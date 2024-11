ENTERTAINMENT STIRI Bang & Olufsen anunță următoarea sa generație de căști wireless Ionut Razvan Share







Bang & Olufsen a anunțat lansarea căștilor wireless Beoplay Eleven, care duc mai departe succesul modelului Beoplay EX al brandului danez de produse audio premium. Acestea se remarcă prin performanțe acustice îmbunătățite datorită funcției de anulare activă a zgomotului, modului Transparency și clarității redării vocii.

„Beoplay EX a revoluționat categoria de căști wireless cu sunetul său superior și designul de ultimă generație. Cu noile Beoplay Eleven, Bang & Olufsen a ridicat stacheta încă o dată”, spune Francesco Tonon, VP Product Management. „Căștile Beoplay Eleven oferă o calitate și mai bună a sunetului, datorită funcțiilor ANC și Transparency, care materializează capacitatea noastră de inovare și abia așteptăm să le aducem clienților noștri”, continuă el.

Performanță superioară

Pentru Beoplay Eleven, funcția de anulare activă a zgomotului (ANC) oferă o reducere dublă a zgomotului la frecvențe joase și o optimizare pentru diferite forme și dimensiuni de urechi, creând cea mai bună tehnologie ANC disponibilă într-o cască wireless de până acum.

Căștile au șase microfoane actualizate, care funcționează mai rapid și mai eficient, cu niveluri de zgomot semnificativ mai mici, pentru o experiență de ascultare cu un mod de transparență mai clar, mai puternic și mai natural.

Pentru microfoanele externe, Bang & Olufsen a integrat perforații suplimentare în tijă, cu o căptușeală fină, din plasă metalică, pentru a oferi un sunet mai deschis și pentru a contribui la reducerea presiunii vântului. Acesta este filtrat mai eficient atunci când funcția Wind Guard este activată în aplicația B&O, astfel încât utilizatorii să rămână conștienți de ce se întâmplă în mediul înconjurător și să sesizeze zgomotele din trafic sau alarmele.

Beoplay Eleven oferă, de asemenea, conectivitate îmbunătățită datorită Multipoint, iar apelurile vocale beneficiază și de adăugarea de noi microfoane. Asocierea acestor actualizări hardware cu o nouă soluție software de voce oferă claritate și precizie superioare în orice condiții, permițând Bang & Olufsen să atingă cea mai bună performanță a redării apelurilor vocale dintre căștile sale wireless de până acum.

Designul stă în detalii

Pentru designul căștilor Beoplay Eleven, Bang & Olufsen s-a inspirat din căștile sale de lux Beoplay H100, utilizând materiale de înaltă calitate și culori inspirate de bijuterii rafinate, pentru a crea un design atemporal. Produsul este disponibil în două noi variante de culoare: Natural Aluminium face referire la estetica clasică de design Bang & Olufsen, în care negrul intens contrastează cu aluminiul în tonuri naturale, iar Aluminiul cald Copper Tone iese în evidență pe griul neutru.

Modelul Beoplay Eleven este realizat din materiale specifice Bang & Olufsen: aluminiu lustruit, combinat cu o interfață tactilă din sticlă și un finisaj asemănător oglinzii și o carcasă de încărcare din aluminiu sablat, perlat, care este ușoară și durabilă.

Piesa moale care se fixează în ureche, realizată din silicon premium se adaptează oricărei forme a urechii, într-un mod stabil și confortabil. Designul cu tijă permite plasarea optimă a microfonului și reducerea eficientă a zgomotului de fundal. Căștile Beoplay Eleven au, de asemenea, o construcție conform standardului IP57, astfel încât să poată fi utilizate pe ploaie sau vreme însorită.

Designul căștilor permite înlocuirea bateriei în service pentru a se alinia cu obiectivele europene de durabilitate, care impun baterii înlocuibile începând cu februarie 2027, oferind utilizatorilor un produs cu o durată de viață mai lungă. Prețuri & Disponibilitate — Produsele Beoplay Eleven Natural Aluminium (2499 lei) și Beoplay Eleven Copper Tone (2499 lei) vor fi disponibile în curând și în România.

Tags: