ANCOM prelungește consultarea publică privind piața serviciilor de acces local la puncte fixe

Procesul de consultare publică privind piața serviciilor de acces local la puncte fixe (identificarea pieței relevante, desemnarea societății „Digi Romania” – S.A. ca furnizor cu putere semnificativă pe această piață şi impunerea de obligații în sarcina acesteia) se va extinde până la data de 15 mai 2025, ca urmare a solicitării părților interesate. ANCOM a lansat consultarea publică pentru cele două proiecte de decizii în data de 14 martie 2025. Procesul de consultare publică Proiectul deciziei privind identificarea pieţei relevante din sectorul comunicațiilor electronice corespunzătoare serviciilor de acces local la puncte fixe și proiectul deciziei privind desemnarea societății „Digi Romania” – S.A. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de acces local la puncte fixe şi impunerea de obligații în sarcina acesteia pot fi consultate aici. Persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 15.05.2025, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.

