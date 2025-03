ZTE dezvăluie strategia sa „AI For All” la MWC Barcelona 2025

ZTE Corporation, un lider global în tehnologie și inovare, a dezvăluit azi, în cadrul MWC Barcelona 2025, noua sa gamă de smartphone-uri AI, sub strategia de produse „AI for All”. Aceasta include seria nubia Neo 3, centrată pe gaming, care adoptă conceptul „Born to Win”, și seria nubia Focus 2, axată pe fotografie. Gama include, de asemenea, o serie de dispozitive inovatoare care se adresează pasionaților de gaming, fotografie, modă și muzică. În plus, ZTE a prezentat și o gamă de soluții FWA & MBB bazate pe AI, 5G-Advanced și Wi-Fi 7, demonstrându-și astfel poziția de lider global cu cota de piață nr. 1 timp de 4 ani consecutivi, conform ultimului raport TSR.

O viziune curajoasă pentru „AI for All” prin parteneriate globale strategice

ZTE este dedicată creării unui ecosistem inteligent bazat pe AI pentru toate tipurile de scenarii și interacțiuni, oferind o gamă completă de dispozitive care conectează persoane, vehicule și ecosisteme domestice astfel încât să asigure eficiență și valori funcționale sporite.

În era AI, smartphone-urile evoluează într-o platformă inteligentă cuprinzătoare care integrează fără probleme conectivitatea, interacțiunea, serviciile și divertismentul. „În colaborarea cu partenerii noștri globali, suntem dedicați integrării capabilităților AI în cadrul sistemului nostru de operare”, a declarat Ni Fei, SVP al ZTE Corporation, Președinte al ZTE Mobile Devices.

Seria nubia cucerește lumea gaming-ului și fotografiei

De la extinderea globală în 2024, ZTE a înregistrat o creștere de peste 60% a livrărilor de smartphone-uri în străinătate, marcând câștiguri notabile ale cotei de piață în regiuni cheie precum America Latină, Asia de Sud-Est, Africa și Europa. Gama nubia este prezentă în peste 30 de țări și regiuni și continuă extinderea globală prin oferte de dispozitive AI axate în special pe jocuri și fotografie, precum și prin canale de vânzări extinse, ecosistem îmbogățit și eforturi de marketing localizate consolidate. Toate acestea se întâmplă în timp ce promovăm mentalitatea mărcii „Be yourself”.

La MWC Barcelona 2025, ZTE a dezvăluit noua sa gamă de smartphone-uri pentru gaming, seria nubia Neo 3. Creată în jurul filozofiei „Born to Win”, această serie aduce experiențe de gaming de nivel profesional pentru toată lumea, combinând performanța de control cu un design îndrăzneț, centrat pe gamer.

Butoanele caracteristice amplasate pe lateralele telefonului și estetica distinctivă cyber-mecha sunt elemente care fac această serie unică. Acum, la a treia sa generație, seria nubia Neo 3 introduce trei modele — nubia Neo 3 GT 5G, nubia Neo 3 5G și nubia Neo 3 4G.

„MWC Barcelona este o oportunitate extraordinară pentru a arăta impactul pe care tehnologia ZTE îl are asupra viitorului conectivității și smartphone-urilor. La standul ZTE sunt prezentate inovații care modelează viitorul în tehnologie. Vă invit să descoperiți cele mai recente soluții, echipamente și inovații bazate pe inteligență artificială, sub sloganul „AI for All”!” declară Lorian Vintilă, Senior Account Director la ZTE Corporation.

ZTE lansează și nubia Flip 2 5G, care dispune de o balama mai durabilă, un display extern mare de 3 inci, capabilități de imagistică îmbunătățite și funcții extraordinare bazate pe AI, cum ar fi AI Calling Translate, AI Conversation Translate, AI Wallpaper Generator și AI Pets, care va fi diponibil în curând. Aceste produse vor fi disponibile la nivel global, răspunzând nevoilor diverse ale consumatorilor din întreaga lume.

ZTE a prezentat, de asemenea, mai multe produse FWA și MBB, alimentate de AI FWA și de produse GIS bazate pe AI. Gama include ZTE G5 Ultra, primul flagship alimentat de AI din lume, FWA 5G-Advanced, ZTE G5 Max Wi-Fi, primul FWA 30dBi Wi-Fi 7 mmWave din lume, și ZTE U60 Pro, cel mai rapid Wi-Fi 7 5G Mobile Wi-Fi. Consolidându-și poziția de lider mondial în FWA și MBB, ZTE continuă să stabilească standardele industriei.

Pe măsură ce inteligența artificială și comunicațiile avansează simultan, granițele dintre lumea digitală și cea fizică devin tot mai interconectate. Această evoluție creează oportunități noi, contribuind la dezvoltarea unei societăți mai inteligente.