FEATURED SMARTPHONES STIRI TECH realme anunță un buton dedicat pentru controlul camerei foto Ionut Razvan Share







realme a lansat un buton dedicat pentru controlul camerei foto. Această inovație este doar una dintre cele șase prezentate de realme în cadrul Cool Tech Event din luna august. Un buton de control al camerei foto pentru o utilizare mai ușoară Conceput pentru a revoluționa fotografia mobilă, butonul realme oferă o experiență intuitivă și ușor de utilizat pentru controlul funcțiilor camerei. Utilizatorii pot glisa butonul pentru a ajusta focalizarea sau expunerea, îmbunătățind semnificativ eficiența fotografierii. Această caracteristică subliniază concentrarea realme asupra designului inovator, stabilind tendințe în industria smartphone-urilor. Cu o experiență foto de nivel profesionist acum mai accesibilă ca niciodată, realme continuă să fie lider în tehnologia mobilă. Butonul de control al camerei foto oferă un control precis, permițând utilizatorilor să facă fotografii cu mai multă ușurință și precizie. Șase tehnologii revoluționare Dincolo de încărcătorul de 320 W, realme a fost în mod constant în fruntea inovației în domeniul smartphone-urilor. realme a prezentat șase tehnologii-cheie în trei domenii cheie: AI, performanță și imagistică. realme introduce primul buton solid din industrie cu funcționalitate glisantă, proiectat pentru o utilizare ușoară și fără probleme. Controalele tactile intuitive care permit zoom instant și fotografii rapide, transformă telefonul într-un aparat foto profesional. Primul ecran de smartphone antireflex din lume, inspirat de structura ochiului de molie, reduce reflexiile cu până la 80%, oferind o textură asemănătoare hârtiei pentru o vizualizare confortabilă, chiar și în lumina puternică a soarelui. De asemenea, permite o vizibilitate clară la o luminozitate mai scăzută, ajutând la economisirea energiei bateriei. Tehnologia AI Motion Picture de la realme, utilizând NEXT AI, transformă o singură imagine într-un videoclip de 25 de cadre, aducând amintirile tale la viață. Aceasta reînvie fotografiile vechi prin transformarea momentelor statice în povești dinamice și vii. Pentru gameri, realme îmbunătățește experiența cu AI Gaming Super Resolution, care utilizează AI pe dispozitiv pentru a oferi imagini netede, clare, reducând în același timp sarcina pe chipset. Vibrația îmbunătățită 4D Game oferă feedback personalizabil pentru peste 100 de acțiuni în joc, de la focuri de armă la pași, susținând pe deplin jocuri populare precum Honor of Kings. Cu Realme Holo Audio, puteți ajusta chiar și poziționarea sunetului, asigurându-vă că alertele de apeluri primite nu vă vor întrerupe jocurile, menținându-vă complet imersat. Un angajament față de inovație Dedicația de neclintit a realme pentru inovație se reflectă în căutarea continuă de tehnologii revoluționare care depășesc așteptările utilizatorilor. De la încărcarea ultra-rapidă la funcții avansate ale camerei, realme se angajează să conducă industria și să stabilească noi standarde. Pe măsură ce marca continuă să lanseze tehnologii de ultimă oră, realme rămâne un jucător cheie pe piață, depășind în mod constant limitele și stimulând progresul tehnologic.

Tags: