Radiografia eCommerce în România: ce vor românii și cum răspunde piața, în anul invaziei chineze

easySales prezintă un raport detaliat al stadiului pieței de eCommerce din România. Cercetarea pornește de la un studiu realizat pe un eșantion relevant național de utilizatori ai serviciilor de eCommerce, iar principalele tendințe sunt dezbătute de principalii actori ai pieței locale de comerț electronic. Un punct major de discuție este reprezentat de prezența tot mai puternică a platformelor chineze de eCommerce în piața locală. O sumarizare a concluziilor studiului: 49,7% dintre români au făcut între una și trei comenzi online, în ultimele 30 de zile

40.9% au alocat între 301 și 1.000 de lei comenzilor online, în ultimele 30 de zile

43,4% au plasat comenzile de pe laptop sau desktop

62,1% au plasat majoritatea comenzilor la magazine online care comercializează produse fizice

74,1% consideră prețul drept factorul determinant pentru cumpărăturile online

50,3% preferă livrarea acasă, prin curier

65,2% preferă să plătească prin cardul bancar

58,4% se informează despre produsele și serviciile vizate pentru cumpărături din Social Media

47,7% consideră documentarea completă a produsului drept detaliul cel mai important

43,7% se așteaptă la acces non-stop la serviciul de relații cu clienții

50,6% sunt relativ mulțumiți de comenzile de pe site-urile din România și comandă de câte ori au ocazia

34,7% se axează pe prețurile mici când comandă de pe platforme de eCommerce din afara țării

45,4% au făcut cele mai multe cumpărături din afara țării de pe Temu

34,3% comandă ocazional, de 2-3 ori pe an, de pe Temu, Shein, Amazon sau eBay

41,5% consideră că experiența comenzilor din afara țării a fost peste așteptări și vor mai efectua comenzi internaționale

36,4% au cumpărat produse pentru casă de la magazine din afara țării

34,7% consideră, în general, că durata expedierii este aspectul unei comenzi online care nemulțumește cel mai mult

48,7% se așteaptă să poată returna o comandă în 30 de zile de la plasare

57,5% se așteaptă ca o comandă să ajungă în 3-5 zile lucrătoare

40,1% se așteaptă ca banii pentru un produs returnat să fie restituiți în cinci zile lucrătoare

