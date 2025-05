FEATURED STIRI Allied Telesis și Digital Watchdog oferă un plug-in dedicat pentru IPVMS DW Spectrum Ionut Razvan Share







Allied Telesis, lider global în soluții de conectivitate și instrumente inteligente de rețea, anunță astăzi o colaborare tehnologică strategică cu Digital Watchdog (DW). Bazându-se pe angajamentul față de inovare, Allied Telesis introduce StreamConnect pentru DW Spectrum, un plugin dedicat pentru DW Spectrum IPVMS. Această integrare îmbunătățește vizibilitatea rețelei, simplifică gestionarea dispozitivelor și asigură o soluție de supraveghere mai inteligentă și mai eficientă. StreamConnect este o familie de pluginuri bazate pe API concepute pentru a simplifica gestionarea rețelei și pentru a îmbunătăți vizibilitatea prin sistemele de management video (VMS). Prin integrarea perfectă cu diverse platforme, StreamConnect oferă o soluție unificată, eficientă și scalabilă pentru monitorizarea și consolidarea infrastructurii de securitate. Rahul Gupta, CTO al Allied Telesis, a declarat: „Parteneriatul cu Digital Watchdog ne permite să reunim expertiza noastră combinată pentru a îmbunătăți soluțiile de supraveghere. Prin integrarea capabilităților noastre de rețea sigură cu tehnologia avansată de supraveghere Digital Watchdog, oferim clienților noștri soluții de securitate fizică fiabile, scalabile și flexibile”. „Integrarea noastră cu Allied Telesis ne întărește angajamentul de a oferi soluții avansate de supraveghere care combină capabilități video de înaltă performanță cu securitatea rețelei robuste”, spune Patrick Kelly, director senior de strategie la DW. „Această colaborare ne permite să răspundem cerințelor de securitate din ce în ce mai complexe ale organizațiilor moderne, oferind instrumente scalabile și fiabile pentru a proteja activele critice.”

