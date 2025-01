STIRI Panasonic: actualizări ale firmware-ului pentru camerele din seriile LUMIX S și G: S5II, S5IIX, GH7, G9II Ionut Razvan Share







Panasonic prezintă o serie de noi actualizări de firmware pentru camerele sale mirrorless full-frame LUMIX S5II și S5IIX, precum și pentru camerele sale mirrorless Micro Four Thirds GH7 și G9II, menite să îmbunătățească experiența de utilizare și să sporească funcționalitatea. Urmând angajamentul continuu al brandului LUMIX de a sprijini creatorii, cele mai recente actualizări de firmware vor putea fi descărcate gratuit de pe site-ul LUMIX Global Customer Support din 23 ianuarie 2025. LUMIX S5II Firmware versiunea 3.2 și LUMIX S5IIX Firmware versiunea 2.2 Compatibilitatea cu aplicația pentru smartphone LUMIX Lab a fost extinsă pentru a include fotografierea de la distanță, controlul obturatorului, transferul de imagini direct de la cameră și o funcție de live streaming wireless*1 pentru o funcționalitate sporită.

Sistemul de focalizare automată Phase Hibrid extrem de precis a fost îmbunătățit în continuare cu detectarea îmbunătățită a subiectului. O nouă opțiune este acum disponibilă pentru a selecta detectarea avioanelor și trenurilor, precum și a anumitor părți ale mașinilor și motocicletelor.

A fost adăugată o funcție de afișare pentru marcaje de cadru multiple, care permite afișarea simultană a până la trei marcaje de cadru. Dimensiunea și poziția fiecărui marcaj de cadru pot fi ajustate, adăugând versatilitate pentru creatorii de conținut care încadrează pentru raporturi de aspect diferite sau planifică cadre cu compoziții multiple. Acest lucru sporește și mai mult confortul de neegalat al filmării în Open Gate.

Au fost introduse funcțiile Hybrid Zoom și Crop Zoom, care permit apropierea de subiect fără a fi nevoie să schimbați obiectivele. Hybrid Zoom obține această apropiere folosind doar inelul de zoom prin combinarea zoom-ului optic cu Crop Zoom. Crop Zoom extrage partea centrală a unei imagini și îmbunătățește efectul de zoom fără a degrada calitatea imaginii. Aceste caracteristici oferă o mai mare flexibilitate pentru încadrarea precisă și captarea fotografiilor, satisfăcând o varietate de scenarii de fotografiere.

A fost adăugată compatibilitatea MP4(Lite), permițând înregistrarea video în modul Open Gate cu un consum redus de date, fără a compromite rezoluția. Acest nou format optimizat pentru smartphone facilitează partajarea rapidă a conținutului pe social media.

, permițând înregistrarea video în modul Open Gate cu un consum redus de date, fără a compromite rezoluția. Acest nou format optimizat pentru smartphone facilitează partajarea rapidă a conținutului pe social media. Stabilitatea operațională a fost îmbunătățită. LUMIX GH7 Firmware Versiunea 1.3 Compatibilitatea cu aplicația pentru smartphone LUMIX Lab a fost extinsă pentru a include fotografierea de la distanță, controlul obturatorului, transferul de imagini direct de la cameră și o funcție de live streaming wireless pentru o funcționalitate sporită.

A fost adăugată o funcție de afișare pentru marcaje de cadre multiple, care permite afișarea simultană a până la trei marcaje de cadre. Dimensiunea și poziția fiecărui marcaj de cadru pot fi ajustate, adăugând versatilitate pentru creatorii de conținut care încadrează pentru raporturi de aspect diferite sau planifică fotografii cu compoziții multiple. Acest lucru sporește și mai mult confortul de neegalat al filmării în Open Gate.

A fost adăugată compatibilitatea MP4(Lite), care permite înregistrarea video în modul Open Gate cu un consum redus de date, fără a compromite rezoluția. Acest nou format optimizat pentru smartphone facilitează partajarea rapidă a conținutului pe social media.

, care permite înregistrarea video în modul Open Gate cu un consum redus de date, fără a compromite rezoluția. Acest nou format optimizat pentru smartphone facilitează partajarea rapidă a conținutului pe social media. Stabilitatea operațională a fost îmbunătățită. LUMIX G9II Firmware Versiunea 2.3 Compatibilitatea cu aplicația pentru smartphone LUMIX Lab a fost extinsă pentru a include fotografierea de la distanță, controlul obturatorului și transferul imaginilor selectate pe cameră, sporind funcționalitatea acesteia.

Sistemul de focalizare automată Phase Hybrid, extrem de precis, a fost îmbunătățit în continuare cu detectarea îmbunătățită a subiectului. O nouă opțiune este acum disponibilă pentru a selecta detectarea avioanelor și trenurilor, precum și a anumitor părți ale mașinilor și motocicletelor.

A fost adăugată o funcție de afișare pentru marcaje de cadru multiple, care permite afișarea simultană a până la trei marcaje de cadru. Dimensiunea și poziția fiecărui marcaj de cadru pot fi ajustate, adăugând versatilitate pentru creatorii de conținut care încadrează pentru raporturi de aspect diferite sau planifică cadre cu compoziții multiple. Acest lucru sporește și mai mult confortul de neegalat al filmării în Open Gate.

A fost introdusă funcția Crop Zoom, care permite extragerea părții centrale a unei imagini și îmbunătățirea efectului de zoom fără a degrada calitatea imaginii. Această caracteristică permite, de asemenea, utilizarea obiectivelor prime ca și cum ar avea o distanță focală mai mare, sporind versatilitatea obiectivelor existente în diferite scenarii de fotografiere.

A fost adăugată compatibilitatea MP4(Lite), care permite înregistrarea video în modul Open Gate cu un consum redus de date, fără a compromite rezoluția. Acest nou format optimizat pentru smartphone facilitează partajarea rapidă a conținutului pe social media.

, care permite înregistrarea video în modul Open Gate cu un consum redus de date, fără a compromite rezoluția. Acest nou format optimizat pentru smartphone facilitează partajarea rapidă a conținutului pe social media. Stabilitatea operațională a fost îmbunătățită.

