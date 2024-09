Bang & Olufsen lansează căștile Beoplay H100

Bang & Olufsen anunță lansarea noilor căști vârf de gamă Beoplay H100, care înglobează aproape un secol de istorie. Construite pe baza modelului de succes Beoplay H95 – cele mai populare căști Bang & Olufsen de până acum, noile Beoplay H100 sunt îmbunătățite la aproape fiecare capitol: sunet de înaltă calitate, o remarcabilă anulare digitală a zgomotului, o nouă construcție modulară și un design frumos, pornind de la modelele emblematice Bang & Olufsen. Căștile Beoplay H100 au fost realizate din materiale de cea mai bună calitate pentru a oferi un sunet amplu și precis. Modelul Beoplay H100 dispune de o interfață tactilă din sticlă netedă și fină, rezistentă la zgârieturi, pe partea laterală a căștilor. Împreună cu cadranele haptice de precizie și butoanele tactile, toate comenzile esențiale sunt ușor accesibile. Noua bandă interioară detașabilă, învelită în material textil tricotat, a fost proiectată ergonomic, pentru a lăsa pielea să respire și a oferi confort pe tot parcursul zilei. Chiar și pernițele pentru urechi, acoperite cu piele moale, au fost adaptate pentru a oferi o experiență care este la fel de plăcută la atingere, pe cât de bine sună. Căștile Beoplay H100 sunt disponibile în trei culori: Infinite Black, Hourglass Sand și Sunset Apricot. Nuanța Infinite Black face referire la estetica clasică de design Bang & Olufsen, în care pielea de un negru intens contrastează cu aluminiul în tonuri naturale. Culoarea Hourglass Sand aduce o abordare scandinavă ton pe ton, în timp ce Sunset Apricot este dublată de un aluminiu într-o nuanță deschisă de auriu, care scoate în evidență tonurile calde de piersică ale pielii. „Sunetul imersiv și confortul suprem au fost elementele-cheie în procesul de dezvoltare a modelului Beoplay H100”, spune Tiina Kierysch, Head of Design Bang & Olufsen. „Am vrut să folosim materiale de înaltă calitate și culori inspirate de bijuterii rafinate, pentru a crea un design atemporal și sofisticat. Cu strălucirea solidă a aluminiului, moliciunea pielii și sticla rece la atingere, Beoplay H100 nu promovează doar excelența sunetului, ci și excelența în design”, continuă ea. Carcasa ușoară și luxoasă, din piele, permite transportarea ușoară și elegantă în timpul călătoriilor. Când căștile Beoplay H100 se află în afara husei și nu sunt folosite, intră într-un mod de consum redus, prelungind timpul de standby până la 90 de zile și rămânând gata de activare. Dacă sunt depozitate în husă, căștile se opresc complet, durata de standby depășind un an. Cu drivere personalizate din titan, de 40 mm, aflate în spatele grilajului elegant din aluminiu, Beoplay H100 oferă un sunet de înaltă rezoluție, reglat de renumiții experți Bang & Olufsen. Pentru a crea o experiență sonoră superioară, echipa și-a valorificat cunoștințele și principiile cu scopul de a realiza o pereche de căști inspirate de legendara boxă Beolab 90. „Beoplay H100 este cea mai bună pereche de căști pe care am creat-o vreodată. Indiferent dacă ascultați muzica preferată sau dacă efectuați un apel telefonic într-un spațiu zgomotos, puteți controla efectul mediului înconjurător cu anularea activă a zgomotului sau cu modul de transparență audio. H100 oferă întotdeauna performanțe audio excepționale”, spune Neo Kaplanis, Bang & Olufsen Director of Technology, care explică: „Pentru a aprecia un sunet excepțional, e nevoie de liniște. Într-un mediu liniștit, veți remarca ușurința cu care Beoplay H100 vă oferă claritatea sunetului și performanța dinamică pe care le auziți în mod normal doar la boxele de ultimă generație. Când călătoriți sau sunteți în mișcare, doriți să puteți controla impactul pe care zgomotul exterior îl are asupra ascultării. Pentru a realiza acest lucru, am dezvoltat un sistem avansat de microfoane, care oferă o voce clară chiar și în situații foarte solicitante, am dublat performanța anulării active a zgomotului (ANC) de la Beoplay H95 și am dezvoltat tehnologia EarSense™ care adaptează sunetul la purtător, în timp real, în timp ce ascultați muzică.” Modelul Beoplay H100 vine cu o serie de inovații și caracteristici care stabilesc noi puncte de referință pentru dispozitivele purtabile:Beoplay H100 livrează un sunet Hi-Res de până la 96 kHz / 24 de biți. În plus, introducerea noii procesări audio EarSense™, ce se adaptează în timp real la utilizator, oferă o experiență de ascultare personalizată și de neegalat.: Optimizate pentru Dolby Atmos, Beoplay H100 oferă o experiență de ascultare mai naturală prin procesarea audio a spațialității de ultimă generație și prin senzorul de urmărire a poziției capului. •: Beoplay H100 dispune de 10 microfoane de studio atent configurate, oferind cel mai avansat mod de anulare a zgomotului și de transparență audio Bang & Olufsen de până acum. •: Beoplay H100 detectează automat când sunt purtate. Nu este nevoie să mai căutați butonul de pornire. •: Treceți de la muzică la lumea exterioară dintr-o mișcare, folosind cadranul haptic conceput pentru a activa modul TrueTransparency™, de parcă nu ați purta căști. •: Acoperiți cadranul de pe oricare parte a căștilor cu palma pentru a trece de la modul de ascultare complet la modul deschis, permițându-vă să auziți zgomotele de mediu la fel de clar ca și cum nu ați purta căști. •– prin intermediul aplicației Bang & Olufsen. •: obțineți până la 5 ore de redare cu 5 minute de încărcare. Când sunt complet încărcate, căștile Beoplay H100 vor oferi până la 34 de ore de redare. Angajamentul Bang & Olufsen față de circularitatea, remedierea și longevitatea produsului este evident în cazul căștilor Beoplay H100. Acestea au fost proiectate pe baza principiilor cradle-to-cradle, iar compania se așteaptă ca produsul Beoplay H100 să fie certificat oficial în 2025. „Transpunem pentru prima dată gândirea noastră de design modular în categoria de dispozitive purtabile Bang & Olufsen, iar obiectivul nostru este să aducem circularitatea produselor în întregul portofoliu. Pentru Beoplay H100, am prioritizat longevitatea, întreținerea și repararea prin design modular. De asemenea, am dezvoltat software-ul nostru ținând cont de viitor, astfel încât căștile să se poată adapta și să evolueze cu noile tehnologii”, spune Mads Kogsgaard Hansen, Director of Product Circularity and Portfolio Planning Bang & Olufsen. Factorii de longevitate încorporați în Beoplay H100: •: zonele cele mai expuse la uzură sunt cele orientate către utilizator. Banda interioară și pernițele pentru urechi au fost proiectate pentru a fi ușor de detașat, astfel încât utilizatorii să le poată schimba singuri. •: un design reînnoit înseamnă acces rapid și reparații mai ușoare pentru echipa de service Bang & Olufsen, ca să poată înlocui componente cheie, cum ar fi bateriile, suprafețele de sticlă, driverele și plăcile de circuite, pentru prelungirea duratei de viață. •: Beoplay H100 marchează începutul noii platforme software Bang & Olufsen pentru dispozitive purtabile.. Inspirat de platforma software Mozart a companiei, software-ul de pe Beoplay H100 poate fi actualizat, astfel încât căștile nu vor fi depășite, în timp, de noile tehnologii. Bang & Olufsen aduce odată cu lansarea modelului Beoplay H100 noi capabilități, în special sunetul wireless de înaltă rezoluție și 3-Device Multipoint. •Produsul Beoplay H100 vine cu o garanție de cinci ani atunci când vă alăturați programului [1] de garanție extinsă Beocare – Bang & Olufsen. Beoplay H100 vine cu o garanție de 3 ani, care poate fi mărită la 5 ani pentru membrii Beocare, programul de garanție extinsă Bang & Olufsen. Mai multe informații despre termenii și condițiile aplicabile sunt disponibile pe site-ul companiei.