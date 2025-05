STIRI TECH & TRENDING Axis lansează D6210 și D6310, primele sale modele de senzori de mediu Ionut Razvan Share







Axis Communications a anunțat lansarea senzorilor de calitate a aerului AXIS D6210 și AXIS D6310, primii senzori de mediu dezvoltați de companie. Noii senzori se integrează perfect cu soluțiile existente Axis pentru a monitoriza mai mulți parametri ai calității aerului interior, permițând un răspuns eficient și adecvat la diverse probleme, inclusiv fumatul și vaping-ul, și gestionarea proactivă a calității aerului în aproape orice mediu interior. Ambii senzori au fost dezvoltați intern de Axis. AXIS D6210 și AXIS D6310 monitorizează calitatea aerului din interior prin detectarea fumatului și a vaping-ului, precum și a poluanților din aer, cum ar fi particulele în suspensie, compușii organici volatili, oxizii de azot și dioxidul de carbon. De asemenea, aceștia măsoară umiditatea relativă și temperatura. AXIS D6210, disponibil în prima jumătate a anului 2025, poate fi integrat cu anumite alte dispozitive IP Axis, inclusiv mai multe camere și o sirenă cu lumină intermitentă (stroboscopică). De asemenea, poate fi utilizat împreună cu difuzoare Axis pentru a oferi clienților o soluție rentabilă, „plug-and-play”, pentru monitorizarea și gestionarea calității aerului. AXIS D6310, care va fi disponibil până la sfârșitul anului 2025, este un dispozitiv IP de sine stătător, care poate fi adăugat independent la o soluție Axis existentă. „Calitatea slabă a aerului interior este o problemă semnificativă de sănătate publică.” spune Robert Woyar, Manager Global de Produs la Axis Communications. „OMS estimează că, în fiecare an, aproape 4 milioane de decese la nivel mondial sunt cauzate de poluarea aerului interior. Utilizarea țigărilor electronice în rândul elevilor a atins niveluri epidemice în școli și trebuie detectată și restricționată eficient. Anumite tipuri de facilități, cum ar fi centrele de date și mediile de producție controlate, necesită un control precis al parametrilor de calitate a aerului, cum ar fi umiditatea relativă, temperatura și nivelul particulelor în suspensie. Noul nostru senzor pentru calitatea aerului interior oferă suport în toate aceste domenii și nu numai.”, adaugă Robert Woyar. Folosind tehnologia unică Axis portcast, AXIS D6210 poate fi conectat cu ușurință la dispozitivele IP compatibile Axis, fără a fi nevoie de adrese IP suplimentare, porturi de switch sau surse de alimentare suplimentare. Senzorul de calitate a aerului se instalează între dispozitivul conectat, de exemplu, o cameră Axis, și sursa de alimentare, adăugând funcționalități suplimentare dispozitivului respectiv. De exemplu, parametrii calității aerului pot fi afișați ca suprapuneri pe fluxul video al camerei. Pentru o flexibilitate mai mare în amplasare, AXIS D6210 poate fi localizat la o distanță de până la 100 m de dispozitivul IP sau sursa de alimentare. Folosind aceeași adresă IP, senzorul și dispozitivul conectat sunt configurate pentru o gestionare ușoară a sistemului. AXIS D6310 are aceleași capabilități de detecție a calității aerului ca AXIS D6210, dar este un dispozitiv de rețea IP de sine stătător, cu funcționalități suplimentare. Acestea includ o funcție stroboscopică cu LED-uri multiple pentru semnalizarea stării senzorului și a alertelor, un difuzor și un microfon integrate, alimentare Power-over-Ethernet (PoE)-out, un senzor pasiv cu infraroșu (PIR) și Axis Audio Analytics. Îmbunătățirea sănătății și siguranței, a eficienței operaționale și a capabilităților business intelligence În funcție de mediul în care sunt utilizați și de scopul aplicării, AXIS D6210 și AXIS D6310 contribuie la crearea unui mediu sănătos și sigur pentru angajați și vizitatori, îmbunătățesc eficiența operațională și consumul de energie și generează date care oferă informații valoroase pentru susținerea planificării operaționale pe termen lung. De exemplu, monitorizarea în timp real a calității aerului din interior permite un răspuns imediat la problemele care pot afecta sănătatea. Alertele de la senzor, împreună cu mesaje audio transmise în direct sau preînregistrate prin difuzoare IP, pot fi folosite pentru a evacua anumite zone ale clădirii până la remedierea calității aerului. Accesul la date detaliate despre parametrii specifici ai calității aerului, cum ar fi temperatura, umiditatea relativă și poluanții, permite o gestionare mai precisă a sistemelor HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat), cu avantajul suplimentar al creșterii eficienței energetice. În timp, metadatele generate de senzorul de calitate a aerului interior, combinate cu alte date, cum ar fi nivelurile de ocupare, vor oferi informații utile pentru planificarea și optimizarea pe termen lung a clădirilor inteligente. Robert Woyar, Manager Global de Produs la Axis Communications, concluzionează: „AXIS D6210 și AXIS D6310 sunt poate primii noștri senzori de mediu, dar cu siguranță nu vor fi ultimii. Potențialul de a conecta datele de la mai mulți senzori, în domenii precum sănătate și siguranță, eficiență operațională și business intelligence, este evident și aproape nelimitat. Portofoliul nostru în continuă creștere de dispozitive IP, combinat cu platforma deschisă Axis și aplicațiile inovatoare ale partenerilor noștri globali, va oferi clienților o valoare din ce în ce mai mare.”

