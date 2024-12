ENTERTAINMENT STIRI BANG & OLUFSEN ANUNȚĂ LANSAREA BEOSOUND A5 CRANBERRY RED Ionut Razvan Share







Pentru perioada sărbătorilor, Bang & Olufsen lansează Beosound A5 Cranberry Red Atelier Edition, parte dintr-un număr limitat de produse, un apogeu al măiestriei audio. Realizată din materiale naturale, Beosound A5 Cranberry are o nuanță de visiniu intens, obținută prin anodizare la faimoasa Factory 5 a Bang & Olufsen, din Struer, Danemarca. Procesul formează un strat de oxid rezistent, ce conferă suprafețelor din aluminiu strălucirea elegantă și durabilitatea. Mânerul perlat și difuzorul Beosound A5 au un finisaj mat discret, și sunt învelite într-o carcasă din lemn vopsit în nuanța Cranberry Red. Boxa portabilă Wi-Fi și Bluetooth, cu baterie de lungă durată și încărcare fără fir încorporată, oferă un sunet clar, direcționat la 360 ​​de grade, astfel încât ascultătorii sunt învăluiți în muzica lor preferată, fie acasă, fie în aer liber. Beosound A5 Cranberry Red vine într-o ediție limitată, de numai 120 de exemplare.

