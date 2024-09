ENTERTAINMENT STIRI Allview completează seria iPlay6200 cu un nou model de televizor Smart Ionut Razvan Share







Allview anunță lansarea Smart TV-ului 43iPlay6200-U. Noul model vine ca o completare a portofoliului companiei și reprezintă un produs accesibil, ideal pentru utilizatorii care vor să experimenteze sistemul de operare smart VIDAA. Experiență audio-vizuală absolută Calitatea imaginii unui televizor este influențată de tipul de panel folosit, iar modelul 43iPlay6200-U beneficiază de display-uri DLED de 60Hz, realizate folosind tehnologia IPS și care oferă unghiuri de vizualizare mai bune, o reproducere precisă și constantă a culorilor, dar și contrast ridicat. Sunetul este bine definit și clar datorită opțiunii Dolby Audio și a celor două difuzoare integrate de câte 8W, ce asigură o experiență audio excelentă, cu frecvenţe bine delimitate. Sistemul de operare VIDAA Cea mai nouă versiune a sistemului de operare VIDAA garantează fiabilitate, dar și opțiuni multiple de personalizare. Smart TV-urile din seria 43iPlay6200-U au o serie de aplicații preinstalate, precum: Netflix, Prime Video, Youtube™, VIDAA FREE, Disney Plus, VOYO, Antena Play, Rakuten TV și altele. Cu sistemul VIDAA, utilizatorii beneficiază și de asistent vocal gratuit, care poate comunica în 22 de limbi, prin instalarea aplicației mobile. În plus, acest nou model asigură o experiență digitală personalizată și nelimitată, prin conectarea la Internet și explorarea magazinului de aplicații – App Store, de unde utilizatorii își pot descărca diverse aplicații de streaming sau chiar jocuri. Funcția de partajare a ecranului permite vizualizarea facilă a conținutului de pe telefon direct pe televizor, iar funcția Only Audio le oferă utilizatorilor posibilitatea de a reda conținutul preferat de pe aplicații de muzică sau posturi TV, fără activarea ecranului. Aceasta din urmă este ideală pentru protejarea ochilor copiilor sau pentru ca utilizatorii să se poată concentra mai bine la activitățile curente. Conectivitate extinsă Clienții beneficiază de o selecție solidă de porturi, iar printre dotările oferite amintim 3 porturi HDMI, 2 porturi USB, slot CI+, ieșire audio digitală, jack 3.5 mm pentru căști, precum și conector pentru DVB-T/T2/C/analog. Clasa energetică E – consum redus de energie Modelul 43iPlay6200-U se încadrează în noua clasă energetică E, care asigură un consum de energie redus și alinierea la cele mai noi standarde europene. „Am ales să introducem pe piața românească o variantă accesibilă de Smart TV-uri cu sistem de operare VIDAA și diagonale populare de 43 și 50 inch, pentru a ne alinia celor mai recente tendințe și a oferi clienților noștri experiențe de utilizare avansate la prețuri competitive. În prima jumătate a anului 2024, vânzările din divizia IT&C au reprezentat 50% din cifra de afaceri a companiei, ceea ce ne confirmă faptul că direcția aleasă este una corectă. De asemenea, vânzările de Smart TV-uri au crescut cu aproximativ 10% față de aceeași perioadă din 2023, consolidându-ne încrederea în strategia noastră.” a declarat fondatorul Allview, Lucian Peticilă. Disponibilitate și preț Modelul 43iPlay6200-U este disponibil pentru comandă începând de astăzi, la un preț recomandat de 1549 lei. Pentru mai multe informații despre acesta, vă invităm să accesați pagina de produs: 43iPlay6200-U.

