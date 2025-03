FEATURED SMARTPHONES STIRI ZTE a lansat nubia Flip 2 5G la MWC Barcelona 2025 Ionut Razvan Share







ZTE Corporation a lansat la Mobile World Congress Barcelona 2025 nubia Flip 2 5G, un smartphone pliabil care redefinește portabilitatea și eleganța. Design inovativ și performanță nubia Flip 2 5G se mândrește cu un design elegant și o greutate de doar 193g. Dispozitivul compact dispune de un ecran intern AMOLED de 6,9 inci cu rată de reîmprospătare de 120Hz pentru imagini fluide și de reglare PWM la 2160Hz care reduce oboseala ochilor, fiind ideal pentru utilizare îndelungată. Fotografie bazată pe AI și caracteristici inteligente La baza structurii nubia Flip 2 5G se află un sistem de imagini îmbunătățit cu AI, care include o cameră frontală de 32MP și o cameră principală duală de 50MP cu fotografiere la unghiuri multiple și recunoaștere a scenelor cu ajutorul AI. Dispozitivul integrează, de asemenea, instrumente de traducere în timp real și suport pentru conversații multilingve, aliniindu-se viziunii nubia „AI For All” de a depăși barierele lingvistice. Performanță puternică și eficiență Echipat cu cipul MediaTek Dimensity 7300X, Flip 2 5G oferă multitasking fluid și conectivitate 5G. Acesta dispune de o baterie de 4325mAh cu încărcare rapidă de 33W pentru autonomie pe tot parcursul zilei, iar difuzoarele duale certificate DTS Ultra asigură o calitate audio premium. Inovație în pliabilitate și funcționalitate nubia Flip 2 5G dispune de un ecran OLED vertical de 3.0 inci, reproiectat, care aduce o schimbare semnificativă în modul în care interacționăm. Acest ecran inovativ susține perfect aplicații frecvent folosite, precum Instagram și YouTube, și oferă o experiență de utilizator intuitivă și captivantă. În plus, nubia Flip 2 pune la dispoziție utilizatorilor 10 animale avatar 3D dinamice, care oferă companie jucăușă în momentele de inactivitate. Previzualizarea fotografiilor în timp real pe ecranul dual asigură că atât selfie-urile, cât și fotografiile făcute de altcineva arată impresionant, permițând ca fiecare captură să iasă profesională, fără efort. Mecanismul inovativ de pliere dă acces la moduri avansate de fotografie, precum Classical DV Mode și tehnici de hovering shooting, transformând momentele obișnuite în unele extraordinare. Indiferent dacă creezi conținut creativ sau pur și simplu te bucuri de momentele minunate ale vieții, nubia Flip 2 5G aduce mereu creativitate pentru a redefini experiențele mobile. Disponibilitate nubia Flip 2 este programat să înceapă vânzările în al doilea trimestru al anului 2025, fiind disponibil în variantele de culoare Night Black și Lalic Purple. Acesta integrează tehnologie inovativă pentru a sprijini accesibilitatea globală, oferind utilizatorilor din întreaga lume oportunitatea de a experimenta conveniența prin cele mai noi avansuri tehnologice.

