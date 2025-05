Panasonic lansează un nou capitol în divertismentul imersiv cu gama sa de televizoare OLED 2025

Panasonic prezintă gama completă de televizoare OLED pentru 2025 – următorul capitol din călătoria sa revoluționară în domeniul divertismentului la domiciliu.

Pornind de la inovațiile revoluționare de anul trecut, cea mai recentă gamă îmbunătățește și mai mult experiența de vizionare imersivă OLED, îmbinând tehnologia japoneză verificată[i] cu performanțe excepționale ale imaginii și sistem Panasonic TV Premium îmbunătățit cu Fire TV încorporat, pentru a inspira noi niveluri de cunoaștere.

Cele mai recente televizoare OLED sunt concepute pentru a îmbunătăți fiecare element al divertismentului la domiciliu. Fie că explorați noi lumi de conținut cu Panasonic TV Premium cu Fire TV încorporat, fie că vizionați filme exact așa cum au intenționat creatorii, fie că vă luptați în scene intense de jocuri, fie că vă cufundați în sunet cinematic la 360° – combinația de sunet puternic și calitate uimitoare a imaginii deschide ușa către experiențe care îmbrățișează cu adevărat misiunea Panasonic de “See it all. Feel it all – Vedeți totul. Simțiți totul”.

Și, datorită colaborării continue a Panasonic cu Amazon – televizoarele Panasonic TV Premium cu Fire TV încorporat -, Televizoarele OLED Panasonic revoluționează modul în care descoperiți și vă bucurați de conținut, oferind un ecran de pornire personalizat care reunește servicii de streaming, aplicații, canale live și recomandări personalizate, precum și integrarea cu dispozitive inteligente compatibile pentru casa inteligentă.

În plus, noua gamă prezintă, de asemenea, filozofia de design Panasonic pentru 2025, care se concentrează pe optimizarea formei cu funcția și pe integrarea perfectă a tehnologiei în spațiile de locuit, oferind în același timp scena perfectă pentru performanțe audio și de imagine remarcabile.

“Gama noastră OLED 2025 reprezintă următoarea generație de divertisment la domiciliu – o evoluție bazată pe decenii de expertiză în inginerie“, spune Paul Darch, Director Marketing TV & Home AV & Smart Comm & DI Panasonic Consumer Europe.

“Am luat tot ceea ce au iubit clienții noștri din gama de anul trecut și am împins-o și mai departe – îmbunătățirea performanței imaginii, rafinarea preciziei audio și chiar îmbunătățirea experienței Panasonic TV Premium cu Fire TV încorporat . Suntem mândri să oferim televizoare care nu numai că arată elegant și frumos în camerele de zi, dar, de asemenea, oferă imagini cinematice imersive și sunet cu caracteristici inteligente intuitive.”

Seria de top Z95B

Seria de televizoare OLED Panasonic Z95B (disponibilă în 55″, 65″ și 77″) își continuă moștenirea de inovație, introducând tehnologii avansate care ridică nivelul experienței de divertisment la domiciliu. În centrul evoluției sale se află două descoperiri majore în ceea ce privește calitatea imaginii: panoul Primary RGB Tandem și sistemul de răcire ThermalFlow exclusiv Panasonic.

Noul panou OLED utilizează o structură de emisie cu patru straturi care rafinează lungimea de undă a luminii și crește puritatea culorii, îmbunătățind astfel eficiența luminii cu 40%. Această îmbunătățire permite o creștere semnificativă a luminozității și un volum de culoare mai larg, oferind imagini și mai bogate și mai realiste.

Acest salt în performanță este susținut de sistemul ThermalFlow – inspirat de aerodinamica mașinilor de curse – proiectat și dezvoltat exclusiv de inginerii Panasonic. Șasiul seriei Z95B are o structură complet reproiectată a fluxului de aer termic – prin optimizarea amplasării componentelor și poziționării orificiilor de ventilație, căldura este disipată mai eficient, menținând performanța maximă a panoului și permițând o luminozitate ridicată constantă, fără a compromite precizia.

Echipat cu procesorul HCX Pro AI MK II, Z95B oferă o claritate remarcabilă a imaginii prin intermediul unui procesor 4K Remaster Engine, colorizare îmbunătățită și reducere avansată a zgomotului de streaming. În același timp, Dolby Vision® IQ îmbunătățește contrastul și textura, lucrând în tandem cu senzorii de lumină ambientală încorporați în televizor pentru a se adapta dinamic la iluminarea ambientală, pentru o calitate constantă a imaginii în orice mediu.

Pentru a îmbunătăți și mai mult performanța imaginii, seria Z95B dispune de Prime Video Calibrated Mode – o funcție concepută pentru a îmbunătăți experiența de vizionare a conținutului Prime Video prin optimizarea automată a setărilor imaginii în funcție de tipul de conținut, ajustând parametrii precum luminozitatea, temperatura de culoare și fluidizarea mișcării în mod corespunzător și adaptat diferitelor tipuri de display. De asemenea, utilizează senzorii de lumină ai seriei Z95B pentru a ajusta imaginea în funcție de condițiile de iluminare ambientală. Funcția suportă atât conținut standard, cât și conținut cu gamă dinamică ridicată.

Z95B primește de asemenea, o revenire a calibrării Calman și a suportului ISFccc[ii] , oferind instrumente de nivel profesional pentru reglarea precisă a culorilor și capacitatea de a optimiza performanța afișajului conform standardelor industriei. Concepute atât pentru entuziaști, cât și pentru profesioniști, aceste caracteristici oferă ajustări precise pentru imagini realiste.

Instrumentele avansate de autocalibrare ale Calman asigură afișarea fiecărui cadru cu o acuratețe uimitoare, ceea ce îl face neprețuit pentru profesioniștii care solicită cea mai mare fidelitate în reproducerea culorilor. Cu calibrarea multipunct a scalei de gri Calman, CMS și suportul 3D LUT nou integrat, utilizatorii pot obține cea mai precisă redare a culorilor de până acum – esențială pentru creatorii, editorii și coloristii care necesită performanțe la standarde industriale. Pentru retailerii care oferă Calibration-as-a-Service (CaaS), integrarea perfectă a acestor instrumente simplifică procesul de calibrare, permițându-le să ofere cu ușurință clienților calibrări precise și fiabile.

“Panasonic a fost un partener de încredere Calman Ready de ani de zile și suntem mândri să extindem această colaborare cu prima integrare FireOS Calman Ready din lume“, a declarat Scott Anderson, CPO și EVP al Portrait Displays. “Această ultimă etapă aduce împreună ingineria avansată a displayurilor Panasonic și instrumentele noastre de calibrare Calman, lider în industrie, pentru a oferi acuratețe a culorilor de nivel profesional unui public și mai larg de creatori, calibratori și consumatori.”

Când vine vorba de sunet, performanța audio a fost revoluționată. Sistemul 360° Soundscape Pro, recent reproiectat, prezintă o dispunere extinsă a difuzoarelor line array, inclusiv difuzoare orientate frontal, orientate în sus și laterale , poziționate pentru o dispersie mai largă a sunetului și o scenă sonoră dinamică asemănătoare unui cinema premium.

Acoperit cu țesătură pentru a se integra perfect în mediul de viață, sistemul de difuzoare a fost reglat meticulos de inginerii Technics. În consecință, Z95B asigură vizionarea și ascultarea conținutului așa cum a fost intenționat de creatorii săi. Pus, tehnologiile integrate Space Tune și Sound Focus oferă, de asemenea, plasarea personalizată a sunetului.

Integrarea unui nou woofer puternic crește, de asemenea, puterea basului de la 20 W la o putere impresionantă de 30 W, în timp ce designul cu structură deschisă susține frecvențe joase mai profunde și mai clare – creând un sunet care umple camera și se potrivește cu imaginile cinematografice.

Seria Z95B iese în evidență, nu numai pentru integrarea perfectă în locuințe – cu designul său complet plat, țesăturile premium, capacele detașabile ale terminalelor, opțiunile suportului pivotant și reducerea adâncimii de montare pe perete pentru a ajuta la menținerea unui aspect minimalist – ci și pentru integrarea perfectă a conținutului live și de streaming, alimentat de Fire TV.

Cu televizoarele Panasonic TV Premium cu Fire TV încorporat, utilizatorii au acces neîntrerupt la conținut live și de streaming, în timp ce funcții precum Prime Video Calibrated Mode, control vocal în câmp îndepărtat – permițând utilizatorilor să gestioneze aplicații, să asculte muzică și să controleze dispozitive inteligente compatibile pentru acasă, cu mâinile libere din cealaltă parte a camerei. Fire TV Ambient Experience oferă confort și personalizare, afișând lucrări de artă, imagini sau informații (cum ar fi vremea din widget-uri) atunci când televizorul nu este utilizat.

Seria Z95B este, de asemenea, compatibilă cu Apple AirPlay, ceea ce înseamnă că utilizatorii pot transmite filme, muzică, fotografii și multe altele la televizor direct de pe iPhone, iPad sau Mac. Și, cu compatibilitatea Apple Home, utilizatorii își pot controla televizorul folosind aplicația Home sau Siri pentru a controla volumul, a schimba intrările și multe altele.

Ca să nu mai spunem că Z95B schimbă modul în care clienții se bucură de divertisment, oferind o experiență mai lină și mai ușoară datorită integrării funcțiilor premium unice Panasonic în sistemul de operare.

De exemplu, includem Penta Tuner, care suportă satelit, terestru, cablu, IPTV și TV la IP, facilitând savurarea conținutului TV în orice cameră. În plus, USB Recording inclusiv Timeshift, și Channel Editor avansat simplifică experiența de vizionare. În plus, telecomanda premium Panasonic cu aplicația My App proprie Panasonic și butonul Picture Mode fac parte din oferta Panasonic TV Premium pentru clienții noștri. Acest lucru înseamnă acces cu o singură atingere la aplicațiile preferate și, de asemenea, la operațiunile TV, cum ar fi selectarea intrărilor.

Și, în cele din urmă, pentru un nivel superior de gaming, seria Z95B este compatibilă cu NVIDIA® G-SYNC® și suportă tehnologia AMD Freesync™ivPremium, plus latență scăzută de top, suport pentru o rată de reîmprospătare de 144Hz și True Game Mode, permițând utilizatorilor să experimenteze jocurile așa cum au intenționat creatorii.

Seria Z90B

Următorul model din noua gamă OLED 2025 este Z90B (disponibil în 42″, 48″, 55″, 65″ și noul model de 77″). Dispunând de multe dintre caracteristicile impresionante ale modelului emblematic Z95B – cum ar fi Panasonic TV Premium cu Fire TV încorporat și Penta Tuner, precum și un design inspirat de modelul emblematic, inclusiv noua formă și capacul din spate – Z90B beneficiază, de asemenea, de panoul Master OLED Pro[iii] care lucrează împreună cu procesorul HCX Pro AI MK II.

Procesorul HCX Pro AI Processor MK II, un procesor de înaltă performanță echipat cu tehnologie japoneză verificată, permite televizorului Z90B să ofere cele mai bune culori, contrast și claritate pentru experiențe de vizionare uimitoare. Utilizând inteligența artificială, televizorul știe, de asemenea, când urmăriți sport, de exemplu, și ajustează automat imaginea și sunetul pentru dvs.

Când aveți chef de un film și doriți o experiență cinematografică cu adevărat autentică din confortul propriei case, Z90B este echipat cu FILMMAKER MODE™. Dezvoltat de UHD Alliance în colaborare cu cei mai importanți regizori de la Hollywood, FILMMAKER MODE™ păstrează reproducerea fidelă a imaginii într-o varietate de condiții de iluminare, pentru a asigura afișarea conținutului exact așa cum a intenționat artistul. Atunci când este combinat cu tehnologia exclusivă Panasonic Intelligent Sensing, televizorul ajustează automat elemente precum temperatura de culoare și detaliile umbrelor – de exemplu, încălzind tonurile în camere slab iluminate sau luminând zonele întunecate în medii cu luminozitate ridicată.

În plus, funcția Intelligent Sensing duce acest lucru și mai departe prin optimizarea calității imaginii special pentru camerele luminoase, îmbunătățind vizibilitatea fără a compromite precizia. Acest mod poate fi activat cu ușurință folosind butonul dedicat “Picture Mode” de pe telecomanda televizorului Panasonic Premium.

Completând abundența de tehnologii de îmbunătățire a calității imaginii din Z90B tehnologia Dolby Vision IQTM– un sistem de îmbunătățire a imaginii care dezvăluie detalii suplimentare prin ajustarea nivelurilor de lumină în fiecare zonă a ecranului pentru a scoate în evidență mai multe detalii, fără a crește luminozitatea până la un punct în care imaginea pare decolorată.

Și cu Dynamic Theater Surround Pro, susținut de Dolby Atmos®, un subwoofer de 30 W și difuzoare frontale disponibile în toate dimensiunile, Z90B oferă, de asemenea, un sunet captivant pentru o experiență completă de divertisment acasă.

Nu numai că este excelent pentru divertismentul cinematografic, Z90B se mândrește cu funcționalități de gaming incredibile. Cu Game Mode Extreme care echipează televizorul cu funcționalități de gaming de ultimă generație, capabilități HDMI 2.1 și suport pentru VRR la o frecvență de până la 144Hz, seria Z90B asigură un joc fluid și receptiv, cu imagini uimitoare, oferind utilizatorilor șansa de a-și ridica nivelul de joc. În plus, este, de asemenea, compatibil NVIDIA® G-SYNC® și certificat AMD FreeSync™ ivPremium.

Gamingul este dus și mai departe cu Dolby Vision prin luminozitate, culoare, contrast și detalii incredibile. Acest lucru, combinat cu rata de refresh de 144 Hz și lag-ul de intrare redus, înseamnă că fiecare acțiune a controlerului este reflectată rapid pe ecran, oferind jucătorilor jocul receptiv pe care îl doresc

În cele din urmă, Z90B este compatibil cu Apple AirPlay și Apple Home. Astfel, utilizatorii pot nu numai să transmită filme, muzică, fotografii și multe altele pe televizor direct de pe iPhone, iPad sau Mac, ci și să controleze televizorul folosind aplicația Home sau Siri pentru a controla volumul, a schimba intrările și multe altele.

Seria Z80B

Proiectat cu zeci de ani de know-how, Z80B (disponibil în 48″, 55″ și 65″) este punctul de intrare ideal în imaginile OLED vii – alimentat de procesorul HCX, acesta oferă imagini naturale, vibrante, care aduc fiecare scenă la viață.

Oferind o calitate a imaginii 4K Ultra HD, Z80B îmbunătățește vizionarea cu negru profund, contraste puternice, culori vii și detalii clare. Combinați această calitate excepțională a imaginii cu Dolby Vision, FILMMAKER MODE™ și HDR10+ și – în funcție de conținutul respectiv – Z80B creează o experiență cu adevărat cinematografică acasă.

Și, bineînțeles, calitatea excepțională a imaginii este egalată de un sunet captivant. Panasonic Surround Sound Pro și Dolby Atmos® oferă un sunet bogat, tridimensional, care vă plasează în centrul acțiunii – perfect pentru seri de film acasă sau maratoane de jocuri. Între timp, difuzoarele integrate, inclusiv un subwoofer încorporat, asigură un bas profund și un sunet care umple camera pentru o experiență de divertisment ridicată.

Z80B aduce, de asemenea, caracteristici puternice de gaming pentru a vă ajuta să treceți la nivelul următor. Datorită certificării Game Mode Extreme și AMD FreeSync™ ivPremium, acesta suportă cele mai recente console și PC-uri, oferind un joc cu raspuns rapid care elimină jocul întrerupt și cadrele întrerupte pentru o experiență de joc fără probleme. Acest lucru este sporit și mai mult de HDMI 2.1, High Frame Rate și VRR până la 120Hz.

Funcțiile de înaltă calitate sunt completate de Panasonic TV Premium cu Fire TV built in. Fire TV built in, o modalitate revoluționară de a descoperi și de a te implica în conținut, reunește TV live, aplicații și recomandări personalizate de streaming într-un singur ecran de pornire intuitiv. Ca să nu mai spunem că este compatibil și cu Apple Airplay și Apple Home