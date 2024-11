AI. NEWS STIRI AXIS Image Health Analytics: Aplicația bazată pe AI de la Axis Communications Ionut Razvan Share







Axis Communications, lider în tehnologia video de rețea, introduce AXIS Image Health Analytics, aplicația care monitorizează imaginile camerei pentru a se asigura că sistemul funcționează conform așteptărilor. Aceasta permite configurarea unor reguli de acțiune în VMS pentru a primi notificări dacă imaginile sunt manipulate sau calitatea lor se degradează. Siguranță deplină AXIS Image Health Analytics asigură că videoclipurile sunt întotdeauna utile pentru vizionare live, înregistrări și analiză. Aceasta trimite notificări dacă imaginea furnizată de cameră se modifică. Preinstalată pe camerele AXIS compatibile cu AXIS OS versiunea 12.0 sau mai recentă, aplicația permite monitorizarea și menținerea calității imaginii pentru mai multe camere din diverse locații. Aceasta generează un eveniment standard AXIS, ceea ce o face compatibilă cu majoritatea sistemelor VMS. Cum asigură calitatea și câmpul vizual al imaginilor: Detectează degradarea calității imaginii (neclaritate sau subexpunere);

Identifică dacă camera a fost manipulată (blocată sau redirecționată);

Analiză bazată pe inteligență artificială pentru notificări precise;

Generează evenimente AXIS compatibile cu standardul ONVIF;

Este preinstalată pe camerele compatibile. Investiție protejată Această aplicație inteligentă trimite notificări dacă imaginea este blocată, neclară, subexpusă sau redirecționată. Aceste informații permit integratorilor de sisteme și operatorilor să ofere rapid soluții de întreținere, chiar și de la distanță, asigurând performanța optimă a videoclipului. Este ideală pentru zonele periculoase sau greu accesibile, reducând nevoia de a trimite personal pe teren, doar atunci când este absolut necesar. În plus, nu mai este nevoie de verificări manuale ale fluxurilor video individuale, cameră cu cameră, deoarece toate aceste informații pot fi automatizate și gestionate direct în VMS. Utilizare eficientă a tehnologiei AI de ultimă generație AXIS Image Health Analytics este dezvoltată folosind cea mai avansată tehnologie AI. Aceasta valorifică puterea dispozitivelor edge de la Axis, asigurând cea mai precisă imagine posibilă de la cameră. De asemenea, aplicația este proiectată să funcționeze eficient, utilizând minim resursele procesorului, pentru a sprijini operarea altor analitici bazați pe AI în paralel. AXIS Image Health Analytics este inclusă și preinstalată în AXIS OS pe camerele compatibile și nu poate fi descărcată separat. Dacă camera dvs. nu are cea mai recentă versiune AXIS OS, consultați ghidul de actualizare pentru a instala cea mai recentă versiune compatibilă. Această soluție avansată oferă control total asupra calității imaginilor capturate și ajută la menținerea sistemele video la cel mai înalt nivel de performanță.

