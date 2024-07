AI. NEWS SMARTPHONES STIRI TECH Aplicația AVI GPT de la Allview: un nou prieten de nădejde, ghid turistic și maestru al comunicării în 70 de limbi Ionut Razvan Share







Visual Fan S.A., compania deținătoare a brandului Allview, listată la BVB sub simbolul ALW, anunță implementarea noii funcționalități multilingve a aplicației AVI GPT, primul asistent vocal cu AI în limba română. AVI GPT nu este doar un simplu asistent vocal – este prietenul ideal al utilizatorilor, care citește notificările, îi ajută să găsească rapid informații și să apeleze, să deschidă navigația, se transformă cu succes într-un ghid turistic sau în prietenul cu care se poate exersa orice limbă străină, totul doar printr-o simplă comandă vocală. De asemenea, AVI GPT poate oferi recomandări de restaurante sau hoteluri, dar și alte sfaturi privind călătoriile planificate, poate gestiona lista de cumpărături, seta alarme, întâlniri și mementouri. Toate informațiile furnizate de AVI GPT sunt atât în formă scrisă, cât și exprimate vocal. Noutăți și funcționalități captivante Ghid turistic personalizat: AVI GPT se poate transforma cu ușurință într-un ghid turistic, oferind informații detaliate despre obiectivele turistice de interes din țară și din străinătate. Cu Soul X20 și AVI GPT, universul explorării se deschide, pentru a descoperi atracțiile locale, festivaluri, restaurante sau hoteluri recomandate, dar și alte sfaturi utile pentru călătorii. Camera principală de 50 MP, cu AI, a noului Soul X20, va fotografia cu succes obiectivele turistice recomandate de AVI GPT.

AVI GPT se poate transforma cu ușurință într-un ghid turistic, oferind informații detaliate despre obiectivele turistice de interes din țară și din străinătate. Cu Soul X20 și AVI GPT, universul explorării se deschide, pentru a descoperi atracțiile locale, festivaluri, restaurante sau hoteluri recomandate, dar și alte sfaturi utile pentru călătorii. Camera principală de 50 MP, cu AI, a noului Soul X20, va fotografia cu succes obiectivele turistice recomandate de AVI GPT. Comunicare în 70 de limbi: AVI GPT îi ajută pe utilizatori să converseze în aproape 70 de limbi străine, facilitând învățarea și utilizarea practică a acestora, dobândirea fluenței și înțelegerea nuanțelor lingvistice, dar și deschiderea de noi oportunități pentru interacțiunea cu persoane din diferite colțuri ale lumii. De altfel, AVI GPT poate traduce numeroase expresii în diverse contexte de comunicare. Este simplu să te faci remarcat, atunci când nu există bariere lingvistice și deții un smartphone Soul X20, a cărui carcasă este construită din sticlă lucioasă, ce reflectă perfect personalitatea posesorului, indiferent de culoarea aleasă: Light Mint sau Deep Ocean.

AVI GPT îi ajută pe utilizatori să converseze în aproape 70 de limbi străine, facilitând învățarea și utilizarea practică a acestora, dobândirea fluenței și înțelegerea nuanțelor lingvistice, dar și deschiderea de noi oportunități pentru interacțiunea cu persoane din diferite colțuri ale lumii. De altfel, AVI GPT poate traduce numeroase expresii în diverse contexte de comunicare. Este simplu să te faci remarcat, atunci când nu există bariere lingvistice și deții un smartphone Soul X20, a cărui carcasă este construită din sticlă lucioasă, ce reflectă perfect personalitatea posesorului, indiferent de culoarea aleasă: Light Mint sau Deep Ocean. Asistentul de încredere: AVI GPT este la o comandă vocală distanță, pentru a citi notificările, apela contactele, completa lista de cumpărături, seta alarme și mementouri sau pentru a indica drumul către cel mai incitant festival din această vară.

AVI GPT este la o comandă vocală distanță, pentru a citi notificările, apela contactele, completa lista de cumpărături, seta alarme și mementouri sau pentru a indica drumul către cel mai incitant festival din această vară. Un prieten de nădejde: AVI GPT este prietenul de nădejde pentru tinerii activi și mereu în mișcare. Cu el, aceștia primesc notificări, găsesc rapid informații, află când sunt contactați și pot apela, toate doar printr-o simplă comandă vocală. Este ideal pentru organizarea zilnică, de la setarea alarmelor și a mementourilor, până la deschiderea sistemului de navigație. Un partener ideal pentru Soul X20 AVI GPT își arată adevăratul potențial pe Allview Soul X20, oferind o experiență de utilizare superioară. Cele două microfoane încorporate asigură o conversație clară și fluidă datorită tehnologiilor Noise Reduction și Clear Voice, garantând că fiecare comandă vocală este auzită și executată perfect. Cu AVI GPT și Soul X20, ai un duo de nădejde care te ajută să fii mereu conectat și organizat. Funcția Easy Search, îi ajută pe utilizatori să caute rapid obiectele fotografiate, direct din cameră, fără a mai deschide alte aplicații. Fie că este vorba despre obiective turistice, articole vestimentare, mobilier, decorațiuni interioare, Soul X20 ajută utilizatorii să le găsească rapid pe Internet direct din aplicația de cameră, prin funcția dedicată și adăugarea acestora în cadru. Aceeași funcție poate realiza traduceri live din peste 100 de limbi, ceea ce este foarte util în călătoriile din întreaga lume, pentru a putea traduce rapid informațiile de interes turistic, etichele produselor, sau chiar meniurile restaurantelor. Cadou pentru utilizatorii noi Pentru a încuraja utilizarea aplicației AVI GPT, Allview oferă 500 de credite cadou în valoare de 50 lei, echivalente cu până la 1.000.000 de cuvinte, clienților următoarelor modele: Soul X20, Soul X10, Soul X10 Lite, V10 Viper, V10 Viper Lite, care își creează un cont nou în aplicație. „Fiind un brand românesc, Allview a creat AVI gândindu-se la utilizatorii de smartphone-uri ce își doreau să interacționeze cu un asistent vocal chiar în limba maternă. Treptat, proiectul a fost dezvoltat și inclus în agenda strategică a companiei, fiind aliniat cu tendințele globale din industria IT&C, dar și cu viziunea și misiunea Allview. În acest context, Allview a integrat Inteligența Artificială, dezvoltând AVI GPT. Noile funcționalități ale aplicației reprezintă doar un exemplu din gama de experiențe interactive pe care compania Visual Fan dorește să le ofere utilizatorilor săi.” a declarat Lucian Peticilă, General Manager Allview.

