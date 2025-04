Bain Capital achiziționează Namirial

Bain Capital, una dintre cele mai importante firme globale de investiții private, a anunțat că a semnat un acord definitiv pentru achiziționarea unui pachet majoritar în Namirial, furnizor de top de soluții software pentru gestionarea tranzacțiilor digitale, de la firma italiană de private equity Ambienta. Namirial – cu sediul în Senigallia, Italia – este recunoscută și apreciată de clienți pentru suita sa completă de soluții digitale, care include fluxuri de lucru pentru semnături electronice, procese de onboarding și orchestrare a identității digitale, tehnologii de încredere digitală și arhivare electronică calificată pentru companii, IMM-uri și profesioniști. Termenii financiari ai tranzacției nu au fost dezvăluiți.

Compania și-a extins cu succes portofoliul de produse și prezența pe piață atât prin creștere organică, cât și prin achiziții strategice, având o poziție puternică pe piața italiană și o acoperire internațională în creștere în întreaga Europă. Noul parteneriat își propune să valorifice tendințele favorabile din domeniul reglementărilor și cererea tot mai mare pentru tranzacții digitale sigure și conforme într-o lume din ce în ce mai digitalizată.

Prezentă de 13 ani în România, Namirial este unul dintre principalii furnizori de soluții de identificare video la distanță, servicii de încredere, soluții de arhivare electronică și soluții de management digital al fluxurilor de semnare și de comunicare notarizată! Compania are un număr semnificativ de clienți în România, unde 4 din cele mai mari 5 instituții financiare și 4 din top 5 companii de asigurări din România folosesc cel puțin una dintre soluțiile oferite de Namirial. Prin lansarea recentă a Namirial Wallet, compania și-a extins serviciile oferite pe piața locală, asumându-și în acest fel inițiativa de a oferi soluții inovatoare clienților locali.

„Parteneriatul cu Ambienta a fost o experiență transformatoare, iar sprijinul lor ne-a ajutat să accelerăm creșterea, să explorăm noi piețe și să ne consolidăm prezența globală – toate acestea fără a ne îndepărta de valorile noastre fundamentale. Însă ceea ce a făcut cu adevărat ca această călătorie să fie extraordinară a fost echipa incredibilă de la Namirial: un grup internațional de oameni pasionați, dedicați și talentați, care reușesc să facă imposibilul posibil în fiecare zi. Suntem extrem de entuziasmați de viitor și credem că Bain Capital este partenerul ideal pentru a ne susține în următoarea etapă de creștere și pentru a crea un lider global în industrie. Deschidem acum un nou capitol cu recunoștință, energie și entuziasm, și, așa cum îmi place mereu să spun: #TheBestIsYetToCome”, a declarat Enrico Giacomelli, fondatorul Namirial.

„Ambienta a fost un partener de neprețuit în dezvoltarea noastră și în stimularea inovației. Acum suntem încântați să primim Bain Capital ca partener strategic în această nouă etapă a călătoriei noastre. Cu sprijinul și expertiza Bain Capital, suntem pregătiți să ne ridicăm afacerea la noi înălțimi, să stimulăm inovația și să stabilim standarde în industrie. Împreună, avem toate resursele necesare pentru a ne valorifica întregul potențial și pentru a modela viitorul industriei noastre”, a adăugat Max Pellegrini, CEO al Namirial.

„Suntem entuziasmați de această nouă etapă în care intră Namirial, după ce în ultimii ani am experimentat o creștere incredibilă, care ne-a adus într-o poziție de lider in servicii digitale si de încredere! Suntem conștienți de faptul că această călătorie nu ar fi fost posibilă fără colegii, partenerii și clienții noștri și suntem siguri că parteneriatul cu Bain Capital ne susține în a livra în continuare servicii, produse și soluții la cel mai înalt nivel! #TheBestIsYetToCome, așa cum îi place lui Enrico Giacomelli să spună!”, spune Adrian Dinculescu, Head of Sales and Service CEE & Managing Director Namirial SRL.

„Această investiție consolidează în continuare succesul nostru în domeniul tehnologiei și pe piața italiană, reprezentând o oportunitate extraordinară de a sprijini misiunea Namirial de a furniza soluții software inovatoare și conforme, care transformă modul în care operează companiile. Namirial se remarcă printr-un istoric impresionant de creștere sustenabilă și inovație continuă în domeniul gestionării tranzacțiilor digitale. Suntem convinși că experiența noastră în extinderea companiilor tehnologice va fi un atu major pentru Enrico, Max și echipa de management în accelerarea creșterii Namirial și în consolidarea poziției sale de lider global”, spune Giovanni Camera, Bain Capital.

„Călătoria transformatoare a Namirial este un exemplu clar al puterii creșterii impulsionate de tendințele sustenabilității de mediu. Aceasta demonstrează cum combinarea concentrării noastre asupra companiilor sustenabile cu o strategie riguroasă de creare a valorii generează rezultate pentru afaceri, investitori și mediu. Suntem mândri că am fost parte a creșterii remarcabile a Namirial, care a devenit un lider internațional în gestionarea tranzacțiilor digitale, și suntem siguri că Enrico, Max și echipa lor vor continua să obțină rezultate excepționale în următoarea etapă de dezvoltare”, adaugă Giancarlo Beraudo, partener Ambienta.

Tranzacția este așteptată să fie finalizată în trimestrul al doilea din 2025, sub rezerva îndeplinirii condițiilor obișnuite și a aprobărilor de reglementare.

Bain Capital a fost asistată de J.P. Morgan, Nomura, Klecha & Co, LABS Corporate Finance, Bain & Company, KPMG, EY Parthenon, Legance Avvocati Associati, Paul Weiss, Pirola Pennuto Zei & Associati și Ropes & Gray.