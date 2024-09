Visual Fan raportează rezultatele financiare pentru primul semestru

Visual Fan S.A. (simbol bursier ALW), compania românească de tehnologie din spatele brandului Allview, anunță rezultatele financiare înregistrate în prima jumătate a anului 2024. Indicatorii de performanță raportați, confirmă strategia solidă de dezvoltare a companiei și capacitatea acesteia de a inova și de a se adapta într-un mediu economic dinamic.

În prima jumătate a acestui an, compania Visual Fan S.A. a înregistrat o creștere a profitului net cu aproximativ 18%, confirmând robustețea strategiei de management și capacitatea Visual Fan de a menține o traiectorie ascendentă, chiar și într-un context economic provocator. Profitul net al Grupului Visual Fan a crescut cu aproximativ 12% față de primul semestru al anului 2023, ajungând la valoarea de 2,27 milioane lei, în contextul unei ușoare scăderi a cifrei de afaceri – cu aproximativ 4%.

Divizia IT&C, care continuă să fie pilonul central al companiei, a marcat o performanță constantă, cu o creștere ușoară a vânzărilor de televizoare, reflectând cererea tot mai mare pentru produsele brandului Allview. În același timp, vânzările de telefoane mobile au rămas stabile, confirmând atractivitatea portofoliului de produse pe o piață extrem de competitivă.

Adoptarea strategiei Green by Allview, implementată cu succes în ultimii doi ani, a reprezentat un pilon fundamental în direcția de business a companiei Visual Fan. Această inițiativă a permis alinierea la cerințele de sustenabilitate ale pieței, contribuind la dezvoltarea unor soluții ecologice și inovatoare. Totodată, a facilitat diversificarea portofoliului și crearea unor noi divizii, precum ERA Health, Allview Auto și Solar Energy.

Aplicația Allview ERA Health, stă la baza demersului de a intra pe piața serviciilor destinate nutriției și sănătății. Aceasta se diferențiază în piață prin capacitatea de educare a utilizatorilor în termeni personalizați și transformarea unui comportament alimentar obișnuit într-un stil de viață sănătos și responsabil, ceea ce conduce la creșterea calității vieții consumatorilor. Investițiile realizate în acest prim semestru în dezvoltarea hardware și software a Frigiderelor SMART ERA Side by Side au permis îmbunătățirea funcționalităților și a experienței utilizatorului, iar rezultatele acestora se reflectă deja în discuțiile avansate pentru listarea produsului într-un important lanț de retail din România. În plus, Frigiderul SMART ERA Side by Side, dezvoltat intern de echipa Allview, se remarcă prin integrarea unor funcții inteligente e mare utilitate, precum Eat Me Smart, care contribuie la reducerea risipei alimentare prin recomandarea de rețete bazate pe alimentele din stoc, prioritizate în funcție de termenul lor de valabilitate. Un alt element diferențiator constă în afișarea conținutului de vitamine și minerale al fiecărei rețete sugerate, facilitând adoptarea unui stil de viață sănătos. Frigiderul SMART ERA Side by Side, este singurul frigider inteligent dezvoltat in Europa.

Divizia Allview Auto a înregistrat un succes notabil, atingând în doar șase luni, obiectivul de vânzări pentru întregul an 2024, cu 100 de unități CityZEN comercializate prin Programul Rabla Plus. Acest rezultat subliniază nu doar atractivitatea modelului CityZEN, ci și angajamentul nostru de a oferi soluții de mobilitate sustenabile.

O contribuție semnificativă la aceste rezultate a avut-o și divizia Solar Energy, care a încheiat contracte importante pentru proiecte fotovoltaice full EPC, cu o capacitate instalată de aproximativ 20 MW în semestrul I 2024. Aceste proiecte au consolidat poziția noastră pe piața energiei regenerabile și au adus noi parteneriate strategice cu importante companii multinaționale, ce își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul României. Cu o expertiză semnificativă în sfera tehnologiei și o viziune centrată pe viitor, compania Visual Fan își propune contractarea a peste 80 MW de proiecte de energie solară până la finalul anului 2024. Colaborările stabilite cu diverse entități din sectorul privat, inclusiv hipermarketuri, companii multinaționale și firme cu capital autohton, precum și parteneriatele cu instituții din sectorul public, ne consolidează încrederea în atingerea acestui obiectiv.

Lucian Peticilă, CEO și fondator Visual Fan S.A., a declarat: „Performanțele obținute în prima jumătate a anului 2024 reprezintă o dovadă clară a profesionalismului echipei noastre și a validității strategiei adoptate, confirmând că deciziile noastre ne-au permis să navigăm eficient într-un mediu economic complex. Vom continua să ne dezvoltăm, concentrându-ne pe inovație, sustenabilitate și parteneriate strategice, pentru a oferi valoare investitorilor, partenerilor și clienților noștri.”

Visual Fan S.A. rămâne un jucător esențial în industria tehnologiei, energiei regenerabile, iar mai nou și pe piața mobilității electrificate, cu planuri ambițioase menite să asigure o creștere sustenabilă și să răspundă cerințelor în continuă evoluție ale pieței.

În ceea ce privește previziunile pentru 2024, „ne păstrăm încrederea în atingerea obiectivelor stabilite pentru acest an, pentru toate diviziile companiei. Anul 2024 marchează și celebrarea a 20 de ani de la înființarea brandului Allview, brand care a dovedit de nenumărate ori reziliență și capacitatea de a se adapta cerințelor pieței.”, a completat Lucian Peticilă, CEO Visual Fan S.A.