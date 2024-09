ANIS și Digital Innovation Zone încheie un parteneriat pentru sprijinirea inovării în Regiunea Nord-Est

ANIS, Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, a semnat un parteneriat instituțional cu singurul hub european de inovare digitală din regiunea Nord Est – Digital Innovation Zone (DIZ), consolidând astfel eforturile de stimulare a inovației la nivel regional.

Obiectivele acestui parteneriat vizează derularea de activități comune și proiecte pentru dezvoltarea unei comunități tehnologice inovatoare în regiunea Nord-Est a României, a stimulării și sprijinirii IMM-urilor inovatoare din regiune, inclusiv a startup-urilor și a companiilor de tip spin—off, dar și a instituțiilor publice în vederea digitalizării, prin oferirea de soluții test-before-invest (demonstrații de tehnologii). Totodată, cele două entități se angajează să organizeze evenimente de instruire și networking, să ofere oportunități de acces la finanțare și să încurajeze operațiunile de export ale companiilor din regiune.

Corina Vasile, director executiv al ANIS, subliniază importanța acestui parteneriat: „România a fost pentru mulți ani un important jucător în industria IT din Europa Centrală și de Est. Am reușit să ne construim în acești ani mai mulți piloni pe care industria și-a bazat dezvoltarea, pornind de la resursa umană cu înaltă calificare, până la calitatea serviciilor IT oferite și experiență dezvoltată prin implementarea de proiecte mari pe numeroase piețe internaționale. E timpul ca România să migreze tot mai mult către dezvoltarea de produse proprii, inovatoare și scalabile. De aceea, prin fiecare inițiativă cu care putem încuraja industria să inoveze facem un pas în plus în această direcție care va asigura pe termen lung competitivitatea României pe plan regional”.

Cristina Baghiu, coordonator al hub-ului Digital Innovation Zone adaugă: „Parteneriatul cu ANIS este important pentru atingerea obiectivelor singurului hub european de inovare digitală din regiunea Nord Est – Digital Innovation Zone: sprijinul activ al digitalizării IMM-urilor și instituțiilor publice împreună cu susținerea dezvoltării unui portofoliu de companii inovatoare în domenii cheie tehnologice. Completăm astfel acțiunile noastre de succes, respectiv definirea unui Catalog de soluții tehnologice care pot fi accesate de către organizațiile care au nevoie de suport pentru digitalizare sau programe de conștientizare a impactului tehnologiei pentru cei care vor să susțină ca regiunea Nord-Est să se poziționeze ca o regiune a inovării.”

Prin acest parteneriat, ANIS și DIZ își propun să stimuleze creșterea întreprinderilor mici și mijlocii inovative și să sprijine digitalizarea instituțiilor publice, în următorii doi ani, cu posibilitatea extinderii acestui interval.