaming cu RTP/RTSP/RTMP nu va mai fi furnizată începând cu vara anului 2025 (AG-CX20EJ/AG-CX18EJ/AG-CX18EH /HC-X1600E/ HC-X1600EE). Accesoriu opțional Un mâner (VW-HU1) a fost adăugat ca accesoriu opțional. Acesta este ușor de detașat și echipat cu conexiune audio XLR cu 2 canale, control audio și lumină LED. Acționarea butonului de zoom de pe mâner se face cu o viteză de zoom constantă, care poate fi setată în 7 trepte din meniu.

Tags: