Acer își extinde portofoliul de gaming cu noile plăci grafice Nitro Intel Arc B-Series

Acer a anunțat extinderea portofoliului său de gaming cu noile plăci grafice Nitro Intel® Arc™ Seria B, destinate gamerilor DIY care caută upgrade-uri de înaltă performanță pentru jocuri și creare de conținut pentru configurațiile lor PC. Plăcile grafice Nitro Intel Arc B570 OC 10 GB și Nitro Intel Arc B580 OC 12 GB, cu viteze de până la 2.740 MHz și până la 12 GB memorie GDDR6, oferă jucătorilor o experiență captivantă și acces la cele mai noi tehnologii AI prin intermediul aplicației Intel AI Playground. Aceste plăci grafice sunt echipate cu sistemele avansate de răcire Acer FrostBlade pentru a asigura performanțe maxime. Performanță care schimbă jocul cu plăcile grafice Nitro Intel Arc B-Series Noile plăci grafice Nitro Intel Arc B-Series, cu arhitectură Xe2 cu până la 20 de nuclee, sunt proiectate pentru a oferi jocuri excepționale, creație versatilă și experiențe AI accesibile. Placa grafică Nitro Intel Arc B570 OC 10GB (AN-B570-OCD) atinge viteze de până la 2.690 MHz, în timp ce modelul Nitro Intel Arc B580 OC 12GB (AN-B580-OCA) se mândrește cu viteze de până la 2.740 MHz, suportând jocuri cu FPS ridicate la 1440p și imagini de până la 8K. Micro-arhitectura Intel Xe2 de ultimă generație oferă o performanță cu până la 50% mai bună per nucleu[], îmbunătățind experiențele de joc cu iluminare, umbre și reflexii în timp real datorită suportului Direct X12 Ultimate încorporat cu capabilități ray-tracing, mesh-shaders, umbrire cu rată variabilă și feedback sampler. Cadrele generate de AI, alimentate de tehnologia Intel Xe Frame Generation (XeFG), cresc semnificativ FPS pentru un plus de fluiditate și performanță. Tehnologia Intel Xe Low Latency (XeLL) reduce decalajul între tastatură și mouse, pentru experiențe de joc fără întreruperi. Răcire termică avansată și zgomot redus cu FrostBlade Compacte și durabile, aceste plăci grafice Acer sunt ideale pentru jucătorii care își încep călătoria în jocurile de înaltă performanță și caută experiențe fără întreruperi. Sistemul de răcire FrostBlade, cu designul său cu lamele texturate și sistemul de rulmenți cu două bile, îmbunătățește fluxul de aer, menține plăcile reci și reduce zgomotul cu 8% comparativ cu ventilatoarele din plastic[]. Placa din spate este din aluminiu durabil, este rezistentă la coroziune și neflexibilă, asigurând o integritate structurală mai mare și o răcire îmbunătățită cu modele mari de ventilație. În plus, dimensiunile reduse o recomandă ca fiind ușor de integrat în orice configurație. Editare video și creare de conținut fără întreruperi GPU-urile Intel Arc oferă un set versatil de instrumente Creator pentru crearea, editarea și încărcarea rapidă a conținutului. Dual Media Transcoder accelerează timpul de procesare și acceptă o gamă largă de formate media, în timp ce Xe Media Engine permite editarea și exportarea video fără întreruperi între formate, fără probleme de compatibilitate. Aplicația AI Playground all-in-one oferă creare de imagini, editare și răspunsuri bazate pe AI la îndemâna oricui deține un procesor grafic Intel Arc, deoarece valorifică motoarele specializate XMX AI din fiecare Xe-core. Acest lucru accelerează jocurile îmbunătățite cu AI, crearea de conținut și generarea de conținut multimedia, aducând cele mai recente experiențe AI direct pe PC-urile utilizatorilor. Acer Intelligent Space pentru un avantaj competitiv Acer Intelligent Space, hub-ul central încorporat pentru funcții inteligente ale dispozitivului, detectează hardware-ul sistemului, recomandă aplicații AI compatibile pentru a optimiza performanța și ajută la descoperirea de noi instrumente pentru îmbunătățirea jocurilor. Acer Game Assistance oferă un avantaj competitiv prin ajustarea automată a culorilor și furnizarea unui mod “sniper” pentru țintirea cât mai precisă în jocurile de tip shooter, în timp ce Acer ProCam recunoaște și înregistrează automat momentele importante ale jocului pentru a surprinde acele momente intense. Pentru un avantaj suplimentar, dispozitivele vin cu un port HDMI 2.1, 3x DisplayPort 2.1 și un bus PCIe 4.0. Specificații Denumire Nitro Intel® Arc™ B580 OC 12 GB Model AN-B580-OCA Grafică Intel® Arc™ B-Series Graphics, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, 20 de nuclee Interfață Bus: PCIe 4.0 x 8 Putere PCIe: 8 pini Memorie 12 GB GDDR6, 456 Gbps lățime de bandă, 19 Gbps viteză de memorie Viteză 2740 MHz Răcire Ventilatoare FrostBlade x 2 Porturi HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 x3, Rezoluție maximă digitală: 7680×4320 Afișare simultană: 4 Dimensiuni și greutate 268 (L) x 113 (W) x 40 (H) mm Denumire Nitro Intel® Arc™ B570 OC 10 GB Model AN-B570-OCD Grafică Grafică Intel® Arc™ B-Series, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, 18 nuclee Interfață Bus: PCIe 4.0 x 8 Putere PCIe: 8 pini Memorie 10 GB GDDR6, 380 Gbps lățime de bandă, 19 Gbps viteză de memorie Viteză 2690 MHz Răcire Ventilatoare FrostBlade x 2 Porturi HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 x3, Rezoluție maximă digitală: 7680×4320 Afișare simultană: 4 Dimensiuni și greutate 268 (L) x 113 (W) x 40 (H) mm

