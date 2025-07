AI. NEWS FEATURED STIRI Tech Catalyst și-a desemnat câștigătorii: soluții digitale pentru transportul de marfă, ciclism în siguranță și vot local securizat Ionut Razvan Share







Glovo, platforma multi-categorie care oferă acces la o varietate mare de produse, în parteneriat cu CITI Cluster, catalizator de inovare inițiat de Politehnica București, a desemnat câștigătorii competiției Tech Catalyst: Sparking Urban Innovation. Aplicațiile câștigătoare – atât proiecte deja existente, cât și în stadiu de concept – vizează soluții digitale pentru optimizarea transportului de marfă, creșterea siguranței bicicliștilor în mediul urban și facilitarea implicării cetățenilor în procesul decizional la nivel local. Lansată în luna martie și dedicată elevilor, studenților, start-up-urilor tech și ONG-urilor interesate de inovații pentru orașe inteligente, prima ediție Tech Catalyst în România a adunat numeroase aplicații din domenii diverse – de la educație financiară pentru copii și mobilitate urbană, la sustenabilitate și proiecte de Urban Art&Tech. Proiectele înscrise au fost jurizate de către 5 experți în inovație și dezvoltare urbană, iar cele mai valoroase au fost recompensate cu premii în valoare totală de 8.000 euro. „Tech Catalyst arată filosofia noastră de a sprijini fondatorii să rezolve provocările orașelor moderne. M-a impresionat cât de pragmatic gândește noua generație de antreprenori români: soluții orientate spre siguranță, eficiență și implicare civică. Abia așteptăm să primim câștigătorii la Glovo Tech Week, la Barcelona.”, a declarat William Benthall, Director Government Relations Global HQ Glovo și membru al juriului. Camioane protejate, bicicliști în siguranță și democrație digitală – aplicații premiate la Tech Catalyst 2025 Marele premiu, pentru cea mai bună aplicație existentă, în valoare de 3.000 €, a revenit echipei AtruX, un asistent digital dezvoltat de șase liceeni și studenți clujeni pasionați de IT. Soluția se adresează companiilor de transport de marfă și are ca scop digitalizarea părții de CMR, dar și a planificării transportului, oferind totodată o modalitate eficientă de reducere a numărului de furturi din camioane. Premiul pentru cea mai bună idee de aplicație, în valoare de 3.000 €, a fost câștigat de Defensive Pedal, prima platformă de navigație concepută să prioritizeze siguranța bicicliștilor, în detrimentul celei mai scurte rute, devenind astfel un „Google Maps al pedalatului în siguranță”. De asemenea, Premiul Juriului – Rising Star, în valoare de 2.000 €, a fost acordat către VOXCITY, o aplicație care oferă cetățenilor o voce reală în deciziile locale prin vot digital securizat, consultări transparente și rezultate afișate în timp real, cu scopul de a reconstrui încrederea dintre comunități și administrații. Pe lângă susținerea financiară obținută, toate cele 3 echipe câștigătoare vor participa, în octombrie, la Glovo Tech Week în Barcelona, un eveniment anual unde vor avea oportunitatea de a participa la sesiuni de mentorat alături de liderii Glovo și de a-și prezenta proiectele în cadrul unor evenimente dedicate dezvoltării propriilor startup-uri. Proiectele participanților au fost evaluate în funcție de relevanța lor pentru nevoile urbane, gradul de inovație, posibilitatea de integrare cu servicii existente, fezabilitatea modelului de business și impactul asupra comunității. „Competiții precum Tech Catalyst au un rol esențial în maturizarea ecosistemului antreprenorial din România, oferind nu doar o rampă de lansare pentru soluții inovatoare, ci și o validare timpurie din partea unor experți relevanți. Mai mult, creează contexte reale de colaborare între startup-uri, autorități și mediul privat – un lucru esențial pentru a genera schimbare sistemică. Am fost plăcut surprinsă de calitatea ideilor prezentate.”, a precizat Adina Simionescu, Director Executiv ROStartup Ecosystem. „Ce am văzut la Tech Catalyst m-a convins că inovația urbană în România este mai mult decât un concept futurist, este o realitate care prinde contur chiar acum. Am întâlnit tineri care înțeleg problemele orașelor noastre și, mai mult decât atât, vin direct cu soluții — unele fiind deja pregătite de testare!” – Gabriel Petrea, Director Executiv CITI Cluster. „A fost prima ediție a Tech Catalyst, însă îmi doresc să fie urmată de mai multe pentru că ajută tinerii antreprenori digitali să-și valideze și să-și îmbunătățească ideile. Este de lăudat efortul Glovo în acest proiect, întrucât relevă felul în care zone economice care beneficiază de expunere la digitalizarea proceselor se bucură de o dezvoltare mai accentuată.” – Cătălin Codreanu, Președinte Coaliția pentru Economia Digitală. „Competiția Tech Catalyst a oferit un cadru relevant de colaborare între administrația publică, mediul privat și cel academic, în sprijinul digitalizării orașelor din România. Prin această inițiativă, Glovo a evidențiat potențialul creativ și tehnologic existent în rândul tinerilor dezvoltatori și a creat o punte între idei inovatoare și aplicabilitatea lor practică în administrația locală din România.” – Constantin Mitache, Director General, Asociația Municipiilor din România.

Tags: