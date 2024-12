STIRI TECH Allevo a asistat 17 bănci să acceseze noul sistem ReGIS Ionut Razvan Share







Allevo a finalizarea cu succes un proiect amplu prin care 17 bănci au fost conectate cu succes la noul sistem ReGIS, operat de Banca Națională a României. Acestea reprezintă jumatăte din băncile participante la sistem. Aceste bănci însumează o cotă de piață circa 50%. „ReGIS este sistemul național de transfer de fonduri cu decontare pe bază brută în timp real (în engl. Real Time Gross Settlement – RTGS) pentru plăți în lei deținut și operat de BNR, prin intermediul căruia se decontează operațiunile de politică monetară ale băncii centrale, transferurile interbancare, operațiunile altor infrastructuri ale pieței financiare existente la nivel național, precum și plăți efectuate de participanți pe contul clienților, indiferent de valoare” – sursa BNR. Sistemul a trecut printr-un upgrade tehnic față de varianta lansată în anul 2003, care necesită transmiterea de mesaje în format XML. BNR listează 33 de participanți la sistem, inclusiv BNR și Trezoreria Statului. Proiectul complet a avut trei componente, și anume consultanță, livrare de soluție și asistență la testarea

capacității băncilor de a se conecta și de a transmite și recepționa mesaje financiare în noul format cerut de BNR. Primele două constă în livrarea de soluții de conectare la sistem, asigurând comunicarea folosind standardul XML ISO 20022, și implementarea mecanismului de securitate care asigură integritatea instrucțiunilor de plată între aplicațiile participanților și sistemul REGIS. Rolul acestei componente este de a preveni și chiar elimina riscul de fraudă generată de o potențială modificare a datelor dintr-o instrucțiune financiară, cum ar fi suma, beneficiarul, contul beneficiarului etc. Proiectul a fost complex, toate băncile testând și migrând concomitent noile configurații pe platformele de producție. „Suntem mândri că am fost unul din actorii principali în acest proiect și că un număr atat de mare de bănci au avut încredere în Allevo pentru a le ajuta să răspundă cerințelor de sistem. Avem expertiza necesară unor astfel de proiecte care trebuie să respecte parametrii stricți de performanță și disponibilitate, conform cerințelor serviciilor oferite de Banca Națională a României, TransFonD, SWIFT, Eurosystem”, a declarat Sorina Bera, Director General Allevo.

