BANG & OLUFSEN LANSEAZĂ BEOSOUND A1 3RD GEN

Bang & Olufsen anunță a treia generație pentru Beosound A1, o versiune reinterpretată a boxei sale portabile Bluetooth premiate, care îmbină acum performanța îmbunătățită cu designul circular și sunetul rafinat. Creată în colaborare cu Cecilie Manz, un renumit designer danez, boxa A1 3rd Gen integrează într-un echilibru perfect frumusețea minimalistă și acustica avansată, stabilind un nou standard pentru produsele audio portabile. „Beosound A1 3rd Gen întruchipează viziunea Bang & Olufsen – sunet superb, design care trece testul timpului și angajamentul de a face lucrurile mai bine”, spune Kristian Teär, CEO Bang & Olufsen. „Este o boxă care nu numai că ridică ștacheta în domeniul audiției de zi cu zi, dar reflectă și preocuparea noastră de a crea produse atent gândite și mai durabile. Suntem mândri să aducem pe piață un produs care combină integritatea estetică cu inovația practică”, spune CEO-ul Kristian Teär. Design atemporal Beosound A1 este mai mult decât o boxă – este un obiect sculptural, realizat din aluminiu sablat, cu 2.173 de incizii frezate cu precizie și o curea din piele moale și impermeabilă. Boxa este disponibilă în paleta clasică de culori Natural Aluminium de la Bang & Olufsen, precum și în două finisaje noi: Honey Tone și Eucalyptus Green, inspirate de natură. O gaică din aluminiu pentru curea – reproiectată de Cecilie Manz – accentuează expresia minimalistă, sporind, în același timp, robustețea produsului. Având un rating IP67, boxa este complet rezistentă la praf și apă, gata pentru un stil de viață dinamic. Performanță fără egal A1 3rd Gen dispune de cel mai mare woofer din clasa sa, basul auzindu-se acum mai profund, cu 2dB mai mult decât predecesorul său. Rezultatul este un sunet bogat, care umple încăperea, venind dintr-un format compact, ușor de transportat oriunde. Durata de viață a bateriei ajunge acum până la 24 de ore. Datorită compatibilității stereo disponibile pe ambele modele (din generația a 2-a și a 3-a), sunetul învăluitor este mereu la îndemână. Boxa Bluetooth 5.1 include caracteristici cunoscute, cum ar fi o matrice de trei microfoane pentru o calitate excelentă a apelurilor, astfel încât A1 poate fi utilizată pentru convorbiri telefonice. Cu Bluetooth, Microsoft Swift Pair și Google Fast Pair, A1 se conectează instantaneu, menținând coloana sonoră perfectă și neîntreruptă. Creată pentru longevitate Construită cu o arhitectură modulară și concepută pentru o durată de 10 ani în primul său ciclu de viață util, boxa A1 3rd Gen include principii de design circular. Această boxă Bluetooth modulară este prima din lume certificată Cradle to Cradle® (nivel Bronz). Ambițioasa certificare reflectă o abordare a designului de produs care permite întreținerea, actualizarea și repararea acestuia. Bateria care poate fi înlocuită de către profesioniști în magazinele Bang & Olufsen și garanția de până la 5 ani cu Beocare reflectă în continuare dedicarea Bang & Olufsen față de designul circular și valoarea durabilă. Boxa Beosound A1 3rd Gen este disponibilă la partenerii Bang & Olufsen din România, la prețul de 1799 RON.

