Allied Telesis şi campusurile digitale

Creșterea AI generativă, AR/VR și a rețelelor rapide a deblocat noi posibilități educaționale care au fost cândva imposibile în sălile de clasă tradiționale. Cu promisiuni de o amploare și personalizare nemaivăzute până acum, mai multe guverne și instituții investesc în industria tehnologiei educaționale (EdTech) de 270 de miliarde de dolari, susținând un CAGR de 16% care o va propulsa la noi culmi de 433,17 miliarde de dolari până în 2030. Iar regiunea APAC este bine pregătită pentru a deveni unul dintre cei mai mari adoptatori și binefăcători ai Edtech, China, India și Indonezia fiind clasate printre primele 10 țări pentru înscrierea în învățământul superior. La nivel regional, peste 27 de milioane de copii și adolescenți rămân analfabeți, în mare parte din cauza problemelor de accesibilitate pe care Edtech poate avea potențialul să le rezolve. Deci, cum exact va influenţa tehnologia pedagogia? Subhasish Gupta, director regional pentru India și SAARC, Allied Telesis Asia Pacific, prezintă trei moduri în care prevede integrarea: Asistenți didactici GenAI

Oferind utilizatorilor posibilitatea de a crea conținut prin solicitări scrise, inteligența artificială generativă (GenAI) se poate dovedi neprețuită pentru studenții care nu au acces imediat la tutori de încredere. Dimensiunile claselor din Asia de Est continuă să se situeze în jurul valorii de 25-45, în ciuda cercetărilor care arată că studenții învață cu până la 3 luni mai repede în clasele mai mici de 15. Deși reducerea dimensiunii clasei nu este întotdeauna fezabilă din cauza constrângerilor de resurse, GenAI face posibilă studenții să acopere elementele de bază căutând cu ușurință termeni și concepte nefamiliare, fără a solicita prea multe resurse suplimentare de la instituții. Învățare imersivă AR și VR

Instrumentele de simulare le permit elevilor să viziteze situri istorice și repere naturale fără a părăsi sala de clasă sau interacțiunile moleculare fără explicații complicate sau echipamente specializate. Pe lângă acordarea studenților din regiunile îndepărtate sau subdezvoltate cu o expunere mai mare, instrumentele AR și VR pot încuraja și învățarea activă, bazată pe vizual, în sălile de clasă asiatice dominate de învățarea pasivă. Cercetările au arătat că participarea activă la clasă poate îmbunătăți rezultatele învățării cu până la o jumătate de abatere standard. Gamificare pentru implicare și motivație

Gamificarea poate maximiza eficacitatea instrumentelor menționate mai sus, distrând și motivând studenții în drumul lor către fiecare etapă de învățare. Algoritmii pot fi, de asemenea, personalizați pentru studenții individuali care se luptă cu anumite subiecte, astfel încât conceptele nefamiliare să fie scoase la suprafață suficient pentru a stimula familiaritatea fără a fi prea copleșitoare sau descurajatoare. În timp ce eficiența absolută a gamificării variază foarte mult între indivizi și domeniul de studiu, majoritatea covârșitoare a studiilor de caz arată un net pozitiv în rezultatele învățării de oriunde între 40% și 95%. Desigur, implementarea noii tehnologii este întotdeauna mai ușor de spus decât de făcut. „De la problemele legate de confidențialitate la dispozitivele care funcționează defectuos, campusurile trebuie să fie proiectate cu interfețele potrivite și în siguranță, astfel încât infrastructura să poată fi utilizată în siguranță așa cum s-a intenționat pentru a obține rezultatele dorite”, explică Subhasish. „Înțelegând provocările unice ale acestui sector, ne facem rolul în modelarea viitorului educației, oferind o infrastructură de rețea robustă care poate realiza această viziune a unui campus digital cu adevărat conectat și inteligent.” Potrivit Subhasish, Allied Telesis vede campusul digital cuprinzând trei aspecte cheie: Operațiunile digitalizate și automatizate pot ajuta campusurile contemporane să minimizeze munca manuală și erorile umane asociate. Acest lucru poate fi implementat în înregistrările digitale de prezență, rezervări pentru consultații private, notări digitale și multe altele. Allied Telesis realizează acest lucru prin Network AI, care modernizează operațiunile IT utilizând AI și ML pentru informații despre rețea. Acest lucru nu numai că eliberează timp pentru administratorii IT, ci oferă și un proces extrem de intuitiv pentru studenții nativi digital născuți după 1997. Aceste sisteme pot fi protejate și mai mult solicitând studenților și personalului să-și verifice identitățile folosind chei unice, cum ar fi biometria. Procentul de studenți care jonglează cu munca part-time alături de studii a crescut vertiginos în ultimii ani, crescând de la 45% la 55% doar din 2022 până în 2023. Campusurile digitale trebuie să fie pregătite să sprijine studenții cu diverse programe și stiluri de învățare, mai ales că lucrează studenții sunt cu 20% mai puțin probabil să absolve în comparație cu omologii lor studenți cu normă întreagă. Cu Allied Telesis Network Virtualization, instituțiile de învățământ pot asigura o infrastructură fără întreruperi, cu redundanță centrală a rețelei pentru a sprijini săli întregi de dispozitive conectate fără fir care rulează programe AI și grafică înaltă. Campusul poate fi un refugiu sigur al studenților din lumea corporativă, dar 87% dintre instituțiile de învățământ s-au confruntat deja cu încălcări foarte reale ale securității cibernetice. Cu studenții care se conectează la instituții datât în interiorul, cât și în afara campusului, rețelele școlare nu au fost niciodată mai vulnerabile, mai ales că hackerii pot compromite o rețea prin intermediul dispozitivului neprotejat al unui singur elev nebănuit. AMF-Security Controller este răspunsul Allied Telesis la amenințările cibernetice tot mai mari, care integrează cei mai buni furnizori cibernetici pentru a crește postura cibernetică a școlilor. Campusurile digitale nu sunt construite doar pe infrastructură de clasă mondială și securitate cibernetică de fier, ci sunt susținute de echipe de servicii care sunt capabile să răspundă rapid și eficient ori de câte ori este nevoie. Condus de misiunea de a crea condiții în care studenții să poată studia, cerceta și să crească la maximul lor potențial, Allied Telesis a fost facilitatorul multor premiere în campusurile asiatice, inclusiv implementarea unei rețele compatibile SDN la Institutul de Importanță Națională din India, ca precum și acordul de cooperare semnat pentru formare, recrutare, cercetare științifică, comunicare și dezvoltare de brand cu Universitatea de Tehnologie Ho Chi Minh (HUTECH).

