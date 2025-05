ENTERTAINMENT STIRI Acer anunță noul Predator Triton 14 AI Ionut Razvan Share







Acer a anunțat astăzi noile laptopuri de gaming Predator de 14 inci, concepute pentru jucători și pentru profesioniștii din domeniul creativ. Cu un set de componente de înaltă performanță care includ cele mai recente procesoare Intel® Core™ Ultra (seria 2) și unități GPU NVIDIA® GeForce RTX™ de laptop seria 50, ambele dispozitive oferă o combinație puternică de putere, portabilitate și caracteristici inovatoare râvnite de jucători, creatorii de conținut, precum și de către profesioniștii în domeniile de creație și studenți aflați în deplasare. Susținute de NVIDIA Blackwell, unitățile GPU pentru laptop GeForce RTX™ seria 50 oferă jucătorilor și creatorilor de conținut capabilități revoluționare. Dotată cu o putere AI impresionantă, seria RTX 50 oferă experiențe noi și o fidelitate grafică de nivel superior. Multiplicați performanța cu NVIDIA DLSS 4, generați imagini la o viteză fără precedent și dați frâu liber creativității cu NVIDIA Studio. Utilizatorii pot îmbunătăți fără efort performanța jocurilor și capabilitățile creative pe laptopurile Predator, cu ajutorul celor mai noi procesoare Intel Core Ultra (seria 2), care propulsează noua generație a experiențelor de joc susținute de inteligența artificială și duc la noi niveluri atât performanța, cât și eficiența. Ambele laptopuri reprezintă o nouă clasă de PC-uri Windows concepute pentru procesări AI intensive precum traducerile în timp real și generarea de imagini. În plus, aveți acces la NVIDIA NIM Microservices – modele AI de ultimă generație care permit entuziaștilor și dezvoltatorilor să creeze asistenți AI, agenți și fluxuri de lucru cu performanțe de vârf pe sisteme AI compatibile cu NIM. Noul desktop de gaming Predator Orion 3000 a fost de asemenea îmbunătățit cu cele mai noi procesoare Intel și NVIDIA, oferind jucătorilor pasionați avantajul de care au nevoie pentru a profita la maximum de grafica celor mai noi titluri AAA, iar creatorilor de conținut performanța necesară pentru editare sau streaming. Predator Triton 14 AI – un laptop de vis pentru utilizatorii din domeniul creativ Laptopul Acer de 14,5 inchi, extrem de portabil, combină componente de înaltă performanță cu caracteristici atractive, într-un design minimalist și simplificat, ceea ce îl transformă într-un laptop versatil, ideal pentru cei care caută un dispozitiv ușor, dar puternic și discret, pentru muncă și divertisment. În special profesioniștii din domeniile creative, creatorii de conținut, jucătorii și studenții din învățământul superior vor aprecia portabilitatea, puterea brută și noile capabilități aduse proceselor lor de lucru. Carcasa sa din aluminiu ușoară, dar durabilă, cântărește doar 1,6 kg și are o grosime de 17,31 mm. Carcasa și ecranul laptopului sunt acoperite cu un strat anti-amprentă pentru a menține capacul și ecranul gri minimalist curate și fără urme. Pentru a-i oferi exact cantitatea necesară de extravaganță, balamaua argintie care străbate partea posterioară are un finisaj obținut prin tehnica de prelucrare cu diamant, etalând culori irizate atunci când este privită din diferite unghiuri. Predator Triton 14 AI (PT14-52T) este echipat cu un procesor Intel Core Ultra 9 288 V, cu arhitectură hibridă recent optimizată și tehnologie de ultimă generație, care oferă o experiență fluidă pentru creație și jocuri. De asemenea, poate fi configurat cu o unitate GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop cu DLSS 4 și drivere NVIDIA Studio pentru fluxuri de lucru creative optimizate și pentru stabilitate maximă în editarea video, redarea 3D și streaming live. Fiind un PC Copilot+, acesta oferă experiențe exclusive, precum traducerile în timp real prin Live Captions[2] și crearea de imagini în Microsoft Paint cu Image Creator[2]. Laptopul suportă, de asemenea, până la 32 GB de memorie LPDDR5X și până la 2 TB de stocare PCIe Gen 4 NVMe. Ecranul său în culori vii OLED WQXGA+ (2880 x 1800) certificat Calman și cu suport pentru gama de culori 100% DCI-P3 este ideal pentru fotografii și proiecte video cu grafică exigentă și de nivel profesional. Imaginile extrem de clare, contrastul profund, precizia culorilor, rata de reîmprospătare rapidă de 120 Hz și timpul fluid de răspuns de 1 ms lucrează împreună pentru a asigura cursivitatea fiecărui cadru și claritatea impecabilă a fiecărui detaliu. Capacitățile tactile ale ecranului oferă o interacțiune îmbunătățită și confort pentru utilizator, permițând gesturi simple, precum mărirea, glisarea și atingerea, derularea paginilor sau comutarea între sarcini. Această caracteristică este deosebit de utilă pentru lucrul în domeniile de creație și poate îmbunătăți productivitatea fluxului de lucru. Susținând designul modern și simplificat și îmbunătățind experiența de tastare, Predator Triton 14 AI include un touchpad cu răspuns haptic Corning Gorilla Glass amplu, dintr-o singură bucată, fără butoane, care permite utilizarea unui stylus. Stylus-ul activ inclus suportă protocoalele AES 2.0, USI 2.0 și MPP 2.5 cu 4.096 de niveluri de presiune, suport pentru înclinare și o forță a vârfului stiloului de 10-450 g, facilitând creatorilor/designerilor/artiștilor schițarea, redactarea și crearea cu o acuratețe perfectă, totul pe o suprafață uniformă, cu răspuns ultra-rapid. Răspunsul haptic simulează senzațiile tactile, oferind feedback fizic la apăsare, îmbunătățind precizia și făcând ca interacțiunea să se simtă mai naturală, cu un răspuns mai rapid. Răspunsul haptic poate fi chiar personalizat în funcție de preferințele utilizatorului. Compatibilitatea cu un stylus activ oferă o modalitate mai eficientă de interacțiune cu instrumentele AI, ajutând utilizatorii creativi să-și introducă ideile în mod intuitiv. Sistemul termic avansat menține modelul Predator Triton 14 AI la o temperatură optimă în timpul efortului, permițându-i să ruleze cele mai solicitante jocuri în interiorul formei sale elegante. Ca premieră în domeniu, Predator Triton 14 AI deschide calea utilizării materialelor de interfață termică (TIM) din grafen pe procesorul central pentru a asigura un transfer eficient al căldurii, depășind performanțele pastei termice tradiționale cu o creștere de 14,5% a capacității termice[3] și oferind o conductivitate termică mai bună. Ventilatoarele duble din metal AeroBlade 3D din generația a 6-a, cu cele mai subțiri pale de ventilator din lume[4], cu o grosime de doar 0,05 mm, funcționează la capacitate maximă pentru a crește fluxul de aer cu 20%[5] în comparație cu ventilatoarele din plastic. Sistemul Vortex Flow de la Acer direcționează fluxul de aer către componentele critice, asigurând disiparea rapidă pentru performanțe constante și de înalt nivel. Acesta funcționează împreună cu camera de vapori pentru a disipa eficient căldura și a preveni apariția punctelor fierbinți. Profesioniștii din domeniile de creație vor aprecia, de asemenea, caracterul practic și securitatea oferite de funcția Human Presence Detection (HPD) cu senzor AI Vision integrat în camera web a laptopului. Aceasta poate detecta când o persoană se află în fața laptopului și poate activa anumite funcții, cum ar fi conectarea sau activarea sistemului când este detectată o persoană, reducerea luminozității ecranului când utilizatorii nu îl privesc sau blocarea dispozitivului când nu este nimeni prezent. Tastatura RGB personalizabilă pentru fiecare tastă oferă o experiență dinamică și adaugă un plus de estetică dispozitivului. PredatorSense oferă control în timp real asupra performanței sistemului și facilitează comutarea între patru moduri de funcționare diferite. Intel Killer Wi-Fi 7 oferă conectivitate de mare viteză și latență ultra-scăzută, astfel încât jucătorii să poată atinge potențialul maxim în timpul jocurilor, iar Thunderbolt 4 asigură transferul de date și încărcarea extrem de rapide pentru multitasking fluid. Predator Helios Neo 14 AI – Gaming puternic în deplasare Noul laptop de jocuri Predator Helios Neo 14 AI (PHN14-71) extinde populara gamă Helios Neo de la Acer, aducând portabilitatea de 14,5 inci fără a face compromisuri în ceea ce privește puterea sau caracteristicile de gaming de ultimă generație. Suportă un procesor până la Intel Core Ultra 9 285H și o unitate GPU până la NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop cu DLSS 4. Oferă până la 32 GB de memorie rapidă LPDDR5X 7467 MHz integrată, în timp ce o cantitate generoasă de stocare este asigurată de SSD-uri PCIe Gen4 de până la 2 TB. Pentru a asigura o imagine excelentă atât pentru jocuri, cât și pentru lucru, cu o acuratețe ridicată a culorilor, Helios Neo 14 AI este echipat cu un ecran OLED 2.8K WQXGA+ (2880 x 1800) de 14,5 inci, cu raport de aspect 16:10, timp de răspuns de 0,2 ms și acoperire 100% pentru specificațiile de culoare DCI-P3. De asemenea, oferă suport pentru NVIDIA Advanced Optimus. Menținerea întregii puteri într-un șasiu atât de subțire este foarte ușoară, datorită tehnologiei AeroBlade din generația a 5-a de la Acer, a pastei termice din metal lichid de pe procesorul central, a conductei de căldură Vector și a sistemului Vortex Flow de la Acer. Cu un design elegant, modern și durabil, capacul metalic al modelului Predator Helios Neo 14 AI etalează un logo RGB personalizabil, asociat cu o tastatură RGB dinamică cu trei zone, astfel încât utilizatorii să poată personaliza designul în funcție de stilul lor unic. Conexiunile rapide sunt asigurate de Intel Killer Wi-Fi 6E și un port Thunderbolt 4, iar Acer Experience Zone permite jucătorilor să acceseze colecția de funcționalități bazate pe AI, care includ PurifiedVoice 2.0, PurifiedView 2.0 și aplicația Acer ProCam, care recunoaște și înregistrează automat momentele importante din joc. Desktop de gaming Predator Orion 3000 Desktopul de gaming Predator Orion 3000 (PO3-665) este perfect pentru pasionații de jocuri care doresc un PC compact, dar au nevoie de suficient spațiu intern pentru răcire fiabilă, extensibilitate și hardware de top, capabil să abordeze cea mai nouă generație de jocuri. Destinat jucătorilor dedicați, acest puternic PC de gaming a fost actualizat cu un procesor Intel Core Ultra 7 265F și o placă grafică NVIDIA GeForce RTX 5070 și sosește cu până la 32 GB de memorie RAM DDR5 dual-channel. De asemenea, include un spațiu amplu de stocare, cu până la 2 TB SSD M.2 2280 PCIe și până la 2 TB HDD 7200 RPM. Acest PC de 28 de litri are un șasiu uimitor care este în conformitate cu standardele EMI și panouri laterale din sticlă securizată, împreună cu o plasă care se extinde de sus până jos și se desfășoară de-a lungul logo-ului Predator proeminent. De asemenea, este dotat cu ventilatoare de sistem de 120 mm cu iluminare RGB în partea din față și în spate, care îmbunătățesc fluxul de aer și adaugă o intensă atractivitate vizuală. Predator Orion 3000 oferă conectivitate rapidă și fără întreruperi cu până la Wi-Fi 7, un port LAN Ethernet și o gamă generoasă de porturi situate în partea din față și în spate. În partea din față a carcasei se află două porturi USB 3.2 Gen 2 tip A, un port USB 3.2 Gen 2×2 tip C și o mufă audio pentru acces rapid și ușor. Partea din spate are patru porturi USB 2.0 tip A, o pereche de sloturi USB 3.2 tip A, un port LAN și trei mufe audio. Prețuri și disponibilitate Predator Triton 14 AI (PT14-52T) va fi disponibil în EMEA din luna iulie, începând de la 2,999 EUR. Predator Helios Neo 14 AI (PHN14-71) va fi disponibil în EMEA din luna iulie, la un preț începând de la 1,699 EUR. Predator Orion 3000 (PO3-665) va fi disponibil în EMEA din luna iulie, la un preț începând de la 1,099 EUR. Specificațiile exacte, prețurile și disponibilitatea pot varia în funcție de regiune. Pentru mai multe informații despre disponibilitate, specificațiile produselor și prețuri pe piețele specifice, vă rugăm să contactați cel mai apropiat birou Acer prin intermediul www.acer.com. Specificații Nume Predator Triton 14 AI Model PT14-52T Sistem de operare Windows 11 Home Procesor Intel® Core™ Ultra 9 processor 288V Grafică NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU Ecran 14,5” 16:10 OLED, WQXGA+ (2880×1800), 120 Hz, 340 nits, DCI-P3 100%, timp de răspuns de 1 ms, certificat Calman, suport touch doar pentru atingerea cu degetul (nu pentru stilou) Memorie Până la 32 GB memorie LPDDR5X, 8,533 MHz Stocare Până la 2 TB SSD PCIe Gen 4 NVMe Răcire 2 ventilatoare metalice AeroBlade de generația a 6-a, material de interfață termică din grafen, cameră de vapori, Vortex Flow Dimensiuni 321.79 x 221 x 11.05-17.31 mm Greutate 1.6kg Acumulator 76 Whr Wi-Fi și conectivitate Intel® Killer™ Wireless Wi-Fi 7 1750i, Bluetooth 5.4 sau superior Porturi USB tip C Thunderbolt™ 4, USB 3.2 Gen 2 tip C, USB 3.2 Gen 2 x2 tip A (unul cu încărcare offline), HDMI 2.1, cititor de carduri microSD™, mufă audio combo de 3,5 mm Caracteristici PC Copilot+, NVIDIA® Studio Premium Driver, suport tactil pentru deget, touchpad cu răspuns haptic cu compatibilitate pentru stylus activ (inclus), carcasă cu acoperire anti-amprentă, detectare a prezenței umane cu senzor AI Vision, Predator Sense 5. 0/ Experience Zone, tastatură cu retroiluminare RGB pentru fiecare tastă, Acer PurifiedView™ 2.0, Acer PurifiedVoice™ 2.0, Acer ProCam, PC Game Pass (3 luni) Audio DTS®X: Ultra, 6 difuzoare Cameră FHD 1920x 1080 cameră IR Nume Predator Helios Neo 14 AI Model PHN14-71 Sistem de operare Windows 11 Home Procesor Intel® Core™ Ultra 9 processor 285H Intel® Core™ Ultra 7 processor 255H Grafică NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU Ecran 14,5” 16:10 OLED, 2,8K WQXGA+ (2880×1800), 120 Hz, 400 nits, DCI-P3 100%, timp de răspuns 0,2 ms, NVIDIA Advanced Optimus 14,5” 16:10 IPS, WQXGA (2560×1600), 165 Hz, 400 nits, sRGB 100%, timp de răspuns de 3 ms, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Advanced Optimus Memorie Până la 32 GB memorie SDRAM LPDDR5X integrată, 7,467 MHz Stocare Până la 2 TB SSD PCIe Gen 4 NVMe, 2 sloturi Răcire Ventilator metalic AeroBlade de generația a 5-a x1, Pastă termică din metal lichid, Conducte de căldură Vector, Vortex Flow Dimensiuni 323.9 x 254.7 x 11.5-20.8 mm Greutate 1.9 kg Acumulator 76 Whr, cu încărcare rapidă Wi-Fi și conectivitate Intel® Killer™ Wi-Fi 6E 1675i, Bluetooth 5.3 sau superior Porturi USB tip C Thunderbolt™ 4, USB 3.2 Gen 2 tip C , USB 3.2 Gen 2 x2 tip A (unul cu încărcare offline), HDMI 2.1, cititor de carduri microSD™, mufă audio combo de 3,5 mm, intrare DC, dispozitiv de blocare Kensington Caracteristici Predator Sense 5.0/ Experience Zone, Acer PurifiedView™ 2.0, Acer PurifiedVoice™ 2.0, Acer ProCam, AlterView, Copilot, PC Game Pass (3 luni) Audio DTS®X: Ultra, 2 difuzoare Cameră FHD 1920x 1080 cameră IR Nume Predator Orion 3000 Model P03-665 Nume Windows 11 Home Procesor Intel® Core™ Ultra 7 processor 265F Grafică NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 GPU Memorie 8 GB DDR5 5600 MHz UDIMM16 GB DDR5 5600 MHz UDIMM

Până la 32 GB memorie DDR5 5600 MHz dual-channel Stocare SSD NVMe M.2 2280 PCIe Gen 4 de 2 TB HDD HDD de până la 2 TB 7200 RPM Răcire Ventilatoare de sistem de 120 mm (față și spate) Conectivitate Wi-Fi 7/6ERealtek 8111H Ethernet (LAN) Dimensiuni 190 (W) x 438 (D) x 378 (H) mm, 28 L Putere 850 W Sloturi de expansiune Slot PCIe 5.0 x16: 1

Slot PCIe 3.0 x1: 1

Slot M.2 pentru SSD: 2

Slot M.2 pentru WLAN: 1 Porturi Față/Lateral

Mufe audio (căști + microfon, microfon): 1

Porturi USB 3.2 Gen 2 tip A: 2

Porturi USB 3.2 Gen 2×2 tip C: 1

Spate

Port LAN: 1

Mufă audio (intrare linie, ieșire audio, microfon): 3

Porturi USB 2.0 tip A: 4

Porturi USB 3.2 Gen1 tip A: 2 Caracteristici Conformitate cu standardul EMI, panou lateral din sticlă securizată, iluminare RGB Pulsar Audio DTS®X: Ultra

