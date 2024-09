FEATURED SMARTPHONES STIRI realme GT 6 primeşte un update cu 5 noi funcţii AI Ionut Razvan Share







realme, brandul de smartphone-uri cu cea mai rapidă creștere din lume, este încântat să anunțe o actualizare majoră axată pe AI pentru seria realme GT 6. Disponibilă prin OTA, această actualizare introduce instrumente AI puternice, menite să redefinească experiența AI pe smartphone. Implementarea este așteptată să ajungă la toți utilizatorii europeni până în septembrie, consolidând seria GT 6 ca „AI Flagship Killer” și marcând-o drept primul smartphone AI al companiei realme. realme a devenit al 4-lea brand de smartphone-uri pe piața europeană în ultimele două trimestre, conform celor mai recente date ale Counterpoint pentru Q1 și Q2 din 2024. Acest lucru marchează un moment important în eforturile sale de a-și extinde prezența pe piață. De asemenea, ca parte a celebrării celei de-a șasea aniversări, realme a introdus cea mai rapidă tehnologie de încărcare din lume la 320W, capabilă să încarce complet un smartphone în doar 4 minute și 30 de secunde. În plus, seria GT 6 primește funcții AI semnificative prin actualizări OTA, consolidând angajamentul realme de a oferi tehnologie de vârf tinerilor utilizatori din întreaga lume. Trei funcții majore AI ce îmbunătățesc experiența utilizatorului: Prima funcție AI Ultra Clarity din lume, care utilizează modele AI avansate pentru a îmbunătăți semnificativ rezoluția și claritatea imaginilor neclare. Această funcție este deosebit de impresionantă când este aplicată fotografiilor realizate cu obiectivul ultra-telefoto, cum ar fi cele de la concerte sau piese de teatru, oferind un nou nivel de detalii în imagini.

AI Eraser 2.0 – o funcție care permite utilizatorilor să-și curețe fotografiile fără efort. Printr-o selecție manuală simplă sau cu ajutorul unui buton de recunoaștere automată, elementele nedorite, cum ar fi trecătorii sau alte obiecte, sunt eliminate cu ușurință. În plus, fundalul este completat inteligent pentru a reda perfect imaginea. Această funcționalitate garantează că și fotografiile care par compromise pot fi restaurate și îmbunătățite.

A treia adăugire majoră, AI Smart Summary, acționează ca un asistent personal pentru gestionarea înregistrărilor de la întâlniri sau discuții. Sărind peste conținutul inutil și oferind rezumate concise, această funcție economisește timp utilizatorilor și le asigură posibilitatea de a înțelege rapid punctele esențiale ale oricărei înregistrări. AI Smart Summary suportă mai multe limbi, inclusiv chineză, engleză, italiană, spaniolă și hindi, făcând-o accesibilă pentru un public global. Aceste noi funcții se bazează pe capabilitățile AI deja impresionante ale seriei realme GT 6. Aceasta a introdus anterior primul mod AI Night Vision din industrie, conceput pentru a captura videoclipuri clare chiar și în medii cu lumină scăzută, cum ar fi cluburi și baruri. Datorită algoritmului său avansat pentru modul de noapte, GT 6 oferă o calitate video care rivalizează cu dispozitivele echipate cu un senzor de 1 inch. O altă funcție remarcabilă este AI Smart Loop, care anticipează acțiunile utilizatorului pentru a simplifica interacțiunile. Recunoscând conținutul pe care utilizatorul îl selectează și îl trage pe ecran, AI Smart Loop facilitează partajarea rapidă către aplicații terțe, reducând pașii necesari pentru a finaliza sarcinile. Cu recunoaștere inteligentă, operațiuni simplificate și eficiență sporită, această caracteristică exemplifică modul în care inteligența artificială poate transforma utilizarea zilnică a smartphone-urilor. Prin aceste actualizări, seria realme GT 6 se redefinește ca un „AI Flagship Killer,". În plus, GT 6T va primi și funcțiile AI Eraser 2.0 și AI Smart Summary pentru a completa funcția AI Smart Loop existentă, continuând să împingă limitele tehnologiei smartphone-urilor. Pentru a-și consolida angajamentul față de inovație, realme a înființat NEXT AI Lab, care lansează planul AI+UI pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor prin colaborări cu lideri din industrie precum Qualcomm, Google și Microsoft. Această inițiativă are ca scop oferirea unor experiențe AI excepționale pentru cel puțin 100 de milioane de utilizatori în termen de trei ani, făcând tehnologia AI mai accesibilă și mai puternică pentru tinerii utilizatori din întreaga lume.

