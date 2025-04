ENTERTAINMENT FEATURED STIRI realme 2025: Extinderea ofertelor de căști wireless și ceasuri inteligente Ionut Razvan Share







realme a prezentat planul de produse IoT pentru 2025, concentrându-se pe extinderea gamei de căști wireless și smartwatch-uri pentru a răspunde nevoilor diverse ale consumatorilor și pentru a se integra perfect cu gama de smartphone-uri. Wireless Earbuds: Redefinirea accesibilității și a sunetului premium realme va lansa mai multe modele adaptate la diferite prețuri și preferințe. Bazându-se pe succesul realme Buds Air7, lansat împreună cu seria 14 Pro la începutul acestui an, realme va introduce o gamă de opțiuni, începând cu un model entry-level la prețul de 24,99 euro în luna mai. Noua serie T200 va acorda prioritate accesibilității, oferind în același timp caracteristici esențiale precum sunet clar și autonomie mare a bateriei, făcând căștile TWS de înaltă calitate accesibile mai multor utilizatori. Mai târziu în 2025, realme intenționează să lanseze modele avansate în cadrul seriei Air, cu ANC mai bun, spatial audio și design premium pentru utilizatorii tineri. În plus, realme va debuta cu un nou design OWS (Open Wearable Stereo), destinat utilizatorilor care doresc o experiență de purtare confortabilă și muzică de înaltă calitate. Aceste lansări se vor alinia cu lansarea unui smartphone realme. Ceasuri inteligente: Create pentru viața de zi cu zi În categoria ceasurilor inteligente, realme va lansa un produs mai târziu în 2025, un dispozitiv axat pe funcții, conceput pentru urmărirea zilnică a sănătății și fitness-ului. Ceasul inteligent va pune accentul pe durata lungă de viață a bateriei, integrarea intuitivă a smartphone-ului și instrumentele fiabile de monitorizare a sănătății, adresându-se utilizatorilor care caută o tehnologie purtabilă practică, dar avansată.

