Care este rolul ANCOM în calitate de coordonator al serviciilor digitale?

Pentru implementarea Regulamentului european privind serviciile digitale la nivel național, ANCOM a fost desemnată prin lege coordonator al serviciilor digitale în România. Rolul Autorității este de a coordona aplicarea Regulamentului privind serviciile digitale la nivel național, fiind responsabilă cu supravegherea și asigurarea respectării acestor prevederi legale în România. ANCOM este totodată punct de contact în relația cu Comisia Europeană și cu ceilalți coordonatori ai serviciilor digitale desemnați conform Regulamentului. ANCOM este coordonator al serviciilor digitale în România Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 50/2024, ANCOM a devenit coordonator al serviciilor digitale, fiind autoritatea responsabilă de toate aspectele legate de supravegherea și de asigurarea respectării Regulamentului privind serviciile digitale. Astfel, ANCOM elaborează legislația secundară și este punct de contact unic în ceea ce privește raportarea unor date și/sau informații către Comisia Europeană și/sau către coordonatorii serviciilor digitale din celelalte state membre ale Uniunii Europene. Tot în calitate de coordonator, ANCOM este membru al Comitetului European pentru servicii digitale – organism consultativ independent format din coordonatorii pentru serviciile digitale din statele membre UE. ANCOM supraveghează furnizorii de servicii intermediare ANCOM are competența de a supraveghea și a asigura respectarea Regulamentului privind servicile digitale de către furnizorii de servicii intermediare din România. Serviciile intermediare sunt anumite servicii ale societății informaționale, prestate în mod normal în schimbul unei remunerații, la distanță, prin mijloace electronice și la solicitarea individuală a beneficiarului serviciului, cum ar fi serviciile de simplă transmitere, stocare în cache sau găzduire. Pe pagina https://infocentru.ancom.ro/servicii-intermediare sunt prezentate principalele categorii de obligații ale furnizorilor de servicii intermediare. În raport cu destinatarii acestor servicii, furnizorii trebuie să îndeplinească o serie de obligații generale, precum: desemnarea unui punct unic de contact și a unui reprezentant legal pentru comunicarea cu aceștia;

publicarea termenilor și condițiilor de utilizare a serviciilor într-un limbaj clar, simplu, inteligibil, accesibil, care să includă politicile, procedurile, măsurile și instrumentele utilizate în scopul moderării conținutului, precum și regulamentul de procedură al sistemului intern de soluționare a plângerilor;

punerea la dispoziția publicului, cel puțin o dată pe an, a unor rapoarte clare și ușor de înțeles cu privire la orice moderare a conținutului pe care au efectuat-o în perioada relevantă. ANCOM soluționează plângerile care vizează încălcări ale Regulamentului În cazul în care destinatarul unui serviciu intermediar cu domiciliul sau sediul în România consideră că furnizorul acelui serviciu nu își îndeplinește obligațiile conform Regulamentului privind serviciile digitale, acesta are dreptul de a depune o plângere către ANCOM, în nume propriu sau prin reprezentant. Plângerea poate fi depusă și de către un organism, organizație sau asociație mandatată de destinatar să-i exercite drepturile. În cazul în care plângerea privește o presupusă încălcare a Regulamentului privind serviciile digitale de către un furnizor de servicii intermediare stabilit în alt stat membru UE, ANCOM transmite plângerea coordonatorului din respectivul stat membru. Procedura de soluționare a plângerilor este disponibilă aici https://www.ancom.ro/legislatie_7090 iar utilizatorii pot urma pașii de aici https://infocentru.ancom.ro/depunerea-unei-plangeri-la-ancom/. ANCOM acordă statutul de notificator de încredere În calitatea sa de coordonator al serviciilor digitale, ANCOM acordă, la cerere, statutul de notificator de încredere oricărei entități stabilite în România care îndeplinește, în mod cumulativ, condițiile prevăzute în Regulamentul privind serviciile digitale. Aceste entități trebuie să aibă cunoștințe de specialitate și competențe specifice în detectarea, identificarea și notificarea conținutului ilegal, să fie independente financiar de orice furnizor de platforme online și să transmită notificările cu diligență, acuratețe și obiectivitate. ANCOM certifică organismele de soluționare extrajudiciară Organismele de soluționare extrajudiciară a litigiilor sunt organisme independente care dispun de mijloacele și cunoștințele necesare pentru a evalua chestiunile legate de unul sau mai multe domenii specifice ale conținutului ilegal sau în ceea ce privește aplicarea și asigurarea respectării condițiilor generale de utilizare ale uneia sau mai multor tipuri de platforme online. ANCOM, în calitate de coordonator al serviciilor digitale a stabilit procedura de certificare a acestor organisme, în condițiile stabilite de Regulamentul privind serviciile digitale.

