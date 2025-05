STIRI TECH & TRENDING Acer lansează plăcile grafice Nitro pentru pasionații de gaming DIY Ionut Razvan Share







Acer a anunțat extinderea gamei sale de plăci grafice, introducând noile serii Acer Nitro Intel® Arc™ A și B, alături de puternicele plăci grafice Acer Nitro Radeon™ RX 9070 XT OC, special concepute pentru gamerii și creatorii de conținut care doresc să-și îmbunătățească nivelul PC-urilor asamblate în regim DIY. Aceste add-on-uri de ultimă generație sunt proiectate pentru a oferi performanțe excepționale în jocuri, crearea fără probleme a conținutului și o fidelitate vizuală îmbunătățită, fiind ideale pentru entuziaștii care doresc să-și ducă sistemele la noi niveluri de performanță. Cu accent pe inovație și fiabilitate, cele mai recente modele Acer răspund unei game largi de cerințe, asigurând atât jucătorilor competitivi, cât și profesioniștilor creativi rezultate uimitoare, fără compromisuri. Toate noile plăci grafice din seria Nitro sunt construite pentru a rezista ani de zile, cu o placă backplate din aluminiu și un design rigid, pentru a face față rigorilor jocurilor de înaltă performanță. De asemenea, sunt echipate cu Acer Intelligence Space, un hub central integrat pentru funcții AI care detectează hardware-ul sistemului, recomandă aplicații AI compatibile pentru a optimiza performanța și ajută la găsirea de noi instrumente de joc. În plus, sistemul de țintire adaptiv Acer Game Assistance oferă jucătorilor un avantaj competitiv, în timp ce Acer ProCam recunoaște și înregistrează automat momentele importante ale jocului. Plăcile grafice Acer Nitro Intel Arc Acer Nitro Intel Arc B580 OC 12 GB este acum disponibilă în culoarea albă, ca alternativă pentru modelul negru lansat la începutul acestui an. Cu frecvențe de până la 2740 MHz, aceasta suportă experiențe de joc captivante cu valori FPS ridicate la rezoluții de 1440p și ecrane de până la 8K. Microarhitectura Intel Xe2 cu suport Direct X12 Ultimate încorporat oferă capabilități ray-tracing, mesh shaders, sampler feedback și shading cu frecvență variabilă pentru a îmbunătăți experiența de joc prin iluminare, umbre și reflexii în timp real. Tehnologia Intel XeSS Frame Generation (XeSS-FG) crește semnificativ numărul de cadre pe secundă (FPS), în timp ce tehnologia Intel Xe Low Latency (XeLL) reduce decalajele dintre acționarea tastaturii și mouse-ului și afișare, pentru o performanță fluidă. Designul compact al modelului Acer Nitro Intel Arc B580 OC îl face ușor de integrat în orice configurație DIY. Sistemul de răcire FrostBlade, cu un design texturat al palelor și un sistem cu rulmenți cu două rânduri de bile, crește fluxul de aer și reduce zgomotul cu 8% în comparație cu ventilatoarele din plastic. În calitate de unitate GPU Intel Arc, aceasta oferă un set de instrumente pentru creație care accelerează crearea, editarea și încărcarea conținutului. Tehnologia Xe Media Engine cu Dual Media Transcoder permite editarea video fluidă, reduce timpul de procesare și acceptă o gamă largă de formate media. Folosind motoarele AI XMX specializate din fiecare nucleu Xe, aplicația AI Playground oferă funcții de creare și editare de imagini și videoclipuri, precum și capabilități de chat bazat pe AI. Acer Nitro Intel Arc A380 LP 6 GB oferă o frecvență de joc de până la 2000 MHz. Cu nuclee Xe cu capacități AI Intel® XMX integrate și hardware avansat de accelerare 3D, microarhitectura Xe DirectX 12 Ultimate Support este compatibilă cu cele mai noi tehnologii grafice, care includ ray tracing, shading cu frecvență variabilă, mesh shading și sampler feedback. Xe Super Sampling (XeSS) duce experiența de joc la noi cote prin tehnologia de upscaling îmbunătățită cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru a oferi performanțe mai ridicate cu o fidelitate ridicată a imaginii. Gamerii, streamerii și creatorii de conținut pot spori productivitatea prin capabilitățile puternice de creare de conținut, care includ procesarea videoclipurilor 8K HDR și accelerarea sarcinilor de lucru 3D. Cu un motor media de ultimă generație și capabilități AI, Nitro Intel Arc A380 contribuie la stimularea creativității și asistă în dezvoltarea conținutului captivant, prin compatibilitatea cu formatul video AV1 de înaltă calitate și eficient din punct de vedere al stocării. Pentru o răcire eficientă, un ventilator de tip suflantă disipă eficient căldura. Plăci grafice Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC Cele două noi modele AMD Radeon includ edițiile Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 16 GB și Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8 GB. Ambele plăci grafice Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC oferă frecvențe de boost de până la 3320 MHz și frecvențe de joc de până la 2780 MHz. Beneficiind de unitățile de calcul AMD RDNA™ 4 cu puternice capabilități de ray tracing și acceleratoare AI, aceste unități GPU sunt pregătite să ofere imagini 8K imersive și experiențe de joc și creare de conținut rapide. De asemenea, oferă o calitate vizuală excepțională pentru streaming și editare video cu AMD HYPR-RX, care îmbunătățește performanța și reduce latența în mii de jocuri. Tehnologia de mărire a rezoluției AMD FidelityFX™ Super Resolution 4 cu capabilități avansate de generare a cadrelor crește frecvența cadrelor afișate în jocurile compatibile. În plus, motorul AMD Radiance Display™ îmbunătățește conținutul multimedia și streaming-ul. Dotate cu două ventilatoare axiale, sistemele de răcire mențin performanța în timpul confruntărilor de mare intensitate. Ventilatoarele funcționează silențios și rezistă la temperaturi ridicate datorită rulmenților cu două rânduri de bile și uleiului lubrifiant. Prețuri și disponibilitate Placa grafică Acer Nitro Intel Arc B580 OC 12 GB este disponibilă în EMEA la prețuri începând de la 329 EUR. Placa grafică Acer Nitro Radeon™ RX 9060 XT OC 16 GB va fi disponibilă în EMEA din iunie, la prețuri începând de la 649.99 EUR. Placa grafică Acer Nitro Radeon™ RX 9060 XT OC 8 GB va fi disponibilă în EMEA din luna iunie, la prețuri începând de la 599.99 EUR. Specificațiile exacte, prețurile și disponibilitatea pot varia în funcție de regiune. Pentru mai multe informații despre disponibilitate, specificațiile produselor și prețurile pe piețe specifice, vă rugăm să contactați cel mai apropiat birou Acer prin intermediul www.acer.com. Specificații Denumire Acer Nitro Intel® Arc™ B580 OC 12GB Model AN-B580-OCA Grafică Intel® Arc™ B-Series Graphics, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, 20 nuclee Xe-core Interfață Bus: PCIe 4.0 x 8 Alimentare PCIe: 8 pini Memorie 12 GB GDDR6, lățime de bandă de 456 Gbps, viteză de memorie de 19 Gbps Frecvență grafică 2740 MHz Răcire 2 ventilatoare FrostBlade Ieșire HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 x3,

Rezoluție digitală maximă: 7680×4320

Afișare simultană: 4 Putere totală a plăcii 205 W Dimensiuni și greutate 268 (W) x 113 (D) x 40 (H) mm, 780 g Denumire Acer Nitro Intel® Arc™ A380 LP 6GB Model AN-A380 Grafică Intel® Arc™ A-Series Graphics, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, 8 nuclee Xe Interfață Bus: PCIe 4.0 x 8 Alimentare PCIe: 8 pini Memorie 6 GB GDDR6, lățime de bandă 186 Gbps, viteză memorie 15,5 Gbps Frecvență grafică 2000 MHz Răcire Ventilatoare axiale duble Ieșire HDMI 2.0, DisplayPort 2.0, DisplayPort 1.4, Rezoluție digitală maximă: 8K

Afișare simultană: 2 Putere totală a plăcii 43 W Dimensiuni și greutate 168 (W) x 70 (D) X 37 (H) mm, 1 slot Denumire Acer Nitro Radeon™ RX 9060 XT OC 16GB Model AN-RX9060XT-16G-OCC Grafică AMD Radeon™ RX 9000 Series graphics, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, 20 nuclee Interfață BUS: PCIe 5.0 x 16 Alimentare PCIe: 8 pini Memorie Cantitate: 16 GB GDDR6 Lățime de bandă: 320 GB/s Viteză: 20 GB/s Frecvență grafică Frecvență boost: până la 3320 MHz Frecvență de joc: până la 2780 MHz Răcire Ventilatoare axiale duble Ieșire HDMI 2.1a, DisplayPort 2.1 x2, Rezoluție maximă digitală: 8K Afișare simultană: 3 Putere totală a plăcii 182 W Dimensiuni 269 (W) x 119 (D) x 44 (H) mm, 2 slots Denumire Acer Nitro Radeon™ RX 9060 XT OC 8GB Model AN-RX9060XT-8G-OCC Grafică Grafică AMD Radeon™ RX 9000 Series, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, 20 nuclee Interfață BUS: PCIe 5.0 x 16 Alimentare PCIe: 8 pini Memorie Cantitate: 8 GB GDDR6 Lățime de bandă: 320 GB/s Viteză: 20 GB/s Frecvență grafică Frecvență boost: până la 3320 MHz Frecvență de joc: până la 2780 MHz Răcire Ventilatoare axiale duble Ieșire HDMI 2.1a, DisplayPort 2.1 x2, Rezoluție digitală maximă: 8K Afișare simultană: 3 Putere totală a plăcii 182 W Dimensiuni 269 (W) x 119 (D) x 44 (H) mm, 2 sloturi

