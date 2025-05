ENTERTAINMENT FEATURED STIRI Panasonic lansează cele mai recente modele LED cu noi funcții inteligente și TV Premium cu Fire TV încorporat Ionut Razvan Share







Panasonic prezintă noua gamă completă de televizoare LED Panasonic TV Premium cu Fire TV încorporat, aducând viitorul divertismentului inteligent proiectat cu precizie oriunde acasă. Seriile W95B, W93B și W85B dispun de funcții vizuale și sonore îmbunătățite și de înaltă calitate, precum și de un sistem bazat pe conținut și integrare, cu inginerie japoneză și design minimalist, pentru a aduce simplitate și armonie în orice spațiu de locuit. Cea mai recentă gamă de televizoare LED Panasonic TV Premium cu Fire TV încorporat reunește o bibliotecă de televiziune live, servicii de streaming, aplicații și multe altele – făcându-vă mai ușoară accesarea a tot ceea ce vă place – și oferă sugestii personalizate pentru a vă ajuta să descoperiți fără efort noi preferințe. Pentru mai mult confort, controlul vocal cu Alexa vă este la dispoziție pentru a căuta emisiuni, controla televizorul, verifica vremea sau gestiona dispozitivele inteligente de acasă. Simplitatea în design pentru cea mai adevărată experiență imersivă vine din ingineria japoneză de înaltă calitate, fiabilă, care face produsele ușor și intuitiv de utilizat. Caracteristicile premium Panasonic de pe noile W95B, W93B și W85B includ imagini uimitoare, sunet profund, integrarea tehnologiei smart home și jocuri cu latență redusă, lider în industrie, pentru un joc fluid, viu și rapid. “Gama noastră de LED-uri 2025 reprezintă următoarea generație de divertisment la domiciliu – o evoluție bazată pe decenii de expertiză în inginerie“, spune Paul Darch, Director Marketing TV & Home AV & Smart Comm & DI Panasonic Consumer Europe. “Am luat tot ce au iubit clienții noștri din gama de anul trecut și am împins-o și mai departe – îmbunătățind performanța imaginii, rafinând precizia audio și îmbunătățind chiar și experiența Panasonic TV Premium cu Fire TV încorporat. Suntem mândri să oferim televizoare care nu numai că arată elegant și frumos în camerele de zi, dar, de asemenea, oferă imagini și sunet cinematic imersiv cu caracteristici inteligente intuitive.” Experiență premium: Panasonic TV Premium cu Fire TV încorporat Televizoarele W95B, W93B și W85B dispun de Panasonic TV Premium cu Fire TV încorporat, oferind o experiență personalizată clienților, cu descoperire simplificată de conținut și acces la cele mai importante servicii de streaming și aplicații dintr-un singur loc. Accesul la sporturi live, știri, reality show-uri și emisiuni de streaming și filme în tendințe nu a fost niciodată mai ușor Această colaborare extinsă între Panasonic și Fire TV combină calitatea excepțională a imaginii cu o experiență de vizionare premium, inteligentă și accesibilă. Această experiență este, de asemenea, complet conectată, cu control vocal cu Alexa, astfel încât să vă puteți folosi vocea pentru a lansa cu ușurință aplicații, a reda muzică, a căuta titluri sau pentru a controla și casa dvs. inteligentă .[1] Toate modelele se transformă, de asemenea, în ecrane dinamice atunci când nu se difuzează conținut, cu Fire TV Ambient Experience. Acest lucru transformă cel mai mare ecran dintr-o casă într-un afișaj inteligent uimitor din punct de vedere vizual, selectând din artă frumoasă, fotografii personale sau informații personalizate de mici dimensiuni, cum ar fi memento-uri sau actualizări meteorologice (prin widget-urile Alexa). Un televizor cu adevărat inteligent, care este frumos, are o calitate clară a imaginii, un sunet captivant și este util, chiar și atunci când oamenii nu urmăresc emisiuni sau filme. Seriile emblematice Mini LED W95B și W93B dispun, de asemenea, de Prime Video Calibrated Mode, o funcție care îmbunătățește automat calitatea imaginii și experiența de vizionare a conținutului Prime Video, ajustând parametrii, inclusiv luminozitatea, temperatura culorii, condițiile de iluminare ambientală și fluidizarea mișcării, adaptate diferitelor tipuri de conținut și tipuri de afișaj. Conceput pentru încântare: Experiențe vizuale și audio Timp de peste 100 de ani, Panasonic a cultivat valori înrădăcinate în cultura japoneză – întotdeauna dedicată calității și preciziei pentru a oferi consumatorilor produse cu experiențe excepționale. Televizorul Mini LED din seria W95B oferă o evoluție semnificativă în ceea ce privește stabilitatea și acuratețea culorilor prin controlul rafinat al zonei duble și sistemul de iluminare din spate cu gamă largă de culori, cu reglaj proprietar al culorilor în timp real. Acest lucru se datorează tehnologiei care conduce independent fiecare LED și care crește numărul de zone de iluminare din spate de peste 2,5 ori față de anul trecut, în funcție de dimensiunea panoului, oferind un contrast și detalii sporite pentru culori precise în fiecare scenă. În plus, introducerea tehnologiei Hybrid Tone Mapping ridică un nou standard pentru excelența HDR – asigurând imagini vii și realiste chiar și în zonele cu luminozitate ridicată, depășind pierderile de culoare adesea observate cu maparea tonală convențională. Seria W93B dispune de 144HZ HDR Bright Panel Pro, care oferă o gamă largă de culori și retroiluminare LED pentru luminozitate constantă și contrast sporit. În timp ce atât seria W95B, cât și seria W93B sunt alimentate de procesorul HCX Pro AI Processor MK II care suportă un sistem 4K Remaster Engine pentru o claritate îmbunătățită a imaginii de streaming și o reducere superioară a zgomotului de streaming. În plus, Dolby Vision® IQ utilizează metadatele dinamice și senzorii de lumină din interiorul televizorului pentru a ajusta dinamic imaginea HDR în funcție de conținut și de condițiile de lumină ambientală dintr-o cameră. Completând noua gamă, W85B dispune acum de un panou LED 120HZ îmbunătățit, procesor HCX și HDR Bright Panel Plus, pentru o gamă largă de culori care produce o imagine excepțională pentru vizionarea de filme, emisiuni TV și jocuri. Acesta beneficiază, de asemenea, de tehnologia Dolby Vision® HDR, rezultând lumini mai luminoase și întunecate, precum și o paletă mai largă de culori, pentru a oferi o experiență de vizionare captivantă. Toate modelele includ, de asemenea, FILMMAKER MODE™, care redă detaliile precise pe care producătorii de conținut le-au realizat mai bine ca niciodată – dezactivând unele funcții de post-procesare și respectând raporturile de aspect, culorile exacte și ratele de cadre. Ambele modele emblematice W95B și W93B vin cu compatibilitate integrată Calman Ready. “Prin colaborarea noastră cu Panasonic la prima integrare FireOS Calman Ready din lume[2] , aducem calibrarea culorilor de nivel profesional pentru un public mai larg“, a declarat Scott Anderson, CPO și EVP al Portrait Displays. “Prin combinarea tehnologiei de afișare de ultimă generație cu instrumentele noastre software de calibrare Calman, lider în industrie, facem mai ușor ca niciodată pentru profesioniști și consumatori deopotrivă să experimenteze imaginile exact așa cum au fost menite să fie văzute.” În plus, funcțiile Panasonic TV Premium aduc o calitate excepțională a sunetului, astfel încât să puteți vedea totul și să simțiți totul. Toate modelele noi includ o experiență de sunet imersivă combinată cu Dolby Atmos® pentru o senzație audio cinematografică la voi acasă și acel sentiment de a fi mai aproape de acțiune, dramă sau muzică decât oricând înainte. W95B se mândrește, de asemenea, cu Dynamic Theatre Surround Sound încorporat, cu un subwoofer puternic de 20 W care stimulează basul și sporește impactul emisiunilor TV, jocurilor și muzicii. Fie că este vorba de cel mai recent film de acțiune exploziv sau de un dialog lung și intens – este acoperit. Ridicarea nivelului: un joc imersiv, așa cum au intenționat dezvoltatorii Seriile W95B și W93B suportă Game Mode Extreme, au capabilități HDMI 2.1 și dețin tehnologia AMD FreeSync™ Premium[3] , pentru jocuri fără întreruperi cu imagini ultra-fluide. De asemenea, dispun de un lag de intrare ultra redus și o rată de refresh de 144 Hz, asigurând că acțiunile controlerului și jocul rapid se reflectă instantaneu pe ecran – oferind jucătorilor un avantaj competitiv față de adversarii lor Jocurile sunt, de asemenea, reproduse conform intenției creatorilor pe modelele W95B și W93B, cu cea mai recentă evoluție a modului True Game, care aduce caracteristicile de acuratețe a culorilor de înaltă calitate disponibile pentru filme în lumea jocurilor. Jucătorii se pot imersa și mai mult cu modurile Game Sound specializate, adaptate pentru RPG-uri și alte genuri, care creează o experiență audio 3D bogată cu dialoguri clare sau sunete subtile precum pașii Game Control Board îmbunătățește și mai mult gamingul pe modelele W95B, W93B și W85B, pentru acces ușor și rapid la setările jocului și la informații cheie. Aceasta include modul imagine pentru a schimba experiența de vizionare, modul sunet pentru a trece la o intensitate de joc mai intensă sau activarea sau dezactivarea Tone Mapping[4] pentru a regla dinamica vizuală. În același timp, W85B se mândrește și cu Game Mode Extreme, tehnologia AMD FreeSync™ Premium, capabilități HDMI 2.1 și suport HFR/VRR de până la 120Hz pentru un input-lag foarte redus. Preferințele pot fi configurate și prin intermediul butonului My App al telecomenzii Panasonic Premium, pentru un confort și mai mare, pentru acces rapid la preferințele de conținut și setări personalizate pentru dvs. Compatibilitatea din centrul proiectării Dacă toate acestea nu au fost suficiente, noile Panasonic W95B și W93B dispun și de Penta Tuner, pentru a vă oferi opțiuni de conectivitate versatile, inclusiv satelit, terestru, cablu, IPTV și TV la IP. În timp ce USB Recording vă permite să luați conținutul dvs. preferat cu dvs. și Channel Editor avansat pentru a sorta, schimba, ascunde sau șterge canale și pentru a importa și exporta fără probleme liste complete de canale pentru a le partaja pe mai multe dispositive . Pentru mai mult confort, toate modelele sunt compatibile cu Apple AirPlay, astfel încât conținutul poate fi transmis, partajat sau reflectat instantaneu de pe iPhone, iPad sau Mac direct pe ecranul mare – de la streaming de muzică pentru o petrecere , la partajarea fotografiilor de vacanță cu familia. În timp ce compatibilitatea cu Apple Home înseamnă controlul fără efort al dispozitivelor inteligente de acasă conectate la Apple, totul printr-un singur clic sau comandă vocală. Noua gamă LED de televizoare Panasonic TV Premium cu Fire TV încorporat din seriile W95B, W93B și W85B va fi disponibilă în perioada următoare la dealerii autorizați Panasonic.

