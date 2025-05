FEATURED STIRI TECH & TRENDING Allied Telesis investește într-o platformă de activare a vânzărilor cu ecosistemul Intangi Ionut Razvan Share







Allied Telesis, lider global în soluții de conectivitate și instrumente inteligente de rețea, își îmbunătățește semnificativ ecosistemul partenerilor de canal prin adoptarea platformei de configurare, proiectare și cotații Intangi Iris.

Această investiție strategică va permite partenerilor să creeze soluții Allied Telesis și alte soluții multi-vendor de ultimă generație, adaptate nevoilor clienților lor. Aceasta subliniază angajamentul companiei de a-și oferi partenerilor instrumente de ultimă generație pentru a ajuta la creșterea și succesul reciproc. Platforma Intangi Iris, neutră față de furnizor, va aduce o multitudine de beneficii partenerilor valoroși Allied Telesis, permițându-le să ofere experiențe excepționale clienților și să valorifice noile oportunități de piață. Intangi Iris este o platformă digitală cuprinzătoare, concepută pentru a eficientiza și a îmbunătăți fiecare aspect al călătoriei partenerului, de la vânzări și marketing până la asistență tehnică și instruire. Platforma va permite partenerilor de canal Allied Telesis să creeze și să personalizeze fără efort soluții robuste și personalizate pentru clienții lor. Acesta oferă o listă completă de produse Allied Telesis și o listă complementară de produse de la alți furnizori. Compatibilitatea sa cu mai mulți furnizori permite partenerilor să integreze fără probleme soluțiile Allied Telesis cu infrastructurile existente. Platforma oferă integratorilor instrumente și date gratuite, permițând tuturor să lucreze cu același set de instrumente și permite partenerilor să comunice eficient datele despre produse, îmbunătățindu-și capacitatea de a vinde soluții de rețea. Rahul Gupta, director tehnic la Allied Telesis, subliniază că: „La Allied Telesis, înțelegem că succesul nostru este inextricabil legat de succesul partenerilor noștri. Investim în soluții de top din industrie pe care partenerii noștri le pot utiliza, cum ar fi Intangi Iris, deoarece partenerii noștri sunt o extensie a echipei noastre, consilierii noștri de încredere în domeniu și forța motrice din spatele aducerii de soluții inovatoare clienților noștri.”

Tags: