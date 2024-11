AI. NEWS FEATURED STIRI Inteligența Artificială devine prioritate strategică pentru securitatea națională în SUA, iar OVES Enterprise partener strategic în acest proces Ionut Razvan Share







Inteligența artificială (AI) este tot mai recunoscută ca fiind o tehnologie esențială pentru viitorul securității naționale, iar Statele Unite accelerează adoptarea acesteia prin inițiative strategice care încurajează colaborarea între guvern și sectorul privat. Acestea sunt principalele concluzii ale evenimentului „Putting AI to Work for National Security“, organizat de Atlantic Council – organizație internațională de cercetare și analiză din Washington, D.C., dedicată promovării cooperării transatlantice și dezvoltării de soluții strategice în domenii precum securitatea, tehnologia și economia. Evenimentul, desfășurat la Washington, D.C., a reunit lideri din industrie, oficiali guvernamentali și experți internaționali, printre care și Mihai Filip, CEO OVES Enterprise, pentru a discuta viitorul AI în apărare și metodele prin care aceasta poate fi integrată rapid în sistemele actuale de securitate, dar și cum contribuie OVES Enterprise, prin soluțiile pe care le dezvoltă și prin parteneriatele cu jucători mari din industria de defense și autorități guvernamentale la eforturile globale ale creșterii nivelului de securitate. Statele Unite investesc în AI pentru un avantaj strategic global AI este văzută ca tehnologia care va redefini conflictele viitorului, înlocuind limitările umane cu agilitatea și precizia sistemelor autonome. SUA au plasat AI în centrul strategiei de securitate națională, lansând inițiative precum granturile Departamentului de Apărare, DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) și DIU (Defense Innovation Unit), organizații cheie în SUA axate pe dezvoltarea tehnologiilor avansate pentru securitatea națională și care, alături de parteneriatele public-private, sprijină companiile inovatoare din domeniu. „Inteligența artificială este o prioritate strategică, iar colaborarea dintre guverne și companii private este esențială pentru a răspunde provocărilor viitorului. OVES Enterprise este pregătită să joace un rol activ în aceste inițiative globale”, spune Mihai Filip, CEO OVES Enterprise, menționând că America pune un accent tot mai mare pe atragerea de talente internaționale și facilitarea mutării proprietății intelectuale în SUA, pentru a garanta un avantaj tehnologic față de competitori globali precum China și Rusia. Iar această abordare deschide oportunități pentru companii internaționale agile, precum OVES Enterprise, care pot contribui cu soluții inovatoare în domenii precum securitatea cibernetică, sisteme autonome și analiza datelor. În cadrul evenimentului “Putting AI to Work for National Security”, organizat de Atlantic Council, s-a evidențiat importanța accelerării adoptării AI în toate aspectele operațiunilor militare. De la integrarea AI în sistemele autonome și până la utilizarea acesteia pentru a elimina limitările umane în luptă, soluțiile bazate pe inteligență artificială sunt esențiale pentru a răspunde amenințărilor actuale și viitoare. Pe lângă dezvoltarea tehnologiilor, o prioritate majoră pentru SUA este crearea de reglementări și standarde etice care să ghideze utilizarea AI, fără a încetini inovația. Acest echilibru este vital pentru menținerea competitivității globale și a avantajului tehnologic. Europa are nevoie de o strategie accelerată pentru adoptarea AI Participarea OVES Enterprise la inițiativele din SUA subliniază rolul companiilor agile din Europa de Est în ecosistemul global al AI. În timp ce SUA alocă resurse semnificative pentru integrarea tehnologiilor avansate, Europa are nevoie să accelereze ritmul adoptării AI pentru a rămâne competitivă. “Securitatea națională a viitorului depinde de abilitatea noastră de a adopta rapid tehnologii inovatoare. Este timpul ca și Europa să acorde inteligenței artificiale aceeași prioritate strategică pe care o vedem în SUA”, mai spune Mihai Filip. La nivel internațional, OVES este recunoscută pentru expertiza sa în dezvoltarea de soluții AI scalabile, aplicabile în domeniul apărării. Tehnologiile dezvoltate de OVES au potențialul de a accelera procesele critice din securitatea națională, oferind soluții integrate, rapide și eficiente pentru problemele complexe ale războiului modern. Recent, OVES Enterprise a primit o delegație a Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), unul dintre liderii internaționali în soluții de apărare, cu scopul de a integra Nemesis AI, soluția avansată de inteligență artificială dezvoltată de OVES Enterprise, în soluțiile de apărare dezvoltate de Kongsberg. Reprezentanții celor două companii au discutat modalități prin care soluția avansată de inteligență artificială, Nemesis AI, ar putea contribui la creșterea performanțelor tehnologice în sectorul de apărare. Discuțiile au inclus și realizarea unui potențial unui joint venture prin care cele două companii să dezvolte împreună noi capabilități de apărare. Nemesis AI este o soluție de inteligență artificială ce integrează o arhitectură neuromorfă inspirată din creierul uman, capabilă să gestioneze situații complexe în timp real, cu o eficiență sporită. Prin tehnologiile de ultimă generație pe care le integrează, Nemesis AI poate transforma sistemele de apărare prin recunoaștere vizuală avansată, anticipare tactică și adaptabilitate autonomă. Nemesis AI se adresează, în principal, industriei de apărare și securitate, oferind soluții avansate pentru vehicule militare autonome, cum ar fi dronele, rachetele și alte echipamente tactice, fie terestre, aeriene sau maritime. Prin dezvoltarea unor soluții precum Nemesis AI, OVES Enterprise demonstrează cum expertiza locală poate avea un impact global, contribuind la eforturile de modernizare a apărării la nivel internațional.

