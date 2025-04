AI. NEWS FEATURED STIRI Allied Telesis și Canopy prezintă soluții integrate pentru dispozitive Ionut Razvan Share







Allied Telesis, lider global în soluții de conectivitate și instrumente inteligente de rețea, anunță integrarea cu succes a comutatoarelor sale de rețea și a API-ului cu platforma Canopy de monitorizare și management de la distanță (RMM) pentru produsele conectate. Acest parteneriat, anunțat anul trecut, permite ca switch-urile Allied Telesis să fie complet gestionate, monitorizate și diagnosticate de la distanță în cadrul software-ului de management de la distanță al dispozitivelor Canopy. Integrarea oferă clienților o vizibilitate îmbunătățită asupra rețelelor și a sănătății dispozitivelor lor, eficientizează procesele automate de auto-vindecare și minimizează timpul de nefuncționare, care este esențial pentru piețele verticale esențiale de astăzi. „Parteneriatul nostru cu Allied Telesis reprezintă un pas major înainte în îmbunătățirea managementului dispozitivelor de la distanță. Această colaborare oferă clienților noștri o platformă unificată care eficientizează gestionarea dispozitivelor, consolidează rezistența rețelei și minimizează timpul de nefuncționare pentru switch-urile Allied Telesis, precum și pentru toate celelalte produse și dispozitive conectate în aceste medii”, a adăugat Peter Atwell, SVP pentru parteneriate și dezvoltare de afaceri la Canopy. Comentând despre alianță, Rahul Gupta, CTO la Allied Telesis, a declarat: „Această integrare marchează o piatră de hotar semnificativă în angajamentul nostru de a furniza soluții de rețea deschise și inteligente, permițând integrarea terților prin suportul API deschis. Devenind primul comutator de rețea de pe piață care este activat Canopy, oferim clienților o platformă unificată de eficiență și o mai mare fiabilitate a rețelei, care simplifică gestionarea și eficiența rețelei.”

