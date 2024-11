FEATURED STIRI ANCOM propune desemnarea CNPR ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale Ionut Razvan Share







ANCOM lansează în consultare publică un proiect de decizie privind desemnarea Companiei Naționale Poșta Română (CNPR) ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale, pentru perioada 1 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2029, în vederea furnizării de către aceasta a tuturor serviciilor din sfera serviciului universal, pe întregul teritoriu național. Procedura de desemnare a furnizorului de serviciu universal Conform prevederilor legale în vigoare, ANCOM are obligația de a desemna, până la data de 31 decembrie 2024, unul sau mai mulți furnizori de serviciu universal pentru a asigura furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal pe întreg teritoriul țării. ANCOM a publicat un anunț privind intenția desemnării unuia sau a mai multor furnizori de serviciu universal pentru furnizarea tuturor serviciilor din sfera serviciului universal. Până la termenul limită aferent acestei proceduri, respectiv 17 octombrie 2024, a fost înregistrată o singură cerere de desemnare, din partea CNPR. Având în vedere că această solicitare îndeplinește prevederile legale, ANCOM propune desemnarea CNPR ca furnizor de serviciu universal. Drepturile și obligațiile furnizorului de serviciu universal În calitate de furnizor de serviciul universal, CNPR va beneficia, printre altele, de dreptul de a acţiona în relaţiile internaţionale şi de a încheia acorduri operaţionale, de a utiliza formularele internaționale specifice, precum și de dreptul de a aplica tarife speciale pentru toţi utilizatorii şi integratorii în condiţii transparente şi nediscriminatorii, atât cu privire la tarifele propriu-zise, cât şi cu privire la condiţiile asociate acestora. În vederea asigurării accesului utilizatorilor la serviciile din sfera serviciului universal, CNPR va avea, printre altele, obligaţia de a asigura, în fiecare localitate de pe teritoriul României, cel puţin o colectare de la fiecare punct de acces şi cel puţin o livrare la fiecare adresă indicată, în fiecare zi lucrătoare, minim 5 zile pe săptămână, mai puțin în localitățile aflate în situații geografice excepționale unde frecvenţa de livrare stabilită de ANCOM este mai redusă. Totodată, tarifele practicate de CNPR pentru prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal trebuie să fie accesibile, indiferent de localizarea geografică, transparente, nediscriminatorii şi fundamentate în funcţie de costuri, să stimuleze furnizarea unui serviciu universal eficient, avându-se în vedere asigurarea dreptului de acces la serviciul universal, precum şi dezvoltarea reţelei poştale publice. CNPR poate solicita compensarea costului net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, dar numai după încheierea exercițiului financiar aferent anului pentru care se solicită compensarea. Procesul de consultare publică Proiectul deciziei privind desemnarea Companiei Naţionale Poșta Română – S.A. ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale poate fi consultat aici. Pentru a asigura continuitatea furnizării serviciilor din sfera serviciului universal după data de 31 decembrie 2024, dată la care expiră calitatea de furnizor de serviciu universal a CNPR, se impune adoptarea în regim de urgență a acestui proiect de decizie, termenul de consultare fiind de 10 zile. Astfel, persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 09.12.2024, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.

Tags: