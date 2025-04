FEATURED SMARTPHONES STIRI nubia Neo 2 este disponibil pe eMAG Ionut Razvan Share







ZTE Corporation, un lider global în tehnologie și inovare, anunță includerea smartphone-ului nubia Neo 2 5G în campania Revoluția Prețurilor desfășurată pe eMAG. Destinat pasionaților de gaming, nubia Neo 2 5G integrează funcții avansate, precum declanșatoarele duale pentru jocuri cu rată ridicată de eșantionare tactilă, un ecran de 6,72 inci la 120Hz, dar și un sistem audio stereo cu DTS:X Ultra, pentru o experiență complet imersivă. Designul bionic mecha și modulul octogonal al camerei conferă dispozitivului un aspect distinct și futurist. nubia Neo 2 este disponibil la un preț special în perioada 8 – 10 aprilie 2025, exclusiv pe eMAG.ro, în cadrul campaniei Revoluția Prețurilor. Sub carcasă, dispozitivul este echipat cu un procesor de până la 2.7GHz, cu până la 20GB RAM dinamic (cu tehnologie RAM boost), 256GB stocare UFS 3.1, precum și un sistem avansat de disipare a căldurii cu mai multe straturi, pentru sesiuni de joc prelungite fără compromisuri. Bateria de 5200mAh, împreună cu tehnologia de încărcare rapidă la 33W și funcțiile inteligente de economisire a energiei, asigură o autonomie extinsă pentru o zi întreagă de gaming. În plus, noul Game Space oferă jucătorilor un spațiu dedicat cu opțiuni precum accelerare de joc, bypass de încărcare, înregistrare de ecran și multe altele. Pentru mai multe informații despre ofertă, accesați link-ul.

