Samsung a lansat SSD-ul 9100 PRO, care acceptă PCIe 5.0

SSD-ul 9100 PRO de la Samsung Electronics este cea mai nouă unitate din seria de produse SSD pentru consumatorii companiei. Cu interfața PCIe® 5.0, unitatea 9100 PRO oferă performanță avansată, productivitate pentru multitasking și compatibilitate extinsă pentru dezvoltarea experiențelor consumatorilor în laptopuri, console de jocuri și PC-uri de gaming. Unitatea 9100 PRO este proiectată pentru a fi o soluție eficientă pentru utilizatorii de PC-uri laptop și desktop, care au nevoie de viteze de acces mari pentru sarcini de procesare paralelă a datelor, mai ales pentru creatorii profesioniști care gestionează conținut bazat pe AI. Și utilizatorii care se bucură de experiențe de gaming extreme vor putea beneficia de performanța ridicată și capacitatea de stocare extinsă ale SSD-ului. · Performanță îmbunătățită și eficiență energetică crescută · Acceptă interfața PCIe 5.0, care este de două ori mai rapidă decât generația anterioară. · Oferă viteze de citire secvențială de până la 14.800 MB/s și viteze de scriere de până la 13.400 MB/s, furnizând performanță îmbunătățită cu până la 99% față de predecesorul său, 990 PRO.

*Viteza de citire secvențială a unității 9100 PRO de 4 TB este de 14.800 MB/s, în timp ce viteza de citire secvențială a unității 990 PRO de 4 TB este de 7.450 MB/s. · Vitezele de citire și scriere aleatorie sunt, de asemenea, mai rapide, atingând până la 2.200.000 IOPS și, respectiv, 2.600.000 IOPS. · Eficiența energetică este îmbunătățită cu 49% față de modelul anterior prin soluția îmbunătățită de gestionare a căldurii.

*Eficiențele energetice de citire și scriere secvențială ale unității 9100 PRO de 2 TB sunt de 1.822 și, respectiv, 1.703 MB/s per watt, în timp ce eficiențele energetice de citire și scriere secvențială ale unității 990 PRO de 4 TB sunt de 1.221 și, respectiv, 1.255 MB/s per watt. · Prevenirea supraîncălzirii, capacitate de stocare crescută și compatibilitate cu o gamă variată de dispozitive · Modelele de la 1 terabyte (TB) până la 4 TB au un disipator termin integrat de 8,8 mmT, care permite controlul termic mai ușor și previne supraîncălzirea. În plus, respectă standardul PCI-SIG® D8.1 · Modelul de 8 TB cu un disipator termin de 11,25 mmT va fi disponibil mai târziu în cursul acestui an. Modelul de 8 TB este primul care va fi oferit din gama Samsung de SSD-uri NVMe pentru consumatori, iar capacitatea sa amplă se așteaptă să ofere o varietate de experiențe de gaming, precum și oportunități pentru dezvoltarea de jocuri și crearea de conținut de generație următoare. · Utilizatorii pot instala unitățile 9100 PRO într-o varietate de dispozitive, de la PC-uri laptop și PC-uri desktop, la console de jocuri, permițând îmbunătățiri ușoare de performanță și capacitate și oferind compatibilitate perfectă.

