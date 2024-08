Parteneriat Samsung – IULIUS: Unul dintre cele mai mari ecrane LED de exterior din Europa

Cel mai recent proiect dezvoltat de către Samsung în parteneriat cu grupul de companii IULIUS a presupus instalarea la intrarea principală a Iulius Mall Cluj-Napoca a unuia dintre cele mai mare ecrane LED Oudoor Samsung din Europa. Noul ecran LED folosește tehnologie de ultimă generație Samsung pentru a asigura o experiență vizuală excepțională pentru toți vizitatorii centrului comercial, definind astfel viitorul industriei de retail în zona de inovație a soluțiilor de afișare, permițându-le companiilor să dispună de o multitudine de posibilități de comunicare, personalizare și eficientizare. Acest proiect ilustrează modul în care soluțiile de afișare digitală pot transforma orice tip afacere și debloca noi oportunități.

„Proiectul nostru cu IULIUS este un exemplu al modului în care soluțiile de afișare digitală Samsung transformă și modernizează spațiile comerciale. Prin intermediul acestora, retalierii pot oferi cumpărătorilor experiențe personalizate, interactive și eficiente, pot administra centralizat conținut, actualizându-l în timp real, și pot analiza date esențiale pentru comunicări cât mai relevante. Acest proiect ilustrează viziunea companiei în ceea ce priveste piața de Digital Out of Home, deoarece consumatorul devine parte a unei experiențe vizuale extraordinare încă de la intrarea în centrul comercial, oferindu-i acestuia o imersie în conținutul digital al ecranului,” precizează Flavius Istrate, Channel Sales Manager Central Eastern Europe, Samsung Electronics.

„Locaţia în care am amplasat noul ecran de 203 mp este strategică, având 14,5 milioane de vizite într-un an şi peste 12.700 de clienţi în medie, într-o zi obişnuită, doar pe această intrare. Mai mult, în perioadele în care găzduim evenimente de anvergură în Iulius Parc, precum Street Food Festival, atunci când avem staţia de transport către Electric Castle sau punctul de ridicare a brăţărilor pentru festivalul UNTOLD, înregistrăm o creştere a traficului de 33%. Tocmai de aceea, proiectul a reprezentat o etapă importantă a parteneriatului cu Samsung, demarat în 2019, prin care ne dorim să avem posibilitatea de a comunica contextual, îmbunătăţind experienţa de shopping a clienţilor”, a declarat Bogdan Bălteanu, Head of Media Sales IULIUS.

Noul ecran LED outdoor Samsung instalat la Cluj-Napoca este conceput pentru a funcționa în orice condiții. Cu o luminozitate constant ridicată, ecranul oferă experiențe vizuale clare și strălucitoare, indiferent de vreme. Datorită componentelor eficiente energetic, consumul de energie este redus cu până la 25% față de modelele anterioare Samsung, operând la mai puțin de 700 W/mp.

Ecranul LED instalat la Cluj-Napoca se alătură celorlalte proiecte de digitalizare implementate în rețeaua națională de centre comerciale din portofoliul IULIUS. Până la sfârșitul anului, numărul acestor ecrane va crește la 384, acoperind o suprafață totală de 1.400 mp, comparativ cu cele 183 de ecrane și 789 mp existente în prezent.